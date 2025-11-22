Отправьтесь в увлекательное путешествие по горным тропам Джебель-Джайса — самой высокой горы ОАЭ.
Вас ждёт 8‑километровый поход средней сложности с красивыми видами, отдыхом в зелёном оазисе среди пальм и возвращением по новому маршруту.
Это возможность насладиться природой, сделать незабываемые фото и провести день вдали от городской суеты.
Описание экскурсииНачало путешествия Маршрут начинается в Дубае — от метро Al Jaddaf вас ждёт примерно 1 час 30 минут пути до Джебель-Джайса в Рас-эль-Хайме. Это живописная дорога к самой высокой горе страны. Пеший поход к оазису Под руководством опытного сопровождающего вы отправитесь в 8‑километровый маршрут продолжительностью около 2,5 часов. По пути будут короткие остановки для отдыха и фото. Финальной точкой станет скрытый зелёный оазис, где среди пальм можно перекусить, расслабиться или даже немного вздремнуть. Возвращение Обратный путь проходит по другому маршруту и займёт около 1,5 часов. Это позволит вам открыть новые виды горного ландшафта Джебель-Джайса и завершить приключение с новыми впечатлениями и яркими фотографиями. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, шляпу от солнца, закуски, солнцезащитный крем, удобную одежду.
- Не подходит для: детей до 15 лет, беременных женщин, людей с проблемами спины, людей старше 70 лет, участников с низким уровнем физической подготовки.
- Эта экскурсия включает 4‑часовой поход протяжённостью около 8 км. с подъёмами, поэтому требуется как минимум средний уровень физической подготовки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
