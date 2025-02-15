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Дубай — настоящее арабское чудо. Всего за 50 лет он превратился из утомлённой солнцем пустыни в главный экономический центр. Этот город ассоциируется с роскошью, небоскрёбами и красивой жизнью. На экскурсии я покажу вам его главные жемчужины.