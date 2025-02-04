Знаете ли вы, где находится самый большой в мире парк цветов? Приглашаем вас на экскурсию в Dubai Miracle Garden – чудо-сад посреди пустыни, в котором собрано более 50 миллионов растений

со всего мира. После этого мы отправимся на всемирную ярмарку Global Village, где вы познакомитесь с культурой 40 стран, побываете на представлениях и на базаре с товарами и сувенирами из разных уголков Земли.

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Описание экскурсии

Царство цветов Miracle Garden

Царство цветов Miracle Garden — это один из самых удивительных рукотворных садов в мире. Здесь вы сможете насладиться великолепием ландшафтного дизайна, который стал результатом невероятной человеческой фантазии. Огромный сад, расположенный в сердце пустыни, поражает своими масштабами и красотой.

Уникальные особенности сада

Miracle Garden удивляет не только своими цветами, но и оригинальными скульптурами и картинами, созданными из более чем 50 миллионов цветов! Это место идеально подходит для создания незабываемых фотографий, которые будут радовать вас долгие годы.

Сувениры и полезная информация

В парке вы также можете приобрести тематические сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите. Обратите внимание на важные правила посещения:

На территорию парка разрешено пронести не более 0,5 литра воды.

Пронос еды на территорию запрещен.

Также стоит отметить, что билеты имеют открытую дату и время посещения, что позволяет вам планировать свою поездку с максимальным комфортом.