Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Мы пересечём полуостров поперёк: на смену пустыне придёт степь, а затем вам откроется чарующая панорама Хаджарского хребта, который разделяет Оман и ОАЭ. По пути на Черепаший пляж, где нас с вами ждёт снорклинг, сделаем несколько остановок.
Вы побываете в исторической деревне, полюбуетесь видами на бухту с обзорной площадки, посетите мечеть 15 века и отыщете оазис среди гор.
Вы побываете в исторической деревне, полюбуетесь видами на бухту с обзорной площадки, посетите мечеть 15 века и отыщете оазис среди гор.
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Описание
Что вас ожидает
Дамба Рафиса — уединённый и скрытый от любопытных глаз оазис, окружённый горами.
Историческая деревня Наджд Аль-Миксар со столетней историей. Восстановлена под руководством правителя Шарджы. Хранит наследие региона Корфакан.
Видовая площадка Аль-Сухуб на высоте 600 метров, с которой открывается потрясающий вид на бухту.
Мечеть Аль-Бидья — самая древняя на территории ОАЭ, основана в 15 веке.
Черепаший остров, который славится разнообразием морских обитателей. Доберемся до туда на катере. В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых.
Обед по системе шведский стол. Подкрепиться можно будет с 12:00 до 15:00.
Если захотите, на обратном пути сделаем остановку на рынке свежих фруктов.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсия проходит на комфортабельном седане MG5
- Отдельно (по желанию) оплачивается аренда маски — 65 дирхамов на весь день
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oleksii — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
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