ежедневно в 14:00

Затем вас ждёт захватывающее
6 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Полёт на вертолёте над Дубаем
- 🏜️ Джип-сафари по пустыне
- 🌅 Виды на закат и дюны
- 🍽️ Ужин в лагере бедуинов
- 🐪 Катание на верблюдах
- 🎶 Зажигательное шоу
Что можно увидеть
- Персидский залив
- Рукотворные острова
- Небоскрёбы Дубая
Описание экскурсии
Приключение первое: полёт на вертолёте
Это воздушное путешествие запомнится вам и острыми ощущениями, и головокружительными видами на Дубай. Перед вами раскинутся рукотворные острова, небоскрёбы, пустыня и морская гладь, сияющая на солнце. Управлять вертолётом будет опытный пилот. А маршрут зависит от длительности (на ваш выбор 12, 17 или 22 минуты) — подробности вы можете посмотреть на фото к этой программе.
Приключение второе: пустынные сафари на джипах
Во второй половине дня вы отправитесь навстречу дюнам арабской пустыни. Профессиональный водитель прокатит вас на внедорожнике: вас ждут крутые склоны, внезапные виражи, рёв мотора и зашкаливающий адреналин! Романтикам запомнится живописный закат и переливы красных песков (конечно, предусмотрена остановка для фото).
Вечернее шоу, ужин и звёздное небо
После насыщенного экстримом дня вы отдохнёте в лагере бедуинов. Увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде. Поужинаете, попробуете арабский кофе (гахва), сладости и финики. В завершение вам покажут шоу с танцами и песнями (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show).
Организационные детали
- Обратите внимание: необходимо внесение 100% предоплаты — после оформления заказа мы пришлем вам инструкцию
- Вся программа не предусматривает сопровождения гида. С вами будет водитель, который говорит по-английски.
- При бронировании просим вас указать вес каждого пассажира: это обязательное требование было, введённое для усиления мер безопасности всех пассажиров и членов экипажа. Эта информация останется конфиденциальной.
- Дополнительно оплачивается трансфер (групповой) из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
- Если по не зависящим от нас причинам бронирование на выбранное время будет недоступно, мы предложим вам альтернативы при подтверждении заказа
При бронировании вам нужно выбрать длительность полёта, а также пакет «стандартный» или «vip»:
— Пакет «стандартный» включает: полёт на вертолёте — комфортабельный трансфер из вашего отеля в Дубае и обратно — аудио-гид — джип-сафари — катание на верблюдах — тату хной — шоу — ужин по системе «шведский стол» (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
— Пакет «vip» включает всё то же самое, но ужин категории Премиум с местами за VIP-столами: (live cooking — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
🚁 Полёт на вертолёте
- Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ
- Полёт проходит на 6-местном вертолёте Airbus H125. Места распределяются при посадке в зависимости от веса каждого пассажира.
- За штурвалом профессиональный опытный пилот
Кому подходит полёт
- На борт допускаются дети с 3 лет
- Обратите внимание: на борт допускаются пассажиры весом не более 115 кг
- Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность
- Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту
🏜 Пустынное сафари
- Проходит в пустыне Lah Bab (Red Dunes) на внедорожниках Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol 2022
- Дополнительные опции (по желанию за доплату): катание на квадроциклах и багги
Правила отмены
Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|12 минут полёта + пустынное сафари
|$279
|17 минут полёта + пустынное сафари
|$349
|22 минуты полёта + пустынное сафари
|$445
|12 минут полёта + пустынное сафари vip
|$310
|17 минут полёта + пустынное сафари vip
|$379
|22 минуты полёта + пустынное сафари vip
|$475
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В целом, остались только положительные впечатления.
Полет на вертолете- приезжаете в учетный центр полиции. Сообщаете ваш вес. В вертолете 5 пассажиров. Их распределяют по весу. И указывают каждому куда ему
Пролетел на вертолете над Дубаем, это было прекрасно и впечатляюще.
Покатался экстремально на джипах по пустыне. Пейзажи пустыни и отдых на вечернем мероприятии останутся в памяти навсегда… … .