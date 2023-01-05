5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Что вас ждет Встречаем Новый год на колоритной яхте-доу OCEAN EMPRESS»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $267 за человека
3 часа
Групповая
Новый Год на Дубай Крик на традиционном дау
Начало: Дубайская гавань
«Погрузитесь в незабываемую атмосферу Нового года на круизе по Дубайскому заливу Планируете встретить 2025 год в удивительном Дубае»
Расписание: 31.12.2024 в 22:00
31 дек в 22:00
$349 за человека
3 часа
Круиз
Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
Начало: Дубайская гавань
«Насладитесь волшебством ночного Дубая в канун Нового года»
Расписание: 31.12.2024 в 22:00
31 дек в 22:00
$390 за человека
5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
Начало: Dubai Marina Lawn, позади Jewels Towers
«Что вас ждет Отпразднуйте Новый год стильно и роскошно на суперяхте Orchid»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $537 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДегтярев5 января 2023Новый год - 2024 на лодке Al Mansourнемного мешали другие гости,но это не вина организатора,просто коекого не воспитали. яхта красивая, официанты бегают, еда есть, мы довольны
- ММаксим3 января 2023Новый год - 2024 на лодке Al MansourВсе очень понравилось. Напитки алкогольные на любой вкус, еда разнообразная и вкусная. Испортило впечатление организация посадки и то что до
- ЛЛариса2 января 2023Новый год - 2024 на лодке Al Mansourвсе пнравилось, это был самый конечно необычный новый год, чтобы на яхте отмечать, но ожидания оправдалсь. еда нормальная, шоу, виды красивые
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Новогодние 2025»
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