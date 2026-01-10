Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета

Оранжерея Green Planet — креативный четырёхэтажный комплекс, где воспроизвели экосистему тропиков и поместили сюда более 3000 представителей экзотической флоры и фауны. Вы увидите амазонских попугаев и туканов, ленивцев и крокодилов. Пройдёте по замысловатым тропинкам вокруг 25-метрового древа жизни. Подышите ароматами диковинных цветов и послушаете звуки джунглей. Чудесное место для семейного отдыха!
Описание билета
Что вы получите
Возможность посетить экспозицию музея без очереди в кассы.
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам в оранжерее и покажите свой билет на экране смартфона
3. Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00
Важная информация
- Билет с открытой датой
- Оранжерея находится в районе City Walk в Дубае
- Детям до 2 лет билет не нужен
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
- Машина на 6 пассажиров:
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 150$ — без ожидания, 200$ — 5 часов, 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
— из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби: 250$ — 8 часов, 300$ — 10 часов
- VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300):
— из Дубая, Шарджи или Аджмана: 300$ — без ожидания, 400$ — 5 часов, 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
— из других эмиратов: 550$ — 8 часов, 650$ — 10 часов
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$42
|Дети до 10 лет
|$37
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зоологическом музее Зелёная планета
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Необычная локация,ребенку было интересно
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Были с детьми 6,9,11,15 лет. Всем понравилось и детям, и взрослым. Единение с природой, подлетают птицы, ходят рядом лемуры. Площадь экскурсии не большая, но всем понравилось больше чем музей будущего.
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А
Посещение понравилось. Я вообще люблю животный мин и стараюсь посмотреть его там, где бываю. В восторге от крупного лемура. Молодой, с густой белой шерсткой, такой подвижный и общительный) Говоришь с
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О
В целом все понравилось, второй раз делать там, конечно, нечего, но на один раз вообще отлично, очень интересно наблюдать за птицами Было проблема, что не приходили билеты на почту, но с организатором быстро решили этот вопрос.
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М
Большое спасибо за данную экскурсию.
вся наша семья с 7 летним ребенком осталась довольна.
жаль что такого нет в России.
вся наша семья с 7 летним ребенком осталась довольна.
жаль что такого нет в России.
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И
Отличное место для детей, особенно в такую жару!
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