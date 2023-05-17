ВНИМАНИЕ! Проходит ежедневно. Начало экскурсии зависит от согласования полета (минут и свободного слота). Трансфер осуществляется из вашего отеля. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером. Внимание! Стоимость экскурсий указана для гостей, проживающих в эмиратах Шарджа, Дубай. Дресс-код: свободный, удобный.



С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно Внимание! Возврата стоимости заказа в случае его отмены нет.