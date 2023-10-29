Фуджейра — невероятно живописный эмират. Здесь особенный микроклимат, образованный воздухом Хаджарских гор и тёплыми водами Оманского залива. Расслабиться после сверхскоростей Дубая? Насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана? Посмотреть на красивые мечети, зайти в музей истории или увидеть форт 17 века? Фуджейра сможет предложить вам любой вид досуга.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самый зелёный эмират

Фуджейра — место с умиротворяющей атмосферой и богатейшей флорой и фауной, в том числе подводной. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь на восточное побережье Оманского залива, искупаетесь в волнах Индийского океана. По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок

Историческое наследие

Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами. Мы также можем заглянуть в исторический музей с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами, где вы глубже познакомитесь с устройством и менталитетом страны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы с радостью скорректируем маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат

Поездка проходит на автомобилях комфорт-класса, выезд из Дубая.

Дополнительные расходы (по желанию):