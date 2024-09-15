ежедневно в 14:00

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Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер

Вас ждёт уникальное приключение: полёт на вертолёте над Дубаем и захватывающее джип-сафари по пустыне. Незабываемые эмоции гарантированы
Эта экскурсия в Дубае - идеальный выбор для тех, кто мечтает о ярких впечатлениях. Полёт на вертолёте откроет перед вами потрясающие виды на город и Персидский залив.

Затем вас ждёт захватывающее
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джип-сафари по дюнам пустыни, где можно насладиться красотой заката и получить дозу адреналина. Вечером в лагере бедуинов вас ждёт ужин, катание на верблюдах и зажигательное шоу. Это приключение оставит незабываемые воспоминания

4.1
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚁 Полёт на вертолёте над Дубаем
  • 🏜️ Джип-сафари по пустыне
  • 🌅 Виды на закат и дюны
  • 🍽️ Ужин в лагере бедуинов
  • 🐪 Катание на верблюдах
  • 🎶 Зажигательное шоу
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер

Что можно увидеть

  • Персидский залив
  • Рукотворные острова
  • Небоскрёбы Дубая

Описание экскурсии

Приключение первое: полёт на вертолёте

Это воздушное путешествие запомнится вам и острыми ощущениями, и головокружительными видами на Дубай. Перед вами раскинутся рукотворные острова, небоскрёбы, пустыня и морская гладь, сияющая на солнце. Управлять вертолётом будет опытный пилот. А маршрут зависит от длительности (на ваш выбор 12, 17 или 22 минуты) — подробности вы можете посмотреть на фото к этой программе.

Приключение второе: пустынные сафари на джипах

Во второй половине дня вы отправитесь навстречу дюнам арабской пустыни. Профессиональный водитель прокатит вас на внедорожнике: вас ждут крутые склоны, внезапные виражи, рёв мотора и зашкаливающий адреналин! Романтикам запомнится живописный закат и переливы красных песков (конечно, предусмотрена остановка для фото).

Вечернее шоу, ужин и звёздное небо

После насыщенного экстримом дня вы отдохнёте в лагере бедуинов. Увидите традиционный быт жителей пустыни и, если захотите, сделаете татуировку хной и прокатитесь на верблюде. Поужинаете, попробуете арабский кофе (гахва), сладости и финики. В завершение вам покажут шоу с танцами и песнями (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show).

Организационные детали

  • Обратите внимание: необходимо внесение 100% предоплаты — после оформления заказа мы пришлем вам инструкцию
  • Вся программа не предусматривает сопровождения гида. С вами будет водитель, который говорит по-английски.
  • При бронировании просим вас указать вес каждого пассажира: это обязательное требование было, введённое для усиления мер безопасности всех пассажиров и членов экипажа. Эта информация останется конфиденциальной.
  • Дополнительно оплачивается трансфер (групповой) из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • Если по не зависящим от нас причинам бронирование на выбранное время будет недоступно, мы предложим вам альтернативы при подтверждении заказа

При бронировании вам нужно выбрать длительность полёта, а также пакет «стандартный» или «vip»:

— Пакет «стандартный» включает: полёт на вертолёте — комфортабельный трансфер из вашего отеля в Дубае и обратно — аудио-гид — джип-сафари — катание на верблюдах — тату хной — шоу — ужин по системе «шведский стол» (барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
— Пакет «vip» включает всё то же самое, но ужин категории Премиум с местами за VIP-столами: (live cooking — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)

🚁 Полёт на вертолёте

  • Каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами Управления гражданской авиации ОАЭ
  • Полёт проходит на 6-местном вертолёте Airbus H125. Места распределяются при посадке в зависимости от веса каждого пассажира.
  • За штурвалом профессиональный опытный пилот

Кому подходит полёт

  • На борт допускаются дети с 3 лет
  • Обратите внимание: на борт допускаются пассажиры весом не более 115 кг
  • Беременные женщины могут летать только в течение первых 32 недель беременности под свою ответственность
  • Люди с ограниченной мобильностью допускаются только в сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за их посадку на вертолёт и комфорт на борту

🏜 Пустынное сафари

  • Проходит в пустыне Lah Bab (Red Dunes) на внедорожниках Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia, Nissan Patrol 2022
  • Дополнительные опции (по желанию за доплату): катание на квадроциклах и багги

Правила отмены

Если вы отменяете заказ уже после 100% оплаты тура, то деньги не возвращаются (это связано с тем, что мы заранее выкупаем билеты). Если тур отменится из-за погоды, то мы предложим вам другую дату или полностью вернём деньги.

ежедневно в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
12 минут полёта + пустынное сафари$279
17 минут полёта + пустынное сафари$349
22 минуты полёта + пустынное сафари$445
12 минут полёта + пустынное сафари vip$310
17 минут полёта + пустынное сафари vip$379
22 минуты полёта + пустынное сафари vip$475
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
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программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок волшебный, водитель прокатил с ветерком! Ужин средненький, людей было очень много, стояли в очереди, еда преимущественно острая. Файер-шоу эффектное!
В целом, остались только положительные впечатления.
Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок
Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок
Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок
Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок
Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок
Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок
Полёт на вертолёте - это супер! Брала 17 мин - оптимально. В пустыне очень понравилось, песок
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Гульнара
Брали 17-минутный полет над Дубаи и джип-сафари.
Полет на вертолете- приезжаете в учетный центр полиции. Сообщаете ваш вес. В вертолете 5 пассажиров. Их распределяют по весу. И указывают каждому куда ему
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садиться. Сначала смотрите 5-10 минут фильм-теорию о правилах безопасности далее ожидали своей очереди минут 20-30. И вот он полет. Понравились эмоции: восторг и масштабность. Конечно, мегаполис интересно наблюдать с высоты. Пилот рассказывал об основных местах над которыми мы пролетали. Вы можете что-то у него спросить(микрофон у вас тоже включен).
Далее на джипе поехали в пустыню. Ехали около 1 часа с небольшим. Сначала приезжаете в место сбора всех джипов (уже в пустыне), если желание за дополнительную плату, нам сказали 30 тысяч рублей- можете покататься на квадроцикле/багги. Мы отказались. Далее водитель спускает давление в шинах и вот наша машина в составе небольшой колонны из 4 или 5 машин поехали внутрь пустыни. Включили нам арабские динамичные песни и начали катать по дюнам песка. Было захватывающе. Я даже закрывала глаза от страха и с восторгом вскрикивала. Ездили мы так около 30 минут. Потом все машины встают на склоне для фотосессии. Наш водитель любезно нас сфоткал. Кстати, очень удачно. После минут 20 фотосессии мы поехали дальше. Далее нас еще немного покатали по барханам и выехали ближе к дороге на спец. стоянку для таких машин с пустыни. Там все машинам быстро накачивают шины. Мы в это время попили кокосовое молоко и т. д. Потом отвезли нас в импровизированный кемпинг- стоянку. Там под открытым небом устроена сцена, расставлены столы. Нашу компанию из 7 человек усадили за один из столов. Кстати, еще оставались свободные столы и можно было пересесть. Был шведский стол, без изысков, но еды было достаточно. Мяса, овощей, индийского риса и макарон, сладостей, фруктов и простых салатов было в изобилии. Можно было до ужина бесплатно прокатиться (один небольшой круг) на верблюде, пофоткаться в восточных нарядах(бесплатно) и сделать маленькую 3-4 см татуировку хной. Если хотите большую, то нужно доплачивать. На сцене было устроено танец с огнем, мечами, танец живота.
На ужин отведено около 2 часов. Алкоголь и кальян есть- платный. Далее нас забрал наш водитель и отвез до отеля.

Брали 17-минутный полет над Дубаи и джип-сафари.
Брали 17-минутный полет над Дубаи и джип-сафари.
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Евгений
Ох что сказать об этой экскурсии, есть и плюсы и минусы, но впечатления все равно перевешивают! Никогда не летал на вертолете, так что тут первый раз, и оказалось профессионально и
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пилот и персонал, как будто на пассажирском сидении в машине прокатили, так мягко летели, знай себе смотри в окна на панорамы побережья Дубая. Потом группу вывезли из города, покатали по песчаным дюнам, дали походить по пустыне, пофоткаться. Вечером отвезли еще в какое-то место в пустыне, куда собралось просто огромное количество внедорожников, несколько сотен машин, на ужин и представление на сцене. Организация и логистика этого всего - мое почтение конечно. А теперь о нюансах. Я брал самый дорогой вариант, это 22 минуты полета и вип-ужин. Нужно было внести полную оплату за несколько дней до полета, учитывайте это при бронировании, что в первые дни вашего нахождения в Дубае вам нужно будет посетить офис компании чтоб отдать наличку, ну или хотя бы водителю-курьеру, полетать сразу не получится. Потом, вас отвозят на площадку HeliDubai, и там вы сами по себе до конца полета. В моем случае сотрудник сказал что мой вертолет сломался, и они могут или отменить или перенести на несколько дней, а мне деваться было некуда, последние дни в Дубае, пришлось уговорить их хотя бы на меньший маршрут на 17 минут, без полета над городом к Бурдж-Халифе. Все-таки основные впечатления этой экскурсии - это вертолет, и тупо отменять его не хотелось. А после полета возврат разницы цены за меньший маршрут они не сделали, это почти 100$, ну потому что ты ж тут сам по себе, вертолеты это сторонняя организация, а не турфирма-организатор, и ты уже должен уезжать дальше на экскурсию, обойдешься. Это конечно неприятный был нюанс, внезапные тех. причины, ну ладно бывают же форс-мажоры, надейтесь на лучшее. Сафари по пустыне было ну норм, подрифтовали по песку, больше ради фоток среди дюн. На ужин высадили в отдельном месте для випов, там встречающий сказал что садитесь, вся еда бесплатная, система шведский стол, берите, наслаждайтесь. Еда - да, объесться можно, смотря танцы живота и фаер-шоу. Но еще между столиками ходили люди, предлагали алкоголь, напитки, пледы, фотки с соколом. И это уже за отдельную плату. Как бы под самый конец вечера внезапно подходит человек и говорит что ты должен за обычный стаканчик сока аж 40 дирхам, даже не за алкоголь. И это в вип-зоне где еда итак все включено, несколько раз повторяли что никаких доплат не будет, офигеть портит впечатление в конце! Так что вроде бы и вся программа экскурсии выполнена, все честно, впечатления получены, но, как говорится, были и нюансы.

Ох что сказать об этой экскурсии, есть и плюсы и минусы, но впечатления все равно перевешивают!
Ох что сказать об этой экскурсии, есть и плюсы и минусы, но впечатления все равно перевешивают!
Ох что сказать об этой экскурсии, есть и плюсы и минусы, но впечатления все равно перевешивают!
Ох что сказать об этой экскурсии, есть и плюсы и минусы, но впечатления все равно перевешивают!
Ох что сказать об этой экскурсии, есть и плюсы и минусы, но впечатления все равно перевешивают!
Ох что сказать об этой экскурсии, есть и плюсы и минусы, но впечатления все равно перевешивают!
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Секриер
Добрый день.
Пролетел на вертолете над Дубаем, это было прекрасно и впечатляюще.
Покатался экстремально на джипах по пустыне. Пейзажи пустыни и отдых на вечернем мероприятии останутся в памяти навсегда… … .
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.+2
Добрый день.
Добрый день.
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Т
Была 2 октября 2023 года на экскурсии с двумя детьми, один из них подросток. Дети в восторге и я тоже) За нами в отель приехал гид в точно назначенное время.
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Сначала отвез на вертолетную площадку, потом уже поехали по пустыне кататься. Вид с вертолета конечно шикарный, но кататься по песчаным барханам на доске нам понравилось больше)
Ужин был на троечку, конечно с уровнем отеля не сравнить, но все остальное просто супер!

Была 2 октября 2023 года на экскурсии с двумя детьми, один из них подросток. Дети в
Была 2 октября 2023 года на экскурсии с двумя детьми, один из них подросток. Дети в
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Наталья
Рекомендую от души! Вертолет- великолепно, пустыня- восхитительно! Водитель- ас! Так меня еще не катали по пустыне! Для тех, кто впервые- лучшее предложение! Организаторы всегда на связи, идут на встречу любому пожеланию. Для тех, кто не впервые- тоже рекомендую, ибо организация на высоте! 10 из 10! Спасибо!
Рекомендую от души! Вертолет- великолепно, пустыня- восхитительно! Водитель- ас! Так меня еще не катали по пустыне!
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