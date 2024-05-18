1 чел.
По популярности
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
«Отправляемся на вертолёте рассматривать Дубай»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Приключение первое: полёт на вертолёте»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Мини-группа
1 час
Полёт на вертолёте
Начало: Dubai Police Academy
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $215 за человека
Мини-группа
8 часов
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
Начало: Ваш отель
«Полёт на вертолёте – необычное путешествие, роскошь, доступная именно вам»
Расписание: ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $275 за человека
Мини-группа
10 часов
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Поднявшись в воздух на вертолёте, вы сможете любоваться прекрасным видом современного города»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNadnk18 мая 2024Однозначно рекомендую полёт на вертолёте. На площадке все хорошо организовано: взвесили), распределили на группы, прошли игструктаж и полетели. После пытаются
- ММарина14 мая 2024Это было невероятно. 17 мин пролетели незаметно. Девушка пилот мягко взлетела, спокойно покатала и так же мягко приземлилась. Все организовано на отлично. Вылет из полицейской академии
- MMaxim30 апреля 2024Просто замечательно. Все круто. Спасибо большое за такое увлекательный полет.
- ММаргарита29 апреля 2024Всё отлично организовано, полётом остались нереально довольны. Очень классный вертолёт с хорошей обзорностью. Это не был не первый полёт, есть с чем сравнить. Рекомендую.
- ССветлана19 апреля 2024Потрясающий вид с высоты птичьего полета 🤗
- ММарина10 января 2024Полет на вертолете был захватывающий, считаю оптимальное время 22 минуты. Затем поехали на Сафари. По пескам отлично прокатили, затем ужин и шоу а пустыне. Все понравилось. Стоит того. Отдельно хочу отметить куратора, постоянно информировала, сбрасывала доп инфо. Все отлично!
- ТТатьяна10 октября 2023Была 2 октября 2023 года на экскурсии с двумя детьми, один из них подросток. Дети в восторге и я тоже)
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На вертолёте»
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