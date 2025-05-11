Откройте для себя Дубай с необычного ракурса — прокатитесь на светящемся каяке под луной. Насладитесь завораживающими видами Бурдж-Халифа и Джумейра-Бэй с воды. Попросите гида сделать памятные фотографии и проведите час незабываемых впечатлений.
Описание экскурсииУникальный каякинг под лунным светом Прокатитесь на светящемся каяке и насладитесь волшебной атмосферой ночного Дубая. Увидьте знаменитый небоскрёб Бурдж-Халифа и панораму района Джумейра-Бэй с воды, делая красивые фотографии. Экскурсия начнется с инструктажа по технике безопасности, где вы обучитесь управлению каяком. Наденьте спасательный жилет и отправляйтесь в незабываемое плавание по ночному морю на ярко освещённом каяке. Важная информация:
- Что взять с собой: сменную одежду на случай, если промокнете.
- Не допускается: туфли и плавание.
- Приходите за 20–30 минут до начала тура, экскурсия начнётся строго в указанное время. На территории есть туалеты и раздевалки.
- Доступны двухместные и одноместные каяки. На каяке нельзя носить обувь.
- Не подходит для: детей до 12 лет и беременных женщин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Небоскрёб Бурдж-Халифа
- Район Джумейра-Бэй
Что включено
- Каяк
- Спасательный жилет и шлем
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Jumeira First - 184 4C Street - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: сменную одежду на случай, если промокнете
- Не допускается: туфли и плавание
- Приходите за 20-30 минут до начала тура, экскурсия начнётся строго в указанное время. На территории есть туалеты и раздевалки
- Доступны двухместные и одноместные каяки. На каяке нельзя носить обувь
- Не подходит для: детей до 12 лет и беременных женщин
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
11 мая 2025
Отличный опыт, дружелюбный и отзывчивый гид. Вид просто потрясающий!
Г
Глеб
9 мар 2025
Фарук — отличный гид. Он помогал мне с самого начала и был очень терпеливым. Большое ему спасибо! Очень приятный человек. Это было незабываемо, рекомендую! Фото и видео делают бесплатно:)
В
Вероника
20 янв 2025
Замечательное приключение в Дубае! Нас тепло встретили и подробно объяснили, что и как. Единственное — стоит сделать место встречи более понятным.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Водная прогулка
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Начало: Место встречи зависит от выбранного варианта
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$92 за человека
Билеты
Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
$195.50 за билет
Билеты
Бурдж-Халифа и аквариум: пакетное предложение
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
$82 за билет