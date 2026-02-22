Погрузитесь в атмосферу арабской пустыни на премиальном сафари в Дубае! Прокатитесь по дюнам, сделайте атмосферные фотографии и отдохните в лагере бедуинов с живым шоу и шведским столом. Мы всё организовали так, чтобы вам оставалось лишь одно — создавать яркие воспоминания.
Описание экскурсии
~13:00–14:00 — встреча в вашем отеле
1 ч — дорога в пустыню
1 ч — катание на верблюдах (по желанию — на квадроциклах) сэндбординг, фотосессии в платьях и с флагами любых стран
1 ч — увлекательное сафари по дюнам
2 ч — ужин в формате шведского стола, шоу, роспись хной и другие активности в лагере бедуинов
~20:30–21:00 — возвращение в ваш отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер и сафари на Toyota Sequoia, Land Cruiser или Nissan Patrol, катание на верблюдах, сэндбординг, ужин, вечернее шоу, роспись хной, фотосессия в платьях и с флагами
- Дополнительные расходы (по желанию): катание на квадроцикле — от 100 дирхам (~$27), VIP-место в лагере — 50 дирхам (~$14)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Файзан — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 49 туристов
С 2019 года мы создаём туры и сафари. У нас профессиональная команда гидов и хорошие автомобили. Мы зарегистрированы правительством Дубая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Мария
22 фев 2026
классная экскурсия ♥️все понравилось, водители профессионалы своего дела! всем рекомендую, куча положительных эмоций ☺️
И
Иван
21 фев 2026
Нам очень понравилось это путешествие в пустыню! Ребята забрали нас прямо из отеля и с комфортом (напитки и вайфай) прокатили до пустыни. С экстримом покатались по пескам, сделали очень красивые фото, покатались на верблюде, поужинали в бедуинском лагере и посмотрели шоу программу! Большое спасибо ребятам за впечатления и проведенное время!
