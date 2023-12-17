Уехать в пустыню, чтобы погонять на внедорожнике по дюнам и увидеть восход солнца
Хотите встретить восход в необъятной арабской пустыне? Тогда утреннее сафари — то, что вам нужно! Мы предлагаем с ветерком прокатиться по песчаным дюнам, поймать первые лучи солнца и понаблюдать за игрой света и тени. Вас будут сопровождать профессиональные водители, гарантируя безопасность поездки. Начните свой день с прекрасного!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Пустынное сафари ранним утром в Дубае подарит вам захватывающие и незабываемые эмоции! Наш водитель заберёт вас из отеля и по прибытии в пустыню Lah Bab проведёт сафари на специально подготовленном джипе. Вы сможете понаблюдать за рассветом и поймать мгновение, когда первые лучи солнца освещают бескрайние дюны и создают потрясающую игру света и тени. Также водитель поможет вам сделать прекрасные фотографии и видео на вашу технику.
Организационные детали
- Мы заберём вас в вашем отеле в Дубае, Шардже или Аджмане и после сафари отвезём обратно
- В стоимость включено: трансфер и экстремальное катание по песчаным дюнам на внедорожнике Toyota Land Cruiser Extreme или Toyota Sequoia
- Отдельно (при необходимости) оплачивается трансфер из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle. Стоимость уточняйте в переписке.
- Русскоговорящий гид не включён
- Экскурсию для вас проведёт один из водителей нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 5483 туристов
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединённых Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу-Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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