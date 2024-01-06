По Дубаю можно долго гулять, окунаясь в его атмосферу и рассматривая детали. Но есть места, которые обязательно нужно посетить, даже если времени немного.



Эта экскурсия как раз по таким локациям: уютные улочки Ал Сифа, Парус, местная Венеция, остров Пальма, Бурдж Халифа и не только.



Как человек, 15 лет живущий в ОАЭ, я расскажу, как менялся город на моих глазах и чем он живёт сегодня.