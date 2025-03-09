Абу-Даби — один из самых современных, ухоженных и красивых городов страны. Приглашаем вас познакомиться с ним в рамках однодневной экскурсии.
Вы побываете в местном Лувре, оцените элегантную мечеть шейха Зайда, погуляете по набережной и многое другое. А мы расскажем о восточных традициях и культурных особенностях.
Вы побываете в местном Лувре, оцените элегантную мечеть шейха Зайда, погуляете по набережной и многое другое. А мы расскажем о восточных традициях и культурных особенностях.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- посетите музей Лувр Абу-Даби, где выставлены шедевры Гогена, Пикассо и не только
- погуляете по набережной, наслаждаясь видами на город
- погрузитесь в историю и традиции страны в Этнографической деревне
- побываете на традиционном финиковом рынке
- осмотрите действующий президентский дворец Каср Аль Ватан
- заглянете в самый дорогой отель мира Эмират Палас
- полюбуетесь белоснежной мечетью шейха Зайда
И многое другое!
Организационные детали
- Транспорт: Kia Sedona, Honda Odyssey
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Лувр Абу-Даби — $18 c человека, президентский дворец — $20 c человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарход — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 14 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Фарход, я живу в Дубае более 10 лет. Работаю с замечательной командой лицензированных гидов. Все наши экскурсии проходят в позитивной атмосфере, организованно и комфортно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 мар 2025
Очень понравилась экскурсия. Фарход весёлый, коммуникабельный экскурсовод. Делает все для комфорта туриста. Очень увлекательный рассказчик. С ним чувствуешь себя легко и непринуждённо. Спасибо Фарходу за чудесно проведённое время. Советуем всем.
Н
Натали
9 мар 2025
Первый раз в Дубае. . потрясающее впечатление от проведенного дня с гидом Фарходом🤗 во-первых, очень интересная презентация увиденных достопримечательностей и вобщем интересный собеседник, во-вторых, индивидуальный подход к нашим пожеланиям при выборе мест. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого гида👍 приятным бонусом - рилс проведенного дня😍
Н
Наталия
10 фев 2025
Азиз - наш гид 8 февраля 2025 в в Абу-Даби. Позитивный, эрудированный, умеющий объединить экскурсантов, на время экскурсии в одну команду. Спасибо большое Азизу за содержательный рассказ, за умение так преподнести достопримечательности, что мы ещё и ещё раз хотим вернуться
К
Ксения
30 янв 2025
Находясь в Дубае, не заглянув в соседний Абу-Даби, не простительно.
Экскурсию нам провел замечательный гид, к которому мы обращаемся уже ни раз!
Гид Фарход, с ним нам всегда интересно, комфортно и безопасно!
Абу-Даби
Экскурсию нам провел замечательный гид, к которому мы обращаемся уже ни раз!
Гид Фарход, с ним нам всегда интересно, комфортно и безопасно!
Абу-Даби
Похожие экскурсии из Дубая
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$50 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Откройте для себя Абу-Даби как духовный центр и город-оазис. Погрузитесь в атмосферу культурного многообразия и современных развлечений
Сегодня в 08:00
17 мар в 08:00
$255
$300 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:33
Завтра в 10:33
$305
$321 за всё до 6 чел.