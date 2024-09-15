ежедневно в 14:00

читать дальше уменьшить

пилот и персонал, как будто на пассажирском сидении в машине прокатили, так мягко летели, знай себе смотри в окна на панорамы побережья Дубая. Потом группу вывезли из города, покатали по песчаным дюнам, дали походить по пустыне, пофоткаться. Вечером отвезли еще в какое-то место в пустыне, куда собралось просто огромное количество внедорожников, несколько сотен машин, на ужин и представление на сцене. Организация и логистика этого всего - мое почтение конечно. А теперь о нюансах. Я брал самый дорогой вариант, это 22 минуты полета и вип-ужин. Нужно было внести полную оплату за несколько дней до полета, учитывайте это при бронировании, что в первые дни вашего нахождения в Дубае вам нужно будет посетить офис компании чтоб отдать наличку, ну или хотя бы водителю-курьеру, полетать сразу не получится. Потом, вас отвозят на площадку HeliDubai, и там вы сами по себе до конца полета. В моем случае сотрудник сказал что мой вертолет сломался, и они могут или отменить или перенести на несколько дней, а мне деваться было некуда, последние дни в Дубае, пришлось уговорить их хотя бы на меньший маршрут на 17 минут, без полета над городом к Бурдж-Халифе. Все-таки основные впечатления этой экскурсии - это вертолет, и тупо отменять его не хотелось. А после полета возврат разницы цены за меньший маршрут они не сделали, это почти 100$, ну потому что ты ж тут сам по себе, вертолеты это сторонняя организация, а не турфирма-организатор, и ты уже должен уезжать дальше на экскурсию, обойдешься. Это конечно неприятный был нюанс, внезапные тех. причины, ну ладно бывают же форс-мажоры, надейтесь на лучшее. Сафари по пустыне было ну норм, подрифтовали по песку, больше ради фоток среди дюн. На ужин высадили в отдельном месте для випов, там встречающий сказал что садитесь, вся еда бесплатная, система шведский стол, берите, наслаждайтесь. Еда - да, объесться можно, смотря танцы живота и фаер-шоу. Но еще между столиками ходили люди, предлагали алкоголь, напитки, пледы, фотки с соколом. И это уже за отдельную плату. Как бы под самый конец вечера внезапно подходит человек и говорит что ты должен за обычный стаканчик сока аж 40 дирхам, даже не за алкоголь. И это в вип-зоне где еда итак все включено, несколько раз повторяли что никаких доплат не будет, офигеть портит впечатление в конце! Так что вроде бы и вся программа экскурсии выполнена, все честно, впечатления получены, но, как говорится, были и нюансы.