Экскурсии с посещением Парка цветов в Дубае

Найдено 26 экскурсий в категории «Парк цветов» в Дубае на русском языке, цены от $26, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Дубай глазами экспата
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Большая экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
53 отзыва
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Парк цветов Miracle Garden
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
24 отзыва
Парк цветов Miracle Garden
Начало: Miracle Garden
2 окт в 12:00
3 окт в 12:00
$26 за билет
Невероятный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Невероятный Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$213 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день с 13:00 до 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
250$200 за всё до 6 чел.
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Дубай за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Дубай за один день
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Суперсовременный Дубай и немного истории
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Суперсовременный Дубай и немного истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Ночной Дубай
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: самый-самый в мире
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Контрасты Дубая
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
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    рассказывал о тех местах которые мы посетили и в целом о Дубае его районах и достопримечательностях. Так же делился свои мнение, что стоит нам еще посетить, какие места лучше выбрать для пляжного отдыха или вечерней прогулки. Вообщем мы очень много нового и интересного узнали и остались довольны! Очень рекомендуем эту компанию 😉

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации
  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • M
    Maria
    27 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
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  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Парк цветов Miracle Garden
    Прекрасное место. Рада, что посетили. Хоть сезон и заканчивался, цветение уже было не таким бурным, но все равно парк поражает. С билетами заминок не было. Получили на ВА. Спасибо большое
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Большая экскурсия по Дубаю
    Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия с гидом Санчо. Мы посетили всё, что хотели и Санчо очень интересно рассказывал про историю
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    и про современный Дубай. Индивидуальная намного лучше, чем групповая экскурсия. Мы сами планировали время на просмотр достопримечательностей. Гид нам помогал во всех вопросах. Большое спасибо Санчо за прекрасное ознакомление с Дубаем.

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации.
    Все было хорошо, вежливый адекватный гид, интересные локации
  • Ш
    Штурм
    17 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж Халифы - там собираются
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    тысячи людей))))! огромная благодарность Далеру за комфортную поездку, интересные рассказы и познавательные истории, развеяно много мифов об этой стране))) Посетили все что было в планах и даже больше! Очень впечатлили виды на пальме - локация Дубай Марина, сад цветов, поющие фонтаны, речная поездка на лодочках (не экскурсионная а как транспорт) за 1 дирхам в одну сторону на восточный огромный базар) Очень рекомендую данную поездку, за 1 день с комфортом можно посмотреть главные достопримечательности Дубая.

    Экскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением БурджЭкскурсия нам очень понравилось, столько посетили красивейших мест и при этом неособо людных (за ислючением Бурдж
  • А
    Аня
    16 мая 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Отлично провели день. Всё понравилось. Спасибо нашему гиду Мали)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парк цветов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Дубай по максимуму
  2. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
  3. Знакомство с Дубаем
  4. Блистательный Дубай в мини-группе
  5. Тот самый Дубай
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Парк цветов" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 26 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 710 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 26 экскурсий на 2024 год по теме «Парк цветов», 710 ⭐ отзывов, цены от $26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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