Встретьте Новый год на борту роскошной яхты в Дубае.
Насладитесь ночным горизонтом города, яркими фейерверками и праздничным ужином с барбекю и освежающими напитками. Атмосфера роскоши и восторга сделает эту ночь по-настоящему незабываемой.
Описание водной прогулки
Ночь фейерверков и волшебства Дубай славится своими экстравагантными шоу, и канун Нового года — лучшее время, чтобы это увидеть. Отправьтесь в круиз на роскошной яхте, откуда открывается захватывающий вид на огни города и ослепительные фейерверки, превращающие ночь в настоящее волшебство. Идеальная атмосфера праздника С палубы яхты вы сможете наблюдать, как небо над Дубаем загорается яркими красками, наслаждаясь сочетанием радости праздника и спокойствия открытого моря. Этот момент станет уникальным опытом, который невозможно повторить на суше. Разделите этот особенный вечер с близкими или новыми друзьями на борту. Вас ждёт ароматный ужин с барбекю, освежающие напитки и потрясающий вид на городской пейзаж, озарённый огнями. Важная информация:
Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Новогодний фейерверк
- Безалкогольные напитки
- Лёгкие закуски и барбекю
- Музыка
- Профессиональный капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Yacht Club - Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
W
William
1 янв 2024
Очень дружелюбные гиды, отличное расположение рядом с фейерверками, большое количество вкусной еды, включая новогодний шоколадный торт:))
