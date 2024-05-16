Мы с радостью познакомим вас с его визитными карточками! Вы посетите старинные и современные кварталы, побываете на Пальмовом острове, оцените инновационные архитектурные шедевры и посмотрите шоу Поющих фонтанов. А также узнаете о прошлом и настоящем города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Район JBR Marina. Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной.
Пальмовый остров. Вы побываете на роскошном искусственном острове и полюбуетесь со смотровой площадки видом на культовый отель в виде паруса.
Район Мадинат Джумейра. Мы посетим квартал, который называют Арабской Венецией, и оценим его живописные каналы. А также заглянем на традиционный восточный рынок.
Золотая рамка. Вы оцените архитектурный шедевр, разделяющий Старый и Новый Дубай.
Старый город Дейра. Я проведу вас по аутентичным улицам, где до сих пор торгуют золотом, специями и тканями.
Дубай Молл. Мы посетим лучший торговый центр в городе, украшенный гигантским аквариумом.
Бурдж-Халифа и Поющие фонтаны. Вы увидите самую высокую башню мира и насладитесь ярким шоу Поющих фонтанов.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт включён в стоимость. Авто класса Hyundai Sonata или выше
- По умолчанию мы осматриваем все достопримечательности снаружи. Если вы хотите что-то посетить изнутри — пожалуйста, предупредите заранее. Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ездили с Тимуром на безумно комфортной машине. Нашей целью было увидеть самые красивые и знаковые места, именно это мы и получили.
Рассказывал Тимур интересно, ответил подробно на
Шухрат