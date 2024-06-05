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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 65 отзывов Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: У вашего отеля $ 235 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Дубай глазами экспата Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю Начало: У вашего отеля $ 280 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 53 отзыва Большая экскурсия по Дубаю Начало: По согласованию Расписание: 10:00 250 $ 225 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 24 отзыва Парк цветов Miracle Garden Начало: Miracle Garden $ 26 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Невероятный Дубай Начало: В отеле туриста Расписание: Каждый день с 11:00 $ 213 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни Начало: По договоренности Расписание: в любой день, в любое время от $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Первая встреча с Дубаем Начало: Заберу вас из отеля Расписание: Ежедневно $ 225 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Обзорная экскурсия по Эмирату Дубай Начало: По согласованию с гидом Расписание: Каждый день с 13:00 до 21:00 250 $ 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес Начало: Ваш отель в Дубае $ 310 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Дубай за один день Начало: По договоренности $ 220 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Дубай: город, где нет ничего невозможного Начало: По согласованию $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж Начало: По согласованию Расписание: По запросу $ 120 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана) $ 283.75 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Суперсовременный Дубай и немного истории Начало: Около вашего отеля $ 350 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5 часов Ночной Дубай Начало: По договоренности $ 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Дубай: самый-самый в мире Начало: В лобби отеля $ 230 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 10 часов Контрасты Дубая Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей 200 $ 190 за всё до 4 чел.

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