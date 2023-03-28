Проведите весело время на борту роскошной яхтыПочувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностейВо время 3-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты.

Билеты класса «стандарт»

Стандартное меню — шведский стол и безалкогольные напитки.

Билеты класса «стандарт» + напитки

Безалкогольные напитки, пиво, белые и красные вина, текила, ром (Red Label), джин, водка (Smirnoff), бренди, виски, а также стандартное меню — шведский стол.

Билеты класса ВИП

Все, что входит в стандарный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты).

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