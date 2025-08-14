Откройте мир дикой природы Дубая и прикоснитесь к древнему искусству соколиной охоты.
Вас ждут встречи с редкими животными, роскошный лагерь посреди пустыни и возможность понаблюдать за самыми быстрыми птицами планеты.
Вас ждут встречи с редкими животными, роскошный лагерь посреди пустыни и возможность понаблюдать за самыми быстрыми птицами планеты.
Описание экскурсииЗнакомство с дикой природой Ваше путешествие начнётся с трансфера из отеля в Дубае в заповедник Дубайской пустыни. Здесь вы сможете увидеть аравийского сернобыка, песчаную газель и редкую дрофу. Эта поездка подарит возможность насладиться безмятежными просторами пустыни и почувствовать истинный дух Аравии. Искусство соколиной охоты По прибытии в лагерь соколиной охоты, укрытый в тени дерева гаф, вас встретят ароматным арабским кофе и сладкими финиками. Под руководством опытных тренеров вы увидите дрессировку орла, пустынного филина и ястреба Харриса — они будут подлетать к вам, создавая незабываемые впечатления. Станьте свидетелем самой современной техники дрессировки, когда сокол-сапсан — самое быстрое животное на планете — поднимается в небо за дроном. Завершить утро можно завтраком в роскошном отеле Al Maha Desert Resort или устроить пикник с канапе в уединённом Falcon Camp.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- Сафари по дикой природе
- Арабский кофе и финики
- 90-минутное занятие по соколиной охоте
- Посещение Сокольего рынка Дубая и единственного в ОАЭ музея соколиной охоты
- Освежающие напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
14 авг 2025
Наш гид Хан был очень вежливым, внимательным и интересным рассказчиком. Птицы произвели огромное впечатление — держать их на руке и наблюдать за полётом было потрясающе. Хан также сделал для нас отличные фото и видео
Д
Дарья
4 июн 2025
Хан — потрясающий гид и мастер соколиной охоты, прекрасно разбирается в птицах, истории Дубая и традициях. Взаимодействие с хищными птицами было восхитительным — поражаешься их красоте и силе. За ними замечательно ухаживают: они здоровы, спокойны и ручные, можно быть совсем рядом! Моего 12-летнего сына этот опыт просто поразил. Спасибо за такие незабываемые впечатления!
Е
Есений
22 июл 2024
У нас была невероятная экскурсия с нашим гидом Ханом. Сервис и внимание к деталям были на высшем уровне. Его знания о каждой птице впечатляют, и было удивительно самому подержать их, следуя инструкциям. Мы также увидели верблюдов на ипподроме, диких животных в заповеднике и невероятный восход солнца. Нас приняли очень тепло и заботливо — этот опыт мы никогда не забудем
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Групповая
Пустынное сафари в Дубае
Ощутите скорость и тишину пустыни Дубая. Квадроциклы, джипы и ужин под звёздами с шоу-программой подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Индивидуальная
Для тех, кто видел всё: конная прогулка в окрестностях Дубая
Закат, природа и арабский скакун - ваш особенный день в ОАЭ
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
от $200 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
2 дек в 15:00
$50 за человека