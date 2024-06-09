Оранжерея Green Planet — ещё один удивительный уголок живой природы в огромном мегаполисе, построенном посреди пустыни. Вы очутитесь в настоящем тропическом лесу и сможете познакомиться с его обитателями.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билета
Что вас ожидает: The Green Planet — удивительный оазис, настоящий тропический лес среди пустыни, прекрасное место единения с природой. Основой всего является исполинское дерево, вокруг которого на нескольких уровнях расположилось множество растений, рыб, животных и птиц. Увидеть их можно на расстоянии вытянутой руки. Животные и птицы свободно передвигаются по парку. Милейшие сахарные поссумы, ленивец, веселые обезьянки, глазастые лори, разноцветные попугаи и многие другие обитатели ждут в гости маленьких исследователей!
Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|$44
|Детский (от 2 до 10 лет)
|$41
|Детский (до 2 лет)
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в The Green Planet
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Дресс-код - smart casual. Не допускается открытая одежда (с вырезами, короткие шорты, юбки, прозрачная одежда)
- Нельзя проносить с собой воду и еду
- Билет с открытой датой, срок действия указан в билете
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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