Новый год на яхте в Дубае - фейерверки и барбекю под звёздами

Встретьте Новый год на борту роскошной яхты в Дубае.

Насладитесь ночным горизонтом города, яркими фейерверками и праздничным ужином с барбекю и освежающими напитками. Атмосфера роскоши и восторга сделает эту ночь по-настоящему незабываемой.
1 отзыв
Описание водной прогулки

Ночь фейерверков и волшебства Дубай славится своими экстравагантными шоу, и канун Нового года — лучшее время, чтобы это увидеть. Отправьтесь в круиз на роскошной яхте, откуда открывается захватывающий вид на огни города и ослепительные фейерверки, превращающие ночь в настоящее волшебство. Идеальная атмосфера праздника С палубы яхты вы сможете наблюдать, как небо над Дубаем загорается яркими красками, наслаждаясь сочетанием радости праздника и спокойствия открытого моря. Этот момент станет уникальным опытом, который невозможно повторить на суше. Разделите этот особенный вечер с близкими или новыми друзьями на борту. Вас ждёт ароматный ужин с барбекю, освежающие напитки и потрясающий вид на городской пейзаж, озарённый огнями. Важная информация:
Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Новогодний фейерверк
  • Безалкогольные напитки
  • Лёгкие закуски и барбекю
  • Музыка
  • Профессиональный капитан и экипаж
  • Спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Yacht Club - Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
W
William
1 янв 2024
Очень дружелюбные гиды, отличное расположение рядом с фейерверками, большое количество вкусной еды, включая новогодний шоколадный торт:))

