ежедневно в 14:00

Коротко об этой программе — вау-комбо! Сначала вы исполните мечту о полёте на вертолёте (проходит в группе до 6 человек). Сверху посмотрите на символы Дубая и сияющий Персидский залив, сделаете шикарные фото. Затем оцените красоту пустыни и получите дозу адреналина во время джип-сафари (проходит в группе до 6 человек). Вечером в лагере бедуинов вы отдохнёте за ужином, покатаетесь на верблюдах и посмотрите зажигательное шоу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение первое: полёт на вертолёте

Это воздушное путешествие запомнится вам и острыми ощущениями, и головокружительными видами на Дубай. Перед вами раскинутся рукотворные острова, небоскрёбы, пустыня и морская гладь, сияющая на солнце. Управлять вертолётом будет опытный пилот. А маршрут зависит от длительности (на ваш выбор 12, 17 или 22 минуты) — подробности вы можете посмотреть на фото к этой программе.

Приключение второе: пустынные сафари на джипах

Во второй половине дня вы отправитесь навстречу дюнам арабской пустыни. Профессиональный водитель прокатит вас на внедорожнике: вас ждут крутые склоны, внезапные виражи, рёв мотора и зашкаливающий адреналин! Романтикам запомнится живописный закат и переливы красных песков (конечно, предусмотрена остановка для фото).

Вечернее шоу, ужин и звёздное небо

После насыщенного экстримом дня вы отдохнёте в лагере бедуинов. Увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде. Поужинаете, попробуете арабский кофе (гахва), сладости и финики. В завершение вам покажут шоу с танцами и песнями (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show).

Организационные детали

Обратите внимание: необходимо внесение 100% предоплаты — после оформления заказа мы пришлем вам инструкцию

Вся программа не предусматривает сопровождения гида. С вами будет водитель, который говорит по-английски.

Программа бесплатна для детей 1-3 лет. Детский билет — с 4 до 11 лет. Взрослый билет — с 12 лет.

При бронировании вам нужно выбрать длительность полёта, а также пакет «стандартный» или «vip»:

— Пакет «стандартный» включает: полёт на вертолёте — комфортабельный трансфер из вашего отеля в Дубае и обратно — аудио-гид — джип-сафари — катание на верблюдах — тату хной — шоу — ужин по системе «шведский стол» (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)

— Пакет «vip» включает всё то же самое + персональное обслуживание официантом и VIP-диваны

🚁 Полёт на вертолёте

Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ

Полёт проходит на 6-местном вертолёте Airbus H125. Места распределяются при посадке в зависимости от веса каждого пассажира.

За штурвалом профессиональный опытный пилот

Кому подходит полёт

На борт допускаются дети с 2 лет

Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность

Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту

🏜 Пустынное сафари

Проходит в пустыне Lah Bab (Red Dunes) на внедорожниках Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol 2022

Дополнительные опции (по желанию за доплату): катание на квадроциклах и багги

Правила отмены

Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.