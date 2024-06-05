1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Парк цветов Miracle Garden
Начало: Miracle Garden
2 окт в 12:00
3 окт в 12:00
$26 за билет
Индивидуальная
8 часов
Невероятный Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$213 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день с 13:00 до 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
250$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай за один день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Суперсовременный Дубай и немного истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- MMaria27 мая 2024Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасное место. Рада, что посетили. Хоть сезон и заканчивался, цветение уже было не таким бурным, но все равно парк поражает. С билетами заминок не было. Получили на ВА. Спасибо большое
- ИИрина23 мая 2024Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
- ААлександр19 мая 2024Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации.
- ШШтурм17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются
- ААня16 мая 2024Отлично провели день. Всё понравилось. Спасибо нашему гиду Мали)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк цветов»
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