Погрузитесь в атмосферу арабской пустыни на премиальном сафари в Дубае! Прокатитесь по дюнам, сделайте атмосферные фотографии и отдохните в лагере бедуинов с живым шоу и шведским столом. Мы всё организовали так, чтобы вам оставалось лишь одно — создавать яркие воспоминания.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

~13:00–14:00 — встреча в вашем отеле

1 ч — дорога в пустыню

1 ч — катание на верблюдах (по желанию — на квадроциклах) сэндбординг, фотосессии в платьях и с флагами любых стран

1 ч — увлекательное сафари по дюнам

2 ч — ужин в формате шведского стола, шоу, роспись хной и другие активности в лагере бедуинов

~20:30–21:00 — возвращение в ваш отель

Организационные детали