читать дальше

другой мир. С четвертого этажа начинаешь спускаться по спирали вокруг огромного дерева, которое буквально кишит удивительными животными и птицами. Многие из них я никогда раньше не видел ни в книгах, ни в интернете.



Особенно понравилось, что животные сами подходят — могут тебя потрогать (но трогать их нельзя). Один попугай вообще взял и залез мне на плечо, как будто мы старые друзья. Атмосферу дополняет то, что время от времени включается гром, сверкает молния и появляется лёгкий туман — похоже, это имитирует естественную среду и увлажняет всё пространство.



Выглядит это офигенно, ощущение, что ты реально в тропическом лесу. Если будете в Дубае — это место обязательно к посещению!