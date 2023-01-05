Найдено 4 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Дубае на русском языке, цены от $267. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности 5 часов Водная прогулка Встреча Нового года 2025 на OCEAN EMPRESS Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall «Что вас ждет Встречаем Новый год на колоритной яхте-доу OCEAN EMPRESS» Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года от $ 267 за человека 3 часа Групповая Новый Год на Дубай Крик на традиционном дау Начало: Дубайская гавань «Погрузитесь в незабываемую атмосферу Нового года на круизе по Дубайскому заливу Планируете встретить 2025 год в удивительном Дубае» Расписание: 31.12.2024 в 22:00 $ 349 за человека 3 часа Круиз Новогодний круиз на дау по Дубай Марине Начало: Дубайская гавань «Насладитесь волшебством ночного Дубая в канун Нового года» Расписание: 31.12.2024 в 22:00 $ 390 за человека 5 часов Водная прогулка Встреча Нового года 2025 на ORCHID SUPERYACHT Начало: Dubai Marina Lawn, позади Jewels Towers «Что вас ждет Отпразднуйте Новый год стильно и роскошно на суперяхте Orchid» Расписание: 31 декабря 2024 с 21:00 до 2:00 1 января 2025 года от $ 537 за человека Другие экскурсии Дубая Последние отзывы на экскурсии Д Дегтярев Новый год - 2024 на лодке Al Mansour немного мешали другие гости,но это не вина организатора,просто коекого не воспитали. яхта красивая, официанты бегают, еда есть, мы довольны

М Максим Новый год - 2024 на лодке Al Mansour читать дальше салюта не давали выходить на верхнюю палубу тем, кто купил билеты на нижнюю. Поэтому из закрытого ресторана мало что было видно. Шоу программа тоже была неплохая для нижних отдельно. Народу было не очень много, довольно комфортно. Рекомендую. Все очень понравилось. Напитки алкогольные на любой вкус, еда разнообразная и вкусная. Испортило впечатление организация посадки и то что до

Л Лариса Новый год - 2024 на лодке Al Mansour все пнравилось, это был самый конечно необычный новый год, чтобы на яхте отмечать, но ожидания оправдалсь. еда нормальная, шоу, виды красивые

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Новогодние 2025»

Ищете где отпраздновать Новый год в Дубае? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Дубая, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024