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Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая

Путешествие в Фуджейру из Дубая подарит вам уникальные впечатления: горы, океан, исторические памятники и возможность расслабиться вдали от городской суеты
Фуджейра - живописный эмират с уникальным микроклиматом.

Здесь можно насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана, увидеть старейшую мечеть Аль Бадия и форт 17 века. Также вы сможете посетить музей истории
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и полюбоваться каньоном Хаджарских гор. Экскурсия проводится на автомобилях комфорт-класса, с возможностью корректировки маршрута. Дополнительные опции включают трансфер из других эмиратов и снорклинг. Фуджейра предлагает разнообразные виды досуга, от культурных до активных

4
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏰 Исторические памятники
  • 🌊 Купание в Индийском океане
  • 🕌 Посещение старейших мечетей
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🎨 Возможность корректировки маршрута
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая

Что можно увидеть

  • Аль Бадия
  • Форт 17 века
  • Мечеть шейха Зайда
  • Исторический музей

Описание экскурсии

Самый зелёный эмират

Фуджейра — место с умиротворяющей атмосферой и богатейшей флорой и фауной, в том числе подводной. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь восточным побережьем Оманского залива, искупаетесь в волнах Индийского океана. По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок

Историческое наследие

Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами. Мы также можем заглянуть в исторический музей с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами, где вы глубже познакомитесь с устройством и менталитетом страны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы с радостью скорректируем маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
  • Поездка проходит на автомобилях комфорт-класса, выезд из Дубая

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно
  • Мы можем провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-класса — стоимость по запросу
  • Снорклинг — стоимость по запросу

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 466 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
В
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за погоды и все прошло идеально! Я очень благодарна за такой подход, ведь он мог
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нас просто свозить в дождь и мы бы ничего толком не увидели… Очень хорошо разговаривает по-русски, что не мало важно в поездке! Были очень восхищены природой Фуджейра: пески, горы, океан 🫶🏼 Спасибо большое за экскурсию, всем советую!

Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за+2
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за
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О
Были вдвоем с супругой. Это скорее не экскурсия, а трансфер с водителем, который немного дает информации. Нам не хватило заинтересованности и вовлеченности.
Амин
Амин
Ответ организатора:
Уважаемый Олесь!

Спасибо большое за ваш ответный отзыв хоть и негативный это помогает улучшить наши экскурсии В день вашей экскурсии гидом
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был Рустам Мне жаль что он не смог себя оправдать как гид!!
Мы с ним больше не работаем.
Будем работать над качеством своих экскурсий И в будущем надеемся провести вам лучшую экскурсию!!!!
С уважением представитель команды гидов Амин.

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