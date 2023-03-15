ежедневно в 14:00

Это воздушное путешествие запомнится вам и острыми ощущениями, и головокружительными видами на Дубай. Перед вами раскинутся рукотворные острова, небоскрёбы, пустыня и морская гладь, сияющая на солнце. Управлять вертолётом будет опытный пилот. А маршрут зависит от длительности (на ваш выбор 12, 17 или 22 минуты) — подробности вы можете посмотреть на фото к этой программе.
Во второй половине дня вы отправитесь навстречу дюнам арабской пустыни. Профессиональный водитель прокатит вас на внедорожнике: вас ждут крутые склоны, внезапные виражи, рёв мотора и зашкаливающий адреналин! Романтикам запомнится живописный закат и переливы красных песков (конечно, предусмотрена остановка для фото).
После насыщенного экстримом дня вы отдохнёте в лагере бедуинов. Увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде. Поужинаете, попробуете арабский кофе (гахва), сладости и финики. В завершение вам покажут шоу с танцами и песнями (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show).
При бронировании вам нужно выбрать длительность полёта, а также пакет «стандартный» или «vip»:
— Пакет «стандартный» включает: полёт на вертолёте — комфортабельный трансфер из вашего отеля в Дубае и обратно — аудио-гид — джип-сафари — катание на верблюдах — тату хной — шоу — ужин по системе «шведский стол» (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
— Пакет «vip» включает всё то же самое + персональное обслуживание официантом и VIP-диваны
Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.