Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета

Оранжерея Green Planet — креативный четырёхэтажный комплекс, где воспроизвели экосистему тропиков и поместили сюда более 3000 представителей экзотической флоры и фауны. Вы увидите амазонских попугаев и туканов, ленивцев и крокодилов. Пройдёте по замысловатым тропинкам вокруг 25-метрового древа жизни. Подышите ароматами диковинных цветов и послушаете звуки джунглей. Чудесное место для семейного отдыха!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание билета

Что вы получите

Возможность посетить экспозицию музея без очереди в кассы.

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день подойдите к турникетам в оранжерее и покажите свой билет на экране смартфона

3. Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00

Важная информация

Билет с открытой датой

Оранжерея находится в районе City Walk в Дубае

Детям до 2 лет билет не нужен

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно: