Отправляйтесь в трехчасовой тур на роскошной яхте.
Бассейн, палуба с открытой кухней, живая музыка — на этой яхте есть все, чтобы вы почувствовали себя звездой.
С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.
Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол».
Бассейн, палуба с открытой кухней, живая музыка — на этой яхте есть все, чтобы вы почувствовали себя звездой.
С борта яхты перед вами предстанет панорама всего побережья с небоскребами, районом Дубай Марина и Пальмовыми островами.
Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол».
Ближайшие даты:
17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дубай Марина
- Джумейра Бич Резиденс
- Дубайское колесо обозрения
- Атлантис
- Пальма Джумейра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Проведите весело время на борту роскошной яхтыПочувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностейВо время 3-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты.
Билеты класса «стандарт»
Стандартное меню — шведский стол и безалкогольные напитки.
Билеты класса «стандарт» + напитки
Безалкогольные напитки, пиво, белые и красные вина, текила, ром (Red Label), джин, водка (Smirnoff), бренди, виски, а также стандартное меню — шведский стол.
Билеты класса ВИП
Все, что входит в стандарный билет, а еще: коньяк, виски (Chivas), водка (Grey Goose), шампанское, а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты).
Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
- Запрещено брать на борт еду и напитки;
- Подходит для людей на инвалидных креслах.
- Время посадки 18:30, отплытия 19:00.
Ежедневно: время посадки 18:30, отплытия 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
- VIP-программа включает в себя алкогольные напитки (текила, коньяк, виски, водка, шампанское), а также все позиции из меню (многообразные закуски и супы, мясные блюда и гарниры, салаты, десерты)
- Что не входит
- Личные расходы
- Экскурсия
- Трансфер до места встречи
- Место начала и завершения?
- Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно: время посадки 18:30, отплытия 19:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
- Запрещено брать на борт еду и напитки
- Подходит для людей на инвалидных креслах.
- Место встречи - Пирс 7 - https://goo.gl/maps/UxwEWWT93RfxbRSU6
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 42 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
28 мар 2023
Красивые ночные виды Дубая!
Отличный ужин!
Рекомендация-запускают на яхту в 18.45, приходите в 18.15 чтобы занять место в очереди и столик с отличным видом.
На яхте 3 палубы-крытая, носовая-с отличным видом, и верхняя-там проходят танцы,шоу и тд.
Отличный ужин!
Рекомендация-запускают на яхту в 18.45, приходите в 18.15 чтобы занять место в очереди и столик с отличным видом.
На яхте 3 палубы-крытая, носовая-с отличным видом, и верхняя-там проходят танцы,шоу и тд.
В
Валентина
25 мар 2023
Понравился вид на колесо обозрения, а так, если честно, не стоит этих денег. Еда не очень, музыка тоже. Добираться самому, чтобы 3 часа мерзнуть и слушать индийскую музыку, да ещё нормально не поесть, так себе развлечение. Думала сделаю хорошие фото, а что собственно снимать, темно, вид не очень. Много пьяных людей, детей было жалко. Орали, плакали и спали на руках у родителей, которые с пустыми лицами сидели всю экскурсию. Устраивали мини концерт… в итоге уставшая и голодная.
М
Мария
16 мар 2023
Все было отлично, и все было на высшем уровне! Рекомендую
Д
Дарья
13 мар 2023
Сама экскурсия отличная! НО когда мы пришли на причал, который указан в брони, Lotus уплыл прямо перед нами. Мы спрашивали у сотрудников Марины где наша лодка на, нам все отвечали по разному. Мы оббежали весь 7-й пирс несколько раз (пирс между прочим ограмный), пока нам не предложили зайти в офис компании MegaYachts/Dutch Oriental), где нам объяснили, что мы поплывем на Desert Rose, которая стояла вообще не в том месте, где была точка на карте в бронировании.
А
Андрей
10 мар 2023
B
Blin182
8 мар 2023
А
Анна
28 фев 2023
S
Svetlana
20 фев 2023
O
O-lu-lu
19 фев 2023
Виды невероятной красоты! Ужин превосходный! Всем советую!!! 👍🏻😉
M
Marina
18 фев 2023
Т
Татьяна
13 фев 2023
Наш круиз на мегаяхте Лотус превзошел все наши ожидания! Благодаря Спутнику я смогла заплатить за круиз российской картой. Мы брали безалкогольный пакет, прохладительные напитки официант приносил весь вечер. Отличный шведский стол! Много людей свободно распределились по 3 палуба яхты. Но самое запоминающееся это восхитительные виды ночного Дубая. Приятная музыка,отличный сервис, разнонациональные пассажиры. Отличный танец дервиша со светящимися юбками! Приходите заранее: у Pier7 большая очередь
М
Марина
2 фев 2023
Еда ужасная, все остальное супер! Яхта, сервис, развлечения, дискотека, вид на ночной Дубай. Просто сказка!
M
Marsel
31 янв 2023
Х
Хрусталева
18 янв 2023
С
Снежана
4 янв 2023
Ещё 27 отзывов
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