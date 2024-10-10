читать дальше человек, хотя мест хватило бы для 40 — благодаря этому всё прошло спокойно и уютно. Дельфинов удалось увидеть совсем рядом — это было зрелищно! Фьорды оказались невероятно живописными. Была возможность дважды остановиться для снорклинга, а во второй раз дополнительно попробовать каякинг. Обед на лодке достойный, обслуживающий персонал очень вежливый и всегда готовый всё объяснить.

Поездка превзошла все ожидания. Мы отправились вдвоём и с комфортом добрались в минивэне вместе с ещё одной семьёй, при этом был индивидуальный трансфер прямо от отеля. На лодке всего 10