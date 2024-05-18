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За нами в отель приехал гид в точно назначенное время. Сначала отвез на вертолетную площадку, потом уже поехали по пустыне кататься. Вид с вертолета конечно шикарный, но кататься по песчаным барханам на доске нам понравилось больше) Ужин был на троечку, конечно с уровнем отеля не сравнить, но все остальное просто супер!