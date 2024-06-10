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Абу-Даби — один из важнейших городов Ближнего Востока.



Вы осмотрите его визитные карточки: мечеть шейха Зайда, набережную Корниш, башни Этихад и многое другое.



Узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира. Мы поговорим о прошлом и настоящем ОАЭ, их впечатляющих достижениях и философии жизни.