Зоологический сад The Green Planet в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Green Planet» в Дубае на русском языке, цены от $44. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
Пешая
2.5 часа
77 отзывов
Билеты
Лес под куполом: билет в The Green Planet
Погрузитесь в тропический лес среди пустыни. Уникальная возможность увидеть животных и растения на расстоянии вытянутой руки
Начало: Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
«Что вас ожидает: The Green Planet — удивительный оазис, настоящий тропический лес среди пустыни, прекрасное место единения с природой»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
$44.50 за билет
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем
Начало: Трансфер из отеля
«Зоологический музей The Green Planet»
$225 за всё до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и тропический лес Green Planet
На машине
5 часов
Индивидуальная
Трансфер в Dubai Safari Park и тропический лес Green Planet
Побывать на сафари, увидеть диких животных и тропическую природу
«The Green Planet — тропический лес с более чем 3000 видами птиц и животных»
30 ноя в 13:00
1 дек в 13:00
$ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    19 октября 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Очень понравился зоопарк! Брали в ночь с 16 на 17 билеты, с утра уже было подтверждение от турагента. Добрались быстро,
    читать дальше

    без очереди спокойно прошли (брали на 11:00). Внутри очень много птиц и лемуров! Полный восторг от того, как они свободно ходят в сантиметрах от тебя.

  • Г
    Гульшат
    5 октября 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Отличная экскурсия! Было удобно оплатить билеты и уже на следующий день мы отправились на экскурсию. Шикарный зоопарк, животные такие красивые, птицы везде не боятся и сидят позируют. Классное место, рекомендую 👏
  • А
    Антон
    22 сентября 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Красивый оазис для животных. Животные выглядит красиво. Везде куча сотрудников, которые постоянно что-то моют и убирают. Сотрудники всегда что-то подсказывали
    читать дальше

    и рассказывали. Видно, куда уходят деньги посетителей.
    Ожидали, что будет большая площадь и будет больше чего посмотреть. В целом можно все посмотреть за полчаса.

  • А
    Алексей
    18 сентября 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Очень интересный зоопарк, классные эффекты внутри купола, животные прикольные и милые. Если хочется посмотреть на зверюшек то сходить можно, будет однозначно интересно.
  • А
    Алисия
    27 августа 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Разнообразие животных, зеленые тропики и свежесть 👍
  • С
    Сергей
    8 августа 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Мы с женой были в Green Planet — и это просто что-то невероятное! Уже с порога понимаешь, что попал в
    читать дальше

    другой мир. С четвертого этажа начинаешь спускаться по спирали вокруг огромного дерева, которое буквально кишит удивительными животными и птицами. Многие из них я никогда раньше не видел ни в книгах, ни в интернете.

    Особенно понравилось, что животные сами подходят — могут тебя потрогать (но трогать их нельзя). Один попугай вообще взял и залез мне на плечо, как будто мы старые друзья. Атмосферу дополняет то, что время от времени включается гром, сверкает молния и появляется лёгкий туман — похоже, это имитирует естественную среду и увлажняет всё пространство.

    Выглядит это офигенно, ощущение, что ты реально в тропическом лесу. Если будете в Дубае — это место обязательно к посещению!

  • M
    MAKSIM
    22 апреля 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Все прошло отлично. Была небольшая заминка на входе с билетами, но оперативно все решил оператор.
    Прекрасное место для посещения с детьми. Рекомендую сервис.
  • R
    Regina
    17 апреля 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Супер место! Очень понравилось) 4 этажа экзотических птиц и животных, не обиженных людьми и не боящихся людей! кроме самого «леса»,
    читать дальше

    на территории есть кафешки и лазалки для детей очень крутые. парк закрывался в 18 (хотя в билетах было написано, что до 19!) Нам 1 часа хватило, чтобы 3 раза обойти все 4 этажа, чтобы снова и снова посмотреть на животных))

  • М
    Мелехина
    17 февраля 2025
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Сам зоопарк не большой, но для детей как раз ибо долго они не выдерживают)
    Здание в виде оранжереи веутри которой постепенно
    читать дальше

    двигаешься сверху вниз и смотришь всех животных на расстоянии вытянутой руки. Мимо нас прошел ленивец, рядом висела вниз головой летающая лиса, куча птиц, только успевайте уворачиваться голову) в общем место интересное, рекомендую!

