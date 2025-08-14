Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте мир дикой природы Дубая и прикоснитесь к древнему искусству соколиной охоты.



Вас ждут встречи с редкими животными, роскошный лагерь посреди пустыни и возможность понаблюдать за самыми быстрыми птицами планеты. 5 3 отзыва

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле

Описание экскурсии Знакомство с дикой природой Ваше путешествие начнётся с трансфера из отеля в Дубае в заповедник Дубайской пустыни. Здесь вы сможете увидеть аравийского сернобыка, песчаную газель и редкую дрофу. Эта поездка подарит возможность насладиться безмятежными просторами пустыни и почувствовать истинный дух Аравии. Искусство соколиной охоты По прибытии в лагерь соколиной охоты, укрытый в тени дерева гаф, вас встретят ароматным арабским кофе и сладкими финиками. Под руководством опытных тренеров вы увидите дрессировку орла, пустынного филина и ястреба Харриса — они будут подлетать к вам, создавая незабываемые впечатления. Станьте свидетелем самой современной техники дрессировки, когда сокол-сапсан — самое быстрое животное на планете — поднимается в небо за дроном. Завершить утро можно завтраком в роскошном отеле Al Maha Desert Resort или устроить пикник с канапе в уединённом Falcon Camp.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер из отеля и обратно

Услуги гида

Сафари по дикой природе

Арабский кофе и финики

90-минутное занятие по соколиной охоте

Посещение Сокольего рынка Дубая и единственного в ОАЭ музея соколиной охоты

