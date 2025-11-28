Откройте Абу-Даби — столицу ОАЭ, где традиции встречаются с футуризмом! На автомобильной экскурсии вы увидите величественную мечеть шейха Зайда, роскошный Президентский дворец и удивительные современные здания.
Погрузитесь в атмосферу арабской роскоши и познакомьтесь с культурным наследием Эмиратов за одну поездку.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия на автомобиле Абу-Даби — столица Объединённых Арабских Эмиратов и настоящий центр культуры и роскоши. Этот город сочетает в себе богатое наследие и современные достижения архитектуры. Здесь соседствуют величественные мечети, роскошные дворцы, футуристические небоскрёбы и уютные набережные. Во время поездки вы увидите значимые достопримечательности:
Мечеть шейха Зайда — символ духовности и величия Эмиратов • Президентский дворец • Современные культурные центры и необычные здания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Президентский дворец
Что включено
- Трансфер из Дубая
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
