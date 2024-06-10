Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая

Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Абу-Даби — один из важнейших городов Ближнего Востока.

Вы осмотрите его визитные карточки: мечеть шейха Зайда, набережную Корниш, башни Этихад и многое другое.

Узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира. Мы поговорим о прошлом и настоящем ОАЭ, их впечатляющих достижениях и философии жизни.
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1 день вы:

  • Посетите великолепную мечеть шейха Зайда
  • Заглянете в роскошный отель Emirates Palace
  • Увидите действующий Дворец Президента
  • Погуляете по живописной набережной Корниш
  • Прикоснётесь к истории страны в Этнографической деревне
  • Сфотографируетесь на фоне небоскребов Этихад
  • Проникнетесь восточным колоритом на финиковом и фруктовом рынках

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Carnival, Dodge Durango или Honda Odyssey. В салоне есть сухие и влажные салфетки, вода и прохладительные напитки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

ежедневно в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$80
Детский$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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