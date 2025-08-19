Отправьтесь из Дубая в Фуджейру и откройте для себя красоту подводного мира Оманского залива. Вас ждут черепахи, коралловые рифы и множество морских обитателей. Комфортная поездка, купание в чистейшей воде и прекрасные виды сделают этот день незабываемым.
Описание водной прогулкиПутешествие из Дубая Отправляйтесь в эмират Фуджейра на комфортабельном транспорте, чтобы пережить незабываемое снорклинг‑приключение. Пусть этот день станет яркой страницей в вашем отдыхе. Мир подводных открытий Во время экскурсии вы будете плавать рядом с морскими черепахами и чернопёрыми акулами, исследуете красочные коралловые рифы и познакомитесь с жизнью подводных обитателей в их естественной среде. Кристально чистая вода Оманского залива подарит невероятные впечатления. Идеальный отдых Это приключение подходит для всех возрастов и не требует особой подготовки. Оно сочетает азарт, море красоты и спокойствия. На борту лодки вас ждут бесплатные напитки и вода, а после возвращения в Дубай останутся только самые яркие воспоминания. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, купальник, полотенце, солнцезащитный крем.
- Не допускается: домашние животные, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: беременных женщин, пользователей инвалидных колясок, людей не умеющих плавать, а также людей с хроническими заболеваниями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эмират Фуджейра
- Оманский залив
- Коралловые рифы
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение для снорклинга
- Спасательный жилет
- Вода и безалкогольные напитки
- Закуски
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
19 авг 2025
Фантастический снорклинг! Гид старался показать нам целые косяки рыб, черепах и даже двух рифовых акул. Водитель вёл машину аккуратно, но хотелось бы больше информации о том, что мы видели по пути.
Д
Дариян
11 фев 2025
Всё прошло отлично! Мой инструктор Хассан был очень терпеливым и спокойно объяснял всё, а потом вместе с ним я зашёл в воду. Первые пять минут было немного страшно, но Хассан помог мне почувствовать уверенность. Также хочу отметить Файсала и капитана — все были очень внимательны и доброжелательны. Обязательно вернусь, спасибо!
В
Влад
15 сен 2024
Мы увидели множество морских черепах — именно то, чего я больше всего хотел! Также встречались чернопёрые акулы и разнообразные яркие рыбки, например, попугаеобразные. Транспорт был комфортабельным, водитель дружелюбным. Лодка хорошая, с двух точек мы занимались снорклингом без спешки, пока не устали.
