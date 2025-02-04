Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village

Знаете ли вы, где находится самый большой в мире парк цветов? Приглашаем вас на экскурсию в Dubai Miracle Garden – чудо-сад посреди пустыни, в котором собрано более 50 миллионов растений
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со всего мира.

После этого мы отправимся на всемирную ярмарку Global Village, где вы познакомитесь с культурой 40 стран, побываете на представлениях и на базаре с товарами и сувенирами из разных уголков Земли.

4.57
69 отзывов
Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village
Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village
Парк цветов Miracle Garden и ярмарка Global Village
Ближайшие даты:
15
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фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Царство цветов Miracle Garden

Царство цветов Miracle Garden — это один из самых удивительных рукотворных садов в мире. Здесь вы сможете насладиться великолепием ландшафтного дизайна, который стал результатом невероятной человеческой фантазии. Огромный сад, расположенный в сердце пустыни, поражает своими масштабами и красотой.

Уникальные особенности сада

Miracle Garden удивляет не только своими цветами, но и оригинальными скульптурами и картинами, созданными из более чем 50 миллионов цветов! Это место идеально подходит для создания незабываемых фотографий, которые будут радовать вас долгие годы.

Сувениры и полезная информация

В парке вы также можете приобрести тематические сувениры, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите. Обратите внимание на важные правила посещения:

  • На территорию парка разрешено пронести не более 0,5 литра воды.
  • Пронос еды на территорию запрещен.

Также стоит отметить, что билеты имеют открытую дату и время посещения, что позволяет вам планировать свою поездку с максимальным комфортом.

Парк работает с 9:00 до 21:00. Билеты с открытой датой и временем посещения парка.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)от $8.50
Детский от 3 до 11 летот $28
Детский до 3 лет без посадочного места в автобусе$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Miracle Garden
  • Global Village
Что включено
  • Входной билет в Miracle Garden
Что не входит в цену
  • Напитки и еда
  • Сувениры
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Miracle Garden
Когда и сколько длится?
Когда: Парк работает с 9:00 до 21:00. Билеты с открытой датой и временем посещения парка.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • На территорию парка можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено
  • Парк можно посетить в любое время по данным билетам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 69 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
5
3
3
2
1
1
4
Б
4 фев 2025
Б
4 фев 2025
Г
3 фев 2025
Парк впечатлил с первого взгляда! Красивые цветочные композиции, яркие фотографии! Рекомендую к просмотру!
D
27 янв 2025
Билет бронировал на Спутнике. Пришел на следующий день на почту. В электронном виде показываешь на входе. Добраться можно на такси или на автобусе 105, оплатив проезд пластиковой серебряной картой от
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станции метро Мол Эмиратов. Ехать минут 40 примерно. Все мероприятие займет примерно 2 часа. Именно столько времени надо, чтобы не спеша обойти весь сад. впечатления хорошие, но не прямо чтобы "вау". С сингапурским садом орхидей не сравнить, но если не по жаре, то прогуляться можно. Цены на еду и напитки, естественно не маленькие!

Е
24 янв 2025
Всё супер, спасибо!
С
22 янв 2025
Ю
22 янв 2025
N
21 янв 2025
Все понравилось- красивая локация, впечатлило то что большие фигуры оплетены живой травой!
L
31 дек 2024
Организация экскурсии очень понравилось. Водитель Салим доброжелательный человек, кратко рассказал о достопримечательностях. Тайминг был соблюден. Трансфер комфортный.
Ю
15 дек 2024
Е
6 дек 2024
Невероятная красота!
М
18 ноя 2024
У
3 ноя 2024
Экскурсия мне понравилась.
Точнее это не экскурсия,а просто трансфер до парка цветов и Глобал вилладж и входные билеты.
Мне показалось единственное,что как то много времени давали на посещение,хватило бы меньше времени,можно было бы забирать из отелей позже,тогда не так жарко будет и нормально по времени. Но в целом я довольна
О
31 мар 2024
Н
29 мар 2024
Прекрасный Парк, получили большое удовольствие

ГлобалАилладжтакже понравился, но есть пожелание немного сократить время пребывания
Достаточно большая нагрузка в сочетании с Парком

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