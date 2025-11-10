Мы пересечём полуостров поперёк: на смену пустыне придёт степь, а затем вам откроется чарующая панорама Хаджарского хребта, который разделяет Оман и ОАЭ. По пути на Черепаший пляж, где нас с вами ждёт снорклинг, сделаем несколько остановок. Вы побываете в исторической деревне, полюбуетесь видами на бухту с обзорной площадки, посетите мечеть 15 века и отыщете оазис среди гор.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $400 за экскурсию

Описание экскурсии

Дамба Рафиса — уединённый и скрытый от любопытных глаз оазис, окружённый горами.

Историческая деревня Наджд Аль-Миксар со столетней историей. Восстановлена под руководством правителя Шарджы. Хранит наследие региона Корфакан.

Видовая площадка Аль-Сухуб на высоте 600 метров, с которой открывается потрясающий вид на бухту.

Мечеть Аль-Бидья — самая древняя на территории ОАЭ, основана в 15 веке.

Черепаший остров, который славится разнообразием морских обитателей. Доберемся до туда пешком, если будет отлив, или вплавь (не бойтесь, он рядом с берегом). В нашей программе — снорклинг с черепахами и пляжный отдых.

Обед по системе шведский стол. Подкрепиться можно будет с 12:00 до 15:00.

Если захотите, на обратном пути сделаем остановку на рынке свежих фруктов.

Организационные детали