Ночь фейерверков и волшебства Дубай славится своими экстравагантными шоу, и канун Нового года — лучшее время, чтобы это увидеть. Отправьтесь в круиз на роскошной яхте, откуда открывается захватывающий вид на огни города и ослепительные фейерверки, превращающие ночь в настоящее волшебство. Идеальная атмосфера праздника С палубы яхты вы сможете наблюдать, как небо над Дубаем загорается яркими красками, наслаждаясь сочетанием радости праздника и спокойствия открытого моря. Этот момент станет уникальным опытом, который невозможно повторить на суше. Разделите этот особенный вечер с близкими или новыми друзьями на борту. Вас ждёт ароматный ужин с барбекю, освежающие напитки и потрясающий вид на городской пейзаж, озарённый огнями. Важная информация:

Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.