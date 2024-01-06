По Дубаю можно долго гулять, окунаясь в его атмосферу и рассматривая детали. Но есть места, которые обязательно нужно посетить, даже если времени немного.
Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные улочки Ал Сифа, Парус, местная Венеция, остров Пальма, Бурдж Халифа и не только.
Как человек, 15 лет живущий в ОАЭ, я расскажу, как менялся город на моих глазах и чем он живёт сегодня.
Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные улочки Ал Сифа, Парус, местная Венеция, остров Пальма, Бурдж Халифа и не только.
Как человек, 15 лет живущий в ОАЭ, я расскажу, как менялся город на моих глазах и чем он живёт сегодня.
Ближайшие даты:
6
янв
янв
7
янв
янв
8
янв
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9
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10
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ал Сиф (Al Seef)
- Дубайская Рамка (Dubai Frame)
- Отель Парус (Burj Al Arab)
- Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah)
- Остров Пальма (The Palm Jumeirah)
- Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium)
Описание
Что вас ожидает:
- Ал Сиф (Al Seef) — старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафешками. Здесь царит особая атмосфера традиционного арабского быта.
- Дубайская Рамка (Dubai Frame) — вы взглянете через неё на Дубай по-новому: с одной стороны увидите старый город, с другой — новый. Дубай — настоящее произведение искусства, и рама прекрасно подсвечивает этот факт.
- Отель Парус (Burj Al Arab) — слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая.
- Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah) — очередное рукотворное чудо, город на воде с архитектурой в арабском стиле.
- Остров Пальма (The Palm Jumeirah) — наконец мы на пальме! Проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубаи Марины.
- Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium) — cамый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб. Не побывать здесь и не посмотреть на шоу танцующих фонтанов (проходит в 19:00) — то же самое, что не увидеть в Париже Эйфелеву башню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Вода в машине
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно — от 30$
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно от 30$
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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