Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Мы пересечём полуостров поперёк: на смену пустыне придёт степь, а затем вам откроется чарующая панорама Хаджарского хребта, который разделяет Оман и ОАЭ. По пути на Черепаший пляж, где нас с вами ждёт снорклинг, сделаем несколько остановок.
Вы побываете в исторической деревне, полюбуетесь видами на бухту с обзорной площадки, посетите мечеть 15 века и отыщете оазис среди гор.
Дамба Рафиса — уединённый и скрытый от любопытных глаз оазис, окружённый горами.
Историческая деревня Наджд Аль-Миксар со столетней историей. Восстановлена под руководством правителя Шарджы. Хранит наследие региона Корфакан.
Видовая площадка Аль-Сухуб на высоте 600 метров, с которой открывается потрясающий вид на бухту.
Мечеть Аль-Бидья — самая древняя на территории ОАЭ, основана в 15 веке.
Черепаший остров, который славится разнообразием морских обитателей. Доберемся до туда пешком, если будет отлив, или вплавь (не бойтесь, он рядом с берегом). В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых.
Обед по системе шведский стол. Подкрепиться можно будет с 12:00 до 15:00.
Если захотите, на обратном пути сделаем остановку на рынке свежих фруктов.
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Экскурсия проходит на комфортабельном авто Geely Cool Ray
Отдельно (по желанию) оплачивается аренда маски — 65 дирхамов на весь день
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1381 туриста
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
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1
–
Анастасия
Нам очень понравилась экскурсия! Гид Ольга - очень эрудированная девушка, интересно рассказывает, узнали много нового, не смотря на то, что мы живем в Дубае уже почти год. Рассказала какие еще читать дальшеуменьшить
места можно посетить, что стоит внимания, а что нет. По пути рассказывала о местных обычиях, об истории государства и арабов в целом. Отдых на Оманском заливе тоже очень понравился! Приятная вода, много разных рыб и черепахи совсем рядом, можно поплавать и понырять вместе с ними 😊 Единственный минус - обед в отеле. К сожалению, выбор блюд совсем небольшой и выглядят они неаппетитно. Но на пляже есть кафе, где можно перекусить (цены как в среднем кафе в Дубае). Туром очень довольны, спасибо большое Ольге и организаторам!
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Юлия
Однозначно рекомендуем эту экскурсию! Организация поездки прекрасная, нам все рассказали о местах посещения, показали, в конце заехали за фруктами. Алексей отличный водитель и прекрасный рассказчик, нам с ним было очень интересно и комфортно! Все локации безумно красивые и достойны внимания! От коралловых рифов не ждите чего-то нереального, но рыбы и черепахи действительно крутые!
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Ф
Фёдорова
Спасибо огромное Ольге за отличный день и массу впечатлений!
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Е
Елена
Спасибо Алексею за замечательную поездку. Не смотря на то что мы не первый раз в ОАЭ, он сумел организовать день так чтобы осталось максимум впечатлений. Хорошая организация, много полезной и интересной информации. Очень комфортный пляж с рыбками. Рекомендую.
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С
Света
Прекрасная экскурсия! Очень рекомендуем, если хотите увидеть настоящие эмираты, а не только урбаническую часть страны. Наш гид Оленька прекрасный рассказчик, очень эрудирована по теме, внимательна и эмпатична. Категорически рекомендуем:)
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