Фуджейра - живописный эмират с уникальным микроклиматом.Здесь можно насладиться свежим бризом на берегу Индийского океана, увидеть старейшую мечеть Аль Бадия и форт 17 века. Также вы сможете посетить музей истории

и полюбоваться каньоном Хаджарских гор. Экскурсия проводится на автомобилях комфорт-класса, с возможностью корректировки маршрута. Дополнительные опции включают трансфер из других эмиратов и снорклинг. Фуджейра предлагает разнообразные виды досуга, от культурных до активных

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самый зелёный эмират

Фуджейра — место с умиротворяющей атмосферой и богатейшей флорой и фауной, в том числе подводной. Вы увидите каньон горной цепи Хаджар, полюбуетесь восточным побережьем Оманского залива, искупаетесь в волнах Индийского океана. По желанию сможете заняться снорклингом и посетить колоритный восточный рынок

Историческое наследие

Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами. Мы также можем заглянуть в исторический музей с интереснейшими археологическими и этнографическими экспонатами, где вы глубже познакомитесь с устройством и менталитетом страны.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы с радостью скорректируем маршрут и продолжительность экскурсии в любую сторону без каких-либо доплат

Поездка проходит на автомобилях комфорт-класса, выезд из Дубая

Дополнительные расходы (по желанию):