Экскурсии на вертолёте в Дубае

Найдено 5 экскурсий в категории «На вертолёте» в Дубае на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
«Отправляемся на вертолёте рассматривать Дубай»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Приключение первое: полёт на вертолёте»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Полёт на вертолёте
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
21 отзыв
Полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $215 за человека
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
🚁 На вертолёте
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
Начало: Ваш отель
«Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам»
Расписание: ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $275 за человека
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadnk
    18 мая 2024
    Полёт на вертолёте
    Однозначно рекомендую полёт на вертолёте. На площадке все хорошо организовано: взвесили), распределили на группы, прошли игструктаж и полетели. После пытаются
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    продать ваши фото за немалые деньги. Имейте ввиду, что оплатить экскурсию надо заранее: или у них в офисе или приедет водитель +50 дирхам.

  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Полёт на вертолёте
    Это было невероятно. 17 мин пролетели незаметно. Девушка пилот мягко взлетела, спокойно покатала и так же мягко приземлилась. Все организовано на отлично. Вылет из полицейской академии
  • M
    Maxim
    30 апреля 2024
    Полюбоваться Дубаем с вертолёта
    Просто замечательно. Все круто. Спасибо большое за такое увлекательный полет.
  • М
    Маргарита
    29 апреля 2024
    Полюбоваться Дубаем с вертолёта
    Всё отлично организовано, полётом остались нереально довольны. Очень классный вертолёт с хорошей обзорностью. Это не был не первый полёт, есть с чем сравнить. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    19 апреля 2024
    Полюбоваться Дубаем с вертолёта
    Потрясающий вид с высоты птичьего полета 🤗
  • М
    Марина
    10 января 2024
    Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
    Полет на вертолете был захватывающий, считаю оптимальное время 22 минуты. Затем поехали на Сафари. По пескам отлично прокатили, затем ужин и шоу а пустыне. Все понравилось. Стоит того. Отдельно хочу отметить куратора, постоянно информировала, сбрасывала доп инфо. Все отлично!
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2023
    Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
    Была 2 октября 2023 года на экскурсии с двумя детьми, один из них подросток. Дети в восторге и я тоже)
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    За нами в отель приехал гид в точно назначенное время. Сначала отвез на вертолетную площадку, потом уже поехали по пустыне кататься. Вид с вертолета конечно шикарный, но кататься по песчаным барханам на доске нам понравилось больше) Ужин был на троечку, конечно с уровнем отеля не сравнить, но все остальное просто супер!

    Была 2 октября 2023 года на экскурсии с двумя детьми, один из них подросток. Дети вБыла 2 октября 2023 года на экскурсии с двумя детьми, один из них подросток. Дети в

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На вертолёте»

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  1. Полюбоваться Дубаем с вертолёта
  2. Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
  3. Полёт на вертолёте
  4. Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
  5. Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "На вертолёте" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 305. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на вертолёте, 59 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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