Абу-Даби — один из важнейших городов Ближнего Востока.
Вы осмотрите его визитные карточки: мечеть шейха Зайда, набережную Корниш, башни Этихад и многое другое.
Узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира. Мы поговорим о прошлом и настоящем ОАЭ, их впечатляющих достижениях и философии жизни.
Вы осмотрите его визитные карточки: мечеть шейха Зайда, набережную Корниш, башни Этихад и многое другое.
Узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира. Мы поговорим о прошлом и настоящем ОАЭ, их впечатляющих достижениях и философии жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Посетите великолепную мечеть шейха Зайда
- Заглянете в роскошный отель Emirates Palace
- Увидите действующий Дворец Президента
- Погуляете по живописной набережной Корниш
- Прикоснётесь к истории страны в Этнографической деревне
- Сфотографируетесь на фоне небоскребов Этихад
- Проникнетесь восточным колоритом на финиковом и фруктовом рынках
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Carnival, Dodge Durango или Honda Odyssey. В салоне есть сухие и влажные салфетки, вода и прохладительные напитки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$80
|Детский
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом — ваша команда гидов в Дубае
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ислом, я живу и работаю в Дубае 7 лет. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. Работаю с командой русскоговорящих гидов. Мы с радостью расскажем вам самые интересные факты об исторической и современной жизни Эмиратов.Задать вопрос
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