Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Индивидуальная экскурсия в Дубае

Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой

Мы пересечём полуостров поперёк: на смену пустыне придёт степь, а затем вам откроется чарующая панорама Хаджарского хребта, который разделяет Оман и ОАЭ. По пути на Черепаший пляж, где нас с вами ждёт снорклинг, сделаем несколько остановок.

Вы побываете в исторической деревне, полюбуетесь видами на бухту с обзорной площадки, посетите мечеть 15 века и отыщете оазис среди гор.
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Ближайшие даты:
23
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Описание

Что вас ожидает

Дамба Рафиса — уединённый и скрытый от любопытных глаз оазис, окружённый горами.

Историческая деревня Наджд Аль-Миксар со столетней историей. Восстановлена под руководством правителя Шарджы. Хранит наследие региона Корфакан.

Видовая площадка Аль-Сухуб на высоте 600 метров, с которой открывается потрясающий вид на бухту.

Мечеть Аль-Бидья — самая древняя на территории ОАЭ, основана в 15 веке.

Черепаший остров, который славится разнообразием морских обитателей. Доберемся до туда на катере. В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых.

Обед по системе шведский стол. Подкрепиться можно будет с 12:00 до 15:00.

Если захотите, на обратном пути сделаем остановку на рынке свежих фруктов.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане MG5
  • Отдельно (по желанию) оплачивается аренда маски — 65 дирхамов на весь день
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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