Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая

Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны

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Ответы на вопросы
Фуджейра — невероятно живописный эмират. Здесь особенный микроклимат, образованный воздухом Хаджарских гор и тёплыми водами Оманского залива.

Расслабиться после сверхскоростей Дубая? Насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана? Посмотреть на красивые мечети, зайти в музей истории или увидеть форт 17 века? Фуджейра сможет предложить вам любой вид досуга.
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самый зелёный эмират

Фуджейра — место с умиротворяющей атмосферой и богатейшей флорой и фауной, в том числе подводной. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь на восточное побережье Оманского залива, искупаетесь в волнах Индийского океана. По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок

Историческое наследие

Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами. Мы также можем заглянуть в исторический музей с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами, где вы глубже познакомитесь с устройством и менталитетом страны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы с радостью скорректируем маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • Поездка проходит на автомобилях комфорт-класса, выезд из Дубая.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно
  • Мы можем провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-класса — стоимость по запросу
  • Снорклинг — стоимость по запросу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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