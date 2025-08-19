М Максим Фантастический снорклинг! Гид старался показать нам целые косяки рыб, черепах и даже двух рифовых акул. Водитель вёл машину аккуратно, но хотелось бы больше информации о том, что мы видели по пути.

Д Дариян Всё прошло отлично! Мой инструктор Хассан был очень терпеливым и спокойно объяснял всё, а потом вместе с ним я зашёл в воду. Первые пять минут было немного страшно, но Хассан помог мне почувствовать уверенность. Также хочу отметить Файсала и капитана — все были очень внимательны и доброжелательны. Обязательно вернусь, спасибо!