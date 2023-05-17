ВНИМАНИЕ! Проходит ежедневно. Начало экскурсии зависит от согласования полета (минут и свободного слота). Трансфер осуществляется из вашего отеля. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером. Внимание! Стоимость экскурсий указана для гостей, проживающих в эмиратах Шарджа, Дубай. Дресс-код: свободный, удобный.
С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно Внимание! Возврата стоимости заказа в случае его отмены нет.
С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно Внимание! Возврата стоимости заказа в случае его отмены нет.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Возврата стоимости заказа в случае его отмены нет
Описание
Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам!
Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города. Дневные полёты продемонстрируют потрясающие виды уникальных искусственных островов Персидского залива. Вы увидите бесконечную гладь моря с переливающимися на волнах бликами солнца. Эта экскурсия станет для вас приключением с настоящими эмоциями!
Программа
ВНИМАНИЕ! Проходит ежедневно. Начало экскурсии зависит от согласования полета (минут и свободного слота).
- Полёт на вертолёте (45 минут - инструктаж + регистрация + 12 минут полет).
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле. Групповой трансфер осуществляется от вертолётной площадки на комфортабельном автомобиле, катание в пустыне по песчаным дюнам и возможность сделать превосходные фотографии в пустыне Lah Bab, катание на верблюдах, роспись тату хной, шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show), стандартный ужин (шведский стол — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полёт на вертолёте 12 минут Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле Катание на верблюдах Шоу программа Ужин
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 00:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Можно с детьми
Необычные
На вертолёте
Природа и пейзажи
Сафари
VIP-туры
Похожие туры из Дубая
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
у вашего отеля
Завтра
18 мая
19 мая
20 мая
$63 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Покорить песчаные барханы, а после отдохнуть с другими путешественниками в деревне бедуинов
у вашего отеля в Дубае
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
$280 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
на вертолётной площадке Атлантис
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
$195 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании