Тот самый Дубай

Индивидуальная экскурсия в Дубае
По Дубаю можно долго гулять, окунаясь в его атмосферу и рассматривая детали. Но есть места, которые обязательно нужно посетить, даже если времени немного.

Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные улочки Ал Сифа, Парус, местная Венеция, остров Пальма, Бурдж Халифа и не только.

Как человек, 15 лет живущий в ОАЭ, я расскажу, как менялся город на моих глазах и чем он живёт сегодня.
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Ал Сиф (Al Seef)
  • Дубайская Рамка (Dubai Frame)
  • Отель Парус (Burj Al Arab)
  • Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah)
  • Остров Пальма (The Palm Jumeirah)
  • Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium)

Описание

Что вас ожидает:

  • Ал Сиф (Al Seef) — старинный район на берегу канала с узкими улицами и уютными кафешками. Здесь царит особая атмосфера традиционного арабского быта.
  • Дубайская Рамка (Dubai Frame) — вы взглянете через неё на Дубай по-новому: с одной стороны увидите старый город, с другой — новый. Дубай — настоящее произведение искусства, и рама прекрасно подсвечивает этот факт.
  • Отель Парус (Burj Al Arab) — слова излишни, ведь это визитная карточка Дубая.
  • Дубайская Венеция и отель Аль Каср (Souk Madinat Jumeirah) — очередное рукотворное чудо, город на воде с архитектурой в арабском стиле.
  • Остров Пальма (The Palm Jumeirah) — наконец мы на пальме! Проедем по искусственному острову и увидим красивейшую панораму небоскрёбов Дубаи Марины.
  • Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium) — cамый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб. Не побывать здесь и не посмотреть на шоу танцующих фонтанов (проходит в 19:00) — то же самое, что не увидеть в Париже Эйфелеву башню.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Вода в машине
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно — от 30$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проходит на автомобилях класса комфорт
  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно от 30$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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