Сафари на рассвете

Индивидуальная экскурсия в Дубае

Уехать в пустыню, чтобы погонять на внедорожнике по дюнам и увидеть восход солнца

Хотите встретить восход в необъятной арабской пустыне? Тогда утреннее сафари — то, что вам нужно! Мы предлагаем с ветерком прокатиться по песчаным дюнам, поймать первые лучи солнца и понаблюдать за игрой света и тени. Вас будут сопровождать профессиональные водители, гарантируя безопасность поездки. Начните свой день с прекрасного!
Сафари на рассвете
Сафари на рассвете
Сафари на рассвете
Сафари на рассвете
Сафари на рассвете
Сафари на рассвете
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Пустынное сафари ранним утром в Дубае подарит вам захватывающие и незабываемые эмоции! Наш водитель заберёт вас из отеля и по прибытии в пустыню Lah Bab проведёт сафари на специально подготовленном джипе. Вы сможете понаблюдать за рассветом и поймать мгновение, когда первые лучи солнца освещают бескрайние дюны и создают потрясающую игру света и тени. Также водитель поможет вам сделать прекрасные фотографии и видео на вашу технику.

Организационные детали

  • Мы заберём вас в вашем отеле в Дубае, Шардже или Аджмане и после сафари отвезём обратно
  • В стоимость включено: трансфер и экстремальное катание по песчаным дюнам на внедорожнике Toyota Land Cruiser Extreme или Toyota Sequoia
  • Отдельно (при необходимости) оплачивается трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Русскоговорящий гид не включён
  • Экскурсию для вас проведёт один из водителей нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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