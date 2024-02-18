Фуджейра - живописный эмират с уникальным микроклиматом.
Здесь можно насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана, увидеть старейшую мечеть Аль Бадия и форт 17 века. Также вы сможете посетить музей истории
Здесь можно насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана, увидеть старейшую мечеть Аль Бадия и форт 17 века. Также вы сможете посетить музей истории
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические памятники
- 🌊 Купание в Индийском океане
- 🕌 Посещение старейших мечетей
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🎨 Возможность корректировки маршрута
Что можно увидеть
- Аль Бадия
- Форт 17 века
- Мечеть шейха Зайда
- Исторический музей
Описание экскурсии
Самый зелёный эмират
Фуджейра — место с умиротворяющей атмосферой и богатейшей флорой и фауной, в том числе подводной. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь восточным побережьем Оманского залива, искупаетесь в волнах Индийского океана. По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок
Историческое наследие
Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами. Мы также можем заглянуть в исторический музей с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами, где вы глубже познакомитесь с устройством и менталитетом страны.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы с радостью скорректируем маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
- Поездка проходит на автомобилях комфорт-класса, выезд из Дубая
Дополнительные расходы (по желанию):
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно
- Мы можем провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-класса — стоимость по запросу
- Снорклинг — стоимость по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 466 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Тур был индивидуально подобран с учетом наших пожеланий, водитель-гид согласовал с нами изменения даты тура из-за погоды и все прошло идеально! Я очень благодарна за такой подход, ведь он мог
+2
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О
Были вдвоем с супругой. Это скорее не экскурсия, а трансфер с водителем, который немного дает информации. Нам не хватило заинтересованности и вовлеченности.
Амин
Ответ организатора:
Уважаемый Олесь!
Спасибо большое за ваш ответный отзыв хоть и негативный это помогает улучшить наши экскурсии В день вашей экскурсии гидом
Спасибо большое за ваш ответный отзыв хоть и негативный это помогает улучшить наши экскурсии В день вашей экскурсии гидом
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