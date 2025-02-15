Дубай — настоящее арабское чудо. Всего за 50 лет он превратился из утомлённой солнцем пустыни в главный экономический центр. Этот город ассоциируется с роскошью, небоскрёбами и красивой жизнью. На экскурсии я покажу вам его главные жемчужины.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире
- Дубай Молл ― огромный торговый центр со знаменитым аквариумом, водопадом и фонтаном со светомузыкой
- Пальма Джумейра — уникальный рукотворный остров, напоминающий пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них. По желанию можем посетить смотровую площадку The View at The Palm на высоте 240 метров
- Дубай Марина ― прибрежный район, окружённый самыми высокими жилыми небоскрёбами в мире. Вдоль набережной располагаются кафе, яхты и рынки с товарами ручной работы
- Мадинат Джумейра — курортный комплекс, который нередко называют «Арабской Венецией». Здесь сочетаются современность и старина, арабские традиции и европейская лёгкость, архитектурное великолепие и оранжереи
Во время экскурсии я расскажу вам историю ОАЭ, познакомлю с местной культурой и традициями. А также покажу лучшие локации, где можно сделать красивые фото и видео на память.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле Toyota или аналогичном
- Отдельно по желанию оплачивается вход на смотровую площадку The View at The Palm — $30 с человека
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Александра, провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.Задать вопрос
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