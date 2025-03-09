Один день в Абу-Даби (из Дубая в мини-группе)

Отправиться в столицу ОАЭ и посетить её топовые места в комфортном формате
Абу-Даби — один из самых современных, ухоженных и красивых городов страны. Приглашаем вас познакомиться с ним в рамках однодневной экскурсии.

Вы побываете в местном Лувре, оцените элегантную мечеть шейха Зайда, погуляете по набережной и многое другое. А мы расскажем о восточных традициях и культурных особенностях.
5
4 отзыва
Один день в Абу-Даби (из Дубая в мини-группе)
Один день в Абу-Даби (из Дубая в мини-группе)
Один день в Абу-Даби (из Дубая в мини-группе)
Ближайшие даты:
15
мар16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • посетите музей Лувр Абу-Даби, где выставлены шедевры Гогена, Пикассо и не только
  • погуляете по набережной, наслаждаясь видами на город
  • погрузитесь в историю и традиции страны в Этнографической деревне
  • побываете на традиционном финиковом рынке
  • осмотрите действующий президентский дворец Каср Аль Ватан
  • заглянете в самый дорогой отель мира Эмират Палас
  • полюбуетесь белоснежной мечетью шейха Зайда

И многое другое!

Организационные детали

  • Транспорт: Kia Sedona, Honda Odyssey
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Лувр Абу-Даби — $18 c человека, президентский дворец — $20 c человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Остались вопросы?

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
9 мар 2025
Очень понравилась экскурсия. Фарход весёлый, коммуникабельный экскурсовод. Делает все для комфорта туриста. Очень увлекательный рассказчик. С ним чувствуешь себя легко и непринуждённо. Спасибо Фарходу за чудесно проведённое время. Советуем всем.
Н
9 мар 2025
Первый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интересная презентация увиденных достопримечательностей и вобщем интересный собеседник, во-вторых, индивидуальный подход к нашим пожеланиям при выборе мест. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого гида👍 приятным бонусом - рилс проведенного дня😍
Первый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интереснаяПервый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интереснаяПервый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интереснаяПервый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интереснаяПервый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интереснаяПервый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интересная
Н
10 фев 2025
Азиз - наш гид 8 февраля 2025 в в Абу-Даби. Позитивный, эрудированный, умеющий объединить экскурсантов, на время экскурсии в одну команду. Спасибо большое Азизу за содержательный рассказ, за умение так преподнести достопримечательности, что мы ещё и ещё раз хотим вернуться
К
30 янв 2025
Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.
Экскурсию нам провел замечательный гид, к которому мы обращаемся уже ни раз!
Гид Фарход, с ним нам всегда интересно, комфортно и безопасно!
Абу-Даби
читать дальше

я посетила лишь раз - с экскурсией, длиною практически во весь день.
В нашу экскурсию входило посещение выставочного центра исламского искусства Miraj Museum, историко-этнографической деревни Heritage Village, прогулка по набережной Корниш, созерцание одного из самых дорогостоящих и красивых отелей в ОАЭ - Hotel Emirates Palace Abu Dhabi и на десерт - мечеть Шейха Зайда, после захода солнца она смотрится просто потрясающе.
Искреннее советуем Фаро, сделает вашу экскурсию незабываемой!

Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.

Похожие экскурсии из Дубая

Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
1134 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$50 за человека
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
На машине
8 часов
-
15%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Откройте для себя Абу-Даби как духовный центр и город-оазис. Погрузитесь в атмосферу культурного многообразия и современных развлечений
Сегодня в 08:00
17 мар в 08:00
$255$300 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
На машине
7 часов
-
5%
131 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:33
Завтра в 10:33
$305$321 за всё до 6 чел.