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Конная прогулка в Дубае: танец с ветром в пустыне

Под вами - благородный арабский скакун, впереди - бескрайние барханы в лучах солнца
Нет, это не сон и не сцена из восточного эпоса — это наша конная прогулка по Дубаю. Путешествие начнётся с трепетного знакомства с четвероногим спутником.

И пусть вас не смущает отсутствие опыта верховой езды — инструктор познакомит с основами и будет рядом в течение всей прогулки. А впереди — величие природы, благородство традиций и поэзия движения.
5
4 отзыва
Конная прогулка в Дубае: танец с ветром в пустыне
Конная прогулка в Дубае: танец с ветром в пустыне
Конная прогулка в Дубае: танец с ветром в пустыне

Описание экскурсии

Путешествие по барханам аравийской пустыне начнётся со знакомства с животным — мы подберём для вас арабского скакуна и расскажем об особенностях породы, которая выведена специально для суровых условий пустыни. Вы поймёте, почему этих лошадей называют живыми шедеврами природы и многовековой селекции.

Вы наденете шлем, и ветер пустыни станет вашим компасом, а шаг скакуна попадёт в унисон с биением вашего сердца.

По желанию мы пригласим профессионального фотографа. Например, сделаем кадры в стиле арабских принцесс в летящих платьях.

Организационные детали

  • Трансфер от вашего отеля и обратно проходит на комфортабельном автомобиле. Если вы остановились в удалённом от центра районе, мы согласуем доплату за трансфер
  • Обратите внимание — вес наездника не должен превышать 90 кг
  • Не рекомендуем программу беременным женщинам и детям до 8 лет
  • Продолжительность конной прогулки — около часа
  • По запросу за доплату организуем профессиональную фотосессию и/или конную прогулку у берега моря
  • Вас будет сопровождать опытный инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — команда девушек-гидов, для которых Эмираты стали родным домом. Мы говорим на русском, украинском, белорусском и английском и создаём душевные экскурсии, дарящие эмоции — от пустынных оазисов до ярких мегаполисов. Максимум внимания, красивые фото, интересные истории и никакой спешки. Почувствуйте ритм Эмиратов, прожив каждый момент по-настоящему. Ждём вас! До встречи в Эмиратах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
Т
бесконечно красиво, супер виды, индивидуальный тур в Абу-Даби, покатались на лошадь по пляжу, заехали заправку бесшумный макс, вкусно покушали, еще закупились супер дешево одеждой по пути, купили сувениры и Мега вкусный лцьаймкий шоколад 🔥🔥🔥

спасибо огромное Алине, за безумно крутой тур
бесконечно красиво, супер виды, индивидуальный тур в Абу-Даби, покатались на лошадь по пляжу, заехали заправку бесшумный
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Е
Это был просто восторг и один из самых ярких моментов поездки. Прогулка на лошадях по пустыне подарила ощущение полной свободы, тишины и какого-то внутреннего счастья — будто время остановилось. Пейзажи
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нереальные, эмоции зашкаливали с первой минуты.
Отдельно хочется отметить прекрасную девушку-гида: невероятно тёплая, внимательная и душевная. Она всё подробно рассказала, показала самые красивые места и даже дала свои вещи для катания и сделала шикарные кадры — такой заботы мы точно не ожидали. Нам безумно понравилось, это тот опыт, который хочется прожить ещё раз и советовать всем без исключения.

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Гегецик
Отличная экскурсия, очень понравилась👍рекомендую, даже если у вас нет опыта ездить верхом. Особая благодарность гиду Алене. Было очень комфортно и приятно в общении. Спасибо вашей команде 🙏
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Ю
Отлично провела время)
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