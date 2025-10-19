Билеты
Лес под куполом: билет в The Green Planet
Погрузитесь в тропический лес среди пустыни. Уникальная возможность увидеть животных и растения на расстоянии вытянутой руки
Начало: Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
«Что вас ожидает: The Green Planet — удивительный оазис, настоящий тропический лес среди пустыни, прекрасное место единения с природой»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
$44.50 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер в Dubai Safari Park и The Green Planet
Посетите два удивительных парка Дубая за один день! Погрузитесь в мир животных и растений с комфортным трансфером и русскоговорящим водителем
Начало: Трансфер из отеля
«Зоологический музей The Green Planet»
$225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Трансфер в Dubai Safari Park и тропический лес Green Planet
Побывать на сафари, увидеть диких животных и тропическую природу
«The Green Planet — тропический лес с более чем 3000 видами птиц и животных»
30 ноя в 13:00
1 дек в 13:00
$ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana19 октября 2025Очень понравился зоопарк! Брали в ночь с 16 на 17 билеты, с утра уже было подтверждение от турагента. Добрались быстро,
- ГГульшат5 октября 2025Отличная экскурсия! Было удобно оплатить билеты и уже на следующий день мы отправились на экскурсию. Шикарный зоопарк, животные такие красивые, птицы везде не боятся и сидят позируют. Классное место, рекомендую 👏
- ААнтон22 сентября 2025Красивый оазис для животных. Животные выглядит красиво. Везде куча сотрудников, которые постоянно что-то моют и убирают. Сотрудники всегда что-то подсказывали
- ААлексей18 сентября 2025Очень интересный зоопарк, классные эффекты внутри купола, животные прикольные и милые. Если хочется посмотреть на зверюшек то сходить можно, будет однозначно интересно.
- ААлисия27 августа 2025Разнообразие животных, зеленые тропики и свежесть 👍
- ССергей8 августа 2025Мы с женой были в Green Planet — и это просто что-то невероятное! Уже с порога понимаешь, что попал в
- MMAKSIM22 апреля 2025Все прошло отлично. Была небольшая заминка на входе с билетами, но оперативно все решил оператор.
Прекрасное место для посещения с детьми. Рекомендую сервис.
- RRegina17 апреля 2025Супер место! Очень понравилось) 4 этажа экзотических птиц и животных, не обиженных людьми и не боящихся людей! кроме самого «леса»,
- ММелехина17 февраля 2025Сам зоопарк не большой, но для детей как раз ибо долго они не выдерживают)
Здание в виде оранжереи веутри которой постепенно
