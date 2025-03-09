читать дальше я посетила лишь раз - с экскурсией, длиною практически во весь день.

В нашу экскурсию входило посещение выставочного центра исламского искусства Miraj Museum, историко-этнографической деревни Heritage Village, прогулка по набережной Корниш, созерцание одного из самых дорогостоящих и красивых отелей в ОАЭ - Hotel Emirates Palace Abu Dhabi и на десерт - мечеть Шейха Зайда, после захода солнца она смотрится просто потрясающе.

Искреннее советуем Фаро, сделает вашу экскурсию незабываемой!

Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.Экскурсию нам провел замечательный гид, к которому мы обращаемся уже ни раз!Гид Фарход, с ним нам всегда интересно, комфортно и безопасно!Абу-Даби