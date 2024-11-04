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водителю билет, садитесь. И он вас привозит к палатке. Там у вас сразу проверяют документы, взвешивают и ожидаете вашего времени. Далее можете положить свои вещи в камеру хранения с ключом, который будет у вас. И идёте на посадку. После посадки вас сфотографируют (одно напечатанное фото 200 AED, все цифровые копии 350 AED). И потом вас также увозит минивэн. Это по круче любого Бурдж-Халифа, на который очередь как в Мавзолей.