Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Фуджейра — невероятно живописный эмират. Здесь особенный микроклимат, образованный воздухом Хаджарских гор и тёплыми водами Оманского залива.
Расслабиться после сверхскоростей Дубая? Насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана? Посмотреть на красивые мечети, зайти в музей истории или увидеть форт 17 века? Фуджейра сможет предложить вам любой вид досуга.
Расслабиться после сверхскоростей Дубая? Насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана? Посмотреть на красивые мечети, зайти в музей истории или увидеть форт 17 века? Фуджейра сможет предложить вам любой вид досуга.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самый зелёный эмират
Фуджейра — место с умиротворяющей атмосферой и богатейшей флорой и фауной, в том числе подводной. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь на восточное побережье Оманского залива, искупаетесь в волнах Индийского океана. По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок
Историческое наследие
Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами. Мы также можем заглянуть в исторический музей с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами, где вы глубже познакомитесь с устройством и менталитетом страны.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы с радостью скорректируем маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат
- Поездка проходит на автомобилях комфорт-класса, выезд из Дубая.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно
- Мы можем провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум и VIP-класса — стоимость по запросу
- Снорклинг — стоимость по запросу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте мне рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаю, что вы отлично проведёте время!
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