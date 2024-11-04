Исследуйте Дубай с высоты птичьего полёта в захватывающем вертолётном приключении! Паря на мощных крыльях современного вертолёта, вы откроете перед собой впечатляющую красоту этого удивительного города.
Не упустите возможность взглянуть на знаковые достопримечательности Дубая с высоты: Бурдж-Халифа, Пальма Джумейра, Бурдж-эль-Араб и другие архитектурные шедевры.
Вертолётный полет станет незабываемым и ярким опытом, наполняющим ваше путешествие в Дубай невероятными впечатлениями!
Не упустите возможность взглянуть на знаковые достопримечательности Дубая с высоты: Бурдж-Халифа, Пальма Джумейра, Бурдж-эль-Араб и другие архитектурные шедевры.
Вертолётный полет станет незабываемым и ярким опытом, наполняющим ваше путешествие в Дубай невероятными впечатлениями!
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Мечтаете полетать на вертолёте? Насладитесь сочетанием изысканной современности, исторических достопримечательностей и живописных мест Дубая с высоты во время полёта на вертолете. Что вас ждёт:
- Вы совершите полёт на борту современного вертолёта, которым управляет лицензированный пилот, и насладитесь впечатляющей красотой панорамы Дубая.
- Паря в воздухе, взглянете на достопримечательности эмирата с головокружительной высоты.
Полюбуетесь сверху на самые знаковые достопримечательности Дубая. Вы пролетите над известными местами: Пальма Джумейра, Бурдж-эль-Араб, отель «Атлантида», Мировые острова, Бурдж-Халифа, исторический Дубайский залив и футуристические здания вдоль улицы Шейх-Заид-роуд. Важная информация:.
Полюбуетесь сверху на самые знаковые достопримечательности Дубая. Вы пролетите над известными местами: Пальма Джумейра, Бурдж-эль-Араб, отель «Атлантида», Мировые острова, Бурдж-Халифа, исторический Дубайский залив и футуристические здания вдоль улицы Шейх-Заид-роуд. Важная информация:.
• Полюбуетесь сверху на самые знаковые достопримечательности Дубая. Вы пролетите над известными местами: Пальма Джумейра, Бурдж-эль-Араб, отель «Атлантида», Мировые острова, Бурдж-Халифа, исторический Дубайский залив и футуристические здания вдоль улицы Шейх-Заид-роуд. Важная информация:
- Необходимо иметь при себе оригинал паспорта, электронные копии не принимаются. При отсутствии паспорта вас не допустят на борт!
- Полёты зависят от погодных условий и условий видимости.
- На рейсах запрещено курение, еда и напитки.
- Младенцы и пассажиры, вес которых превышает 110 кг, не допускаются к полету.
- Пассажиры должны прибыть за 45 минут до вылета.
- Беременные женщины могут летать только в течение первых 32-х недель беременности.
- Маршруты экскурсий могут различаться в зависимости от требований авиадиспетчерской службы.
Каждый день 12:00-19:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пальма Джумейра
- Бурдж-эль-Араб
- Отель «Атлантида»
- Мировые острова
- Бурдж-Халифа
- Исторический Дубайский залив
- Футуристические здания вдоль улицы Шейх-Заид-роуд
Что включено
- Полёт на вертолёте
- Инструктаж
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 12:00-19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Полёт совершается на современном вертолете, полностью соответствующем всем последним правилам гражданской авиации
- Страхование: каждый пассажир застрахован в соответствии с местными правилами разрешения гражданской авиации ОАЭ
- Для полёта на вертолёте необходимо иметь при себе оригинал паспорта, электронные копии НЕ принимаются. При отсутствии паспорта вас не допустят на борт
- Все полёты зависят от погодных условий и условий видимости
- На рейсах запрещено курение, еда и напитки
- Младенцы не допускаются к полету. На борт допускаются дети от 2-х лет и старше
- Пассажиры, вес которых превышает 110 кг, к полету не допускаются
- Пассажиры должны прибыть за 45 минут до вылета
- Беременные женщины могут летать только в течение первых 32-х недель беременности ИЛИ на свой страх и риск
- Маршруты экскурсий могут различаться в зависимости от требований авиадиспетчерской службы или других соображений эксплуатации или безопасности
- Трансфер организуется за дополнительную плату
- Вам будет необходимо внести полную оплату за 2-3 дня до полета - переводом на карту российского банка, по ссылке картами VISA, MasterCard, American Express, либо наличными нашему представителю в Дубае. Билеты выкупаются заранее. День в день билеты купить не представляется возможным
- Политика бронирования/отмены:
- В случае отмены туров или билетов после бронирования взимается 100% оплата
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
4 ноя 2024
Понравилось всем и взрослым и детям.
все очень хорошо орошо организовано!
все очень хорошо орошо организовано!
С
Сергей
31 окт 2024
Всё было организовано лучшем образом. Билет привезли в отель, оплатил курьеру. Приехал на метро (расположено относительно рядом). Там на парковке рядом со входом в полицейскую академию, периодически приезжает минивэн. Показываете
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