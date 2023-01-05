Встречаем Новый Год 2025 в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Дубае на русском языке, цены от $267. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS
5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Что вас ждет Встречаем Новый год на колоритной яхте-доу OCEAN EMPRESS»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $267 за человека
Новый Год на Дубай Крик на традиционном дау
3 часа
Групповая
Новый Год на Дубай Крик на традиционном дау
Начало: Дубайская гавань
«Погрузитесь в незабываемую атмосферу Нового года на круизе по Дубайскому заливу Планируете встретить 2025 год в удивительном Дубае»
Расписание: 31.12.2024 в 22:00
31 дек в 22:00
$349 за человека
Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
3 часа
Круиз
Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
Начало: Дубайская гавань
«Насладитесь волшебством ночного Дубая в канун Нового года»
Расписание: 31.12.2024 в 22:00
31 дек в 22:00
$390 за человека
Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
5 часов
Водная прогулка
Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
Начало: Dubai Marina Lawn, позади Jewels Towers
«Что вас ждет Отпразднуйте Новый год стильно и роскошно на суперяхте Orchid»
Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года
31 дек в 20:30
от $537 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дегтярев
    5 января 2023
    Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
    немного мешали другие гости,но это не вина организатора,просто коекого не воспитали. яхта красивая, официанты бегают, еда есть, мы довольны
  • М
    Максим
    3 января 2023
    Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
    Все очень понравилось. Напитки алкогольные на любой вкус, еда разнообразная и вкусная. Испортило впечатление организация посадки и то что до
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    салюта не давали выходить на верхнюю палубу тем, кто купил билеты на нижнюю. Поэтому из закрытого ресторана мало что было видно. Шоу программа тоже была неплохая для нижних отдельно. Народу было не очень много, довольно комфортно. Рекомендую.

  • Л
    Лариса
    2 января 2023
    Новый год - 2024 на лодке Al Mansour
    все пнравилось, это был самый конечно необычный новый год, чтобы на яхте отмечать, но ожидания оправдалсь. еда нормальная, шоу, виды красивые

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Новогодние 2025»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Новогодний круиз на дау по Дубай Марине
  4. Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Пальма Джумейра
  4. Самое главное
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Мечеть Джумейра
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в ноябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 267 до 537.
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