Описание экскурсии
Царство цветов Miracle Garden
Царство цветов Miracle Garden — это один из самых удивительных рукотворных садов в мире. Здесь вы сможете насладиться великолепием ландшафтного дизайна, который стал результатом невероятной человеческой фантазии. Огромный сад, расположенный в сердце пустыни, поражает своими масштабами и красотой.
Уникальные особенности сада
Miracle Garden удивляет не только своими цветами, но и оригинальными скульптурами и картинами, созданными из более чем 50 миллионов цветов! Это место идеально подходит для создания незабываемых фотографий, которые будут радовать вас долгие годы.
Сувениры и полезная информация
В парке вы также можете приобрести тематические сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите. Обратите внимание на важные правила посещения:
- На территорию парка разрешено пронести не более 0,5 литра воды.
- Пронос еды на территорию запрещен.
Также стоит отметить, что билеты имеют открытую дату и время посещения, что позволяет вам планировать свою поездку с максимальным комфортом.
Парк работает с 9:00 до 21:00. Билеты с открытой датой и временем посещения парка.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от $8.50
|Детский от 3 до 11 лет
|от $28
|Детский до 3 лет без посадочного места в автобусе
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Miracle Garden
- Global Village
Что включено
- Входной билет в Miracle Garden
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Сувениры
- Трансфер
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- На территорию парка можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено
- Парк можно посетить в любое время по данным билетам
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Точнее это не экскурсия,а просто трансфер до парка цветов и Глобал вилладж и входные билеты.
Мне показалось единственное,что как то много времени давали на посещение,хватило бы меньше времени,можно было бы забирать из отелей позже,тогда не так жарко будет и нормально по времени. Но в целом я довольна
ГлобалАилладжтакже понравился, но есть пожелание немного сократить время пребывания
Достаточно большая нагрузка в сочетании с Парком