1 чел.
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Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«Вы проведете целый день, наслаждаясь отдыхом на палубе, освежающими напитками, снорклингом и купанием»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Мини-группа
2 часа
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
«45 минут — дорога до точки, откуда открывается вид на Даунтаун Дубая и Бурдж-Халифа30 минут — остановка на купание, катание на сапах, снорклинг45 минут — дорога обратно»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, обед, безалкогольные напитки, свежие фрукты, комплекты для снорклинга, катание на банане, поездка на скоростном катере, оманская рыбалка»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Остров Dibba Rock — одно из лучших мест для снорклинга»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
«По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
«Как только мы прибудем на место для снорклинга, все что вам нужно сделать, это надеть свое снаряжение и погрузиться прямо в воду»
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
«В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер по программе и сопровождение гида, оборудование для снорклинга, страховка, обед, прохладительные и горячие напитки, катание на банане, рыбалка»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ППавел1 июня 2024День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
- ККристина30 мая 2024Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)
- ЮЮлия30 мая 2024Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа
- ААндрей22 мая 2024Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
- ЭЭлина18 мая 2024Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было одно из лучших наших
- ИИван12 мая 2024Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
- ААнастасия28 апреля 2024Все понравилось, вернусь еще раз
- ААнна18 марта 2024Прекрасная экскурсия: Нас забрали из отеля на машине, полтора часа дороги до порта пролетело незаметно- то и дело смотрели по сторонам:
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Сноркелинг»
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