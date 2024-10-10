Отправьтесь в незабываемое морское путешествие по живописным фьордам Хасаба на борту традиционного оманского дау.
Вас ждёт встреча с дельфинами, которые часто сопровождают корабли в этих водах, и остановки для купания и снорклинга на островах Телеграф и Сиби.
Вас ждёт встреча с дельфинами, которые часто сопровождают корабли в этих водах, и остановки для купания и снорклинга на островах Телеграф и Сиби.
Описание круизаМорское приключение в оманских фьордах Отправьтесь в увлекательный круиз на борту традиционного дау по лазурным водам фьорда Хор-Шам. Этот живописный маршрут подарит вам возможность насладиться спокойствием моря и величием горных пейзажей. Встреча с дельфинами По пути гости часто становятся свидетелями удивительного зрелища — дружелюбные дельфины сопровождают судно, играя в волнах прямо у борта. Это одно из самых трогательных впечатлений во время путешествия. Купание и снорклинг Во время круиза предусмотрены две остановки для отдыха и водных развлечений. Вы сможете искупаться и понырять с маской в кристально чистой воде у знаменитых мест — острова Телеграф и острова Сиби. Это идеальный шанс увидеть подводный мир и насладиться прохладой морских лагун. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, купальники.
- Не допускается: алкоголь, наркотики, засорение окружающей среды.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины.
- Для резидентов необходимо иметь при себе оригинал паспорта и удостоверение личности. Для туристов достаточно оригинала паспорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фьорд Хор-Шам
- Остров Телеграф
- Остров Сиби
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Круиз на дау по фьордам с обедом
- Наблюдение за дельфинами
- Снаряжение для снорклинга
- Остановки для купания
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пограничные сборы - плата за выезд из ОАЭ и въезд в Оман (если применимо, зависит от национальности)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт, купальники
- Не допускается: алкоголь, наркотики, засорение окружающей среды
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины
- Для резидентов необходимо иметь при себе оригинал паспорта и удостоверение личности. Для туристов достаточно оригинала паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
10 окт 2024
Экскурсия просто потрясающая! Отличный сервис, очень доброжелательный водитель и великолепный гид на морскую прогулку. Дельфины — это настоящее чудо, обязательно стоит увидеть! Еда была вкусной, нас было всего четверо, при том что лодка рассчитана как минимум на 20 человек, поэтому пространство ощущалось очень комфортным. Впечатляющие пейзажи и несколько остановок для снорклинга сделали поездку незабываемой. Отличное времяпрепровождение!
В
Валерия
6 июл 2024
Поездка превзошла все ожидания. Мы отправились вдвоём и с комфортом добрались в минивэне вместе с ещё одной семьёй, при этом был индивидуальный трансфер прямо от отеля. На лодке всего 10
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Круиз
Лазурный круиз - незабываемое парусное приключение
Погрузитесь в мир ультрасовременной архитектуры Дубая на индивидуальном круизе. Вас ждут захватывающие виды и отдых на яхте
Начало: В порту Дубая
5 дек в 08:00
8 дек в 08:30
$600 за всё до 8 чел.
Круиз
Круиз по Дубай Марине с ужином
Увидеть вечерний город с борта традиционной лодки доу под живую музыку
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
29 ноя в 21:00
$50 за человека
Водная прогулка
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в фьордах
Уникальная водная прогулка по фьордам Мусандама и Дибба Рок. Вас ждут захватывающие виды, снорклинг и рыбалка в окружении гор и моря
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
29 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$92 за человека