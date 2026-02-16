Нет, это не сон и не сцена из восточного эпоса — это наша конная прогулка по Дубаю. Путешествие начнётся с трепетного знакомства с четвероногим спутником. И пусть вас не смущает отсутствие опыта верховой езды — инструктор познакомит с основами и будет рядом в течение всей прогулки. А впереди — величие природы, благородство традиций и поэзия движения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие по барханам аравийской пустыне начнётся со знакомства с животным — мы подберём для вас арабского скакуна и расскажем об особенностях породы, которая выведена специально для суровых условий пустыни. Вы поймёте, почему этих лошадей называют живыми шедеврами природы и многовековой селекции.

Вы наденете шлем, и ветер пустыни станет вашим компасом, а шаг скакуна попадёт в унисон с биением вашего сердца.

По желанию мы пригласим профессионального фотографа. Например, сделаем кадры в стиле арабских принцесс в летящих платьях.

Организационные детали

Трансфер от вашего отеля и обратно проходит на комфортабельном автомобиле. Если вы остановились в удалённом от центра районе, мы согласуем доплату за трансфер

Обратите внимание — вес наездника не должен превышать 90 кг

Не рекомендуем программу беременным женщинам и детям до 8 лет

Продолжительность конной прогулки — около часа

По запросу за доплату организуем профессиональную фотосессию и/или конную прогулку у берега моря