Добро пожаловать в Дубай

Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Дубай — один из самых прогрессивных, безопасных и современных городов в мире.

Мы с радостью познакомим вас с его визитными карточками! Вы посетите старинные и современные кварталы, побываете на Пальмовом острове, оцените инновационные архитектурные шедевры и посмотрите шоу Поющих фонтанов. А также узнаете о прошлом и настоящем города.
5
11 отзывов
Добро пожаловать в Дубай
Добро пожаловать в Дубай
Добро пожаловать в Дубай
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Район JBR Marina. Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной.

Пальмовый остров. Вы побываете на роскошном искусственном острове и полюбуетесь со смотровой площадки видом на культовый отель в виде паруса.

Район Мадинат Джумейра. Мы посетим квартал, который называют Арабской Венецией, и оценим его живописные каналы. А также заглянем на традиционный восточный рынок.

Золотая рамка. Вы оцените архитектурный шедевр, разделяющий Старый и Новый Дубай.

Старый город Дейра. Я проведу вас по аутентичным улицам, где до сих пор торгуют золотом, специями и тканями.

Дубай Молл. Мы посетим лучший торговый центр в городе, украшенный гигантским аквариумом.

Бурдж-Халифа и Поющие фонтаны. Вы увидите самую высокую башню мира и насладитесь ярким шоу Поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт включён в стоимость. Авто класса Hyundai Sonata или выше
  • По умолчанию мы осматриваем все достопримечательности снаружи. Если вы хотите что-то посетить изнутри — пожалуйста, предупредите заранее. Входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Г
16 мая 2024
Экскурсией очень довольны. Посмотрели основные достопримечательности Дубая. Поели во вкусном месте. Будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
Алиса
10 мая 2024
У нас все прошло отлично.
Ездили с Тимуром на безумно комфортной машине. Нашей целью было увидеть самые красивые и знаковые места, именно это мы и получили.
Рассказывал Тимур интересно, ответил подробно на
читать дальше

все наши вопросы, очень аккуратно ездил. Подводил к самым красивым местам обзора, вечером привел нас к началу фонтанов (они невероятные!).
С удовольствием посетим еще и другие экскурсии группы в следующий приезд.
Отдельное спасибо организатору на человечность и понимание нашей ситуации относительно плохого самочувствия. Мы вам очень благодарны за всё!

У нас все прошло отлично.У нас все прошло отлично.У нас все прошло отлично.У нас все прошло отлично.У нас все прошло отлично.У нас все прошло отлично.У нас все прошло отлично.
Вера
26 апр 2024
Экскурсия прошла на отлично. Шухрай -гид грамотный с хорошо поставленной речью. Очень доброжелательный. Маршрут был идеально подстроен под наши интересы. Организация на высоте.
Г
20 апр 2024
Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024 года). Тем не менее, Шухрату удалось показать нам часть Дубая в эти сложные дни!
Шухрат
читать дальше

очень интересно рассказывал о создании ОАЭ, более подробно про эмират Дубай, об устройстве жизни в Дубае разных людей, отвечал на все вопросы. Очень информативно. Можно было показать на любое здание и сразу получить информацию о нем)). Показавыл Дубай с очень красивых и интересных ракурсов.
К сожалению, не были в Старом городе, Дубай моле и Бурдж Халифа, так как все затопило и не смогли проехать. Экскурсию планировали на ходу, в зависимости от возможности проезда к тем или иным местам. Пришлось разделить экскурсию на две части утром с 08:00 до 13:00 и вечером с 17:30 до 20:30. В крайне неблагоприятных условиях Шухрат показал все возможное в таких условиях. По фото даже не видно, что экскурсия была в экстремальных погодных условиях. Последние два фото, дорога, которая была затоплена и мы изменили курс. Считаем это высоким профессионализмом.
Шухрат хорошо владеет русским языком. Очень хорошо подаёт информацию. Кроме того, очень отзывчивый человек. Наши друзья застряли в затопленном районе Дубай Мола, он сразу вызвался помочь.
По сути, кроме отличной экскурсии, мы получили ещё и "своего" человека в Дубае, который поможет, сооринтрирует, посоветует, раскроет всю необходимую информацию, расскажет как лучше, сможет отвезти в любые места и рассказать о них в полном объеме.
Однозначно рекомендуем Шухрата как гида! Будем рекомендовать друзьям.
Шухрат, тебе наша благодарность и пожелания удачи, процветания и исполнения твоих желаний!

Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024Экскурсия понравилась. К сожалению, были в Дубае в непростое время (дождь и ураган в апреле 2024
О
12 апр 2024
Впервые в Дубае, поэтому взяла ознакомительный тур. Шухрат - отличный гид, легко сориентировался в моих запросах, ответил на все вопросы. Очень интересно провели с ним время, посмотрели много локаций, поужинали
читать дальше

в атмосферном месте. Посмотрели и ночной Дубай и дневной. И роскошь и старину. Абсолютно ненапряжно, с чувством, с кайфом. После экскурсии сложилась картинка об эмирате. Если бы у него были другие экскурсии, я бы выбрала поездки с ним. Рекомендую всем. Узнаете и увидите то, что сами не найдете.

Впервые в Дубае, поэтому взяла ознакомительный тур. Шухрат - отличный гид, легко сориентировался в моих запросах,Впервые в Дубае, поэтому взяла ознакомительный тур. Шухрат - отличный гид, легко сориентировался в моих запросах,Впервые в Дубае, поэтому взяла ознакомительный тур. Шухрат - отличный гид, легко сориентировался в моих запросах,Впервые в Дубае, поэтому взяла ознакомительный тур. Шухрат - отличный гид, легко сориентировался в моих запросах,Впервые в Дубае, поэтому взяла ознакомительный тур. Шухрат - отличный гид, легко сориентировался в моих запросах,
Вячеслав
11 апр 2024
Все своевременно, очень хорошо организовано, помог с разными вопросами (билеты и тд). Рекомендуем
П
7 апр 2024
Экскурссия понравилась. Гид учел все наши пожелания, маршрут скорректировал под наш запрос. Автомобиль комфортный, водичка для пасажиров. Гид рассказал про страну, обычаи, дал рекомендации по локациям, которые можно посетить в нынешнее путешествие и локациям, которые можно запланировать при посещении в последующие визиты в ОАЭ, чтобы это было интересно и выгодно. Помог с покупкой дефицитных билетов. Рекомендую.
Экскурссия понравилась. Гид учел все наши пожелания, маршрут скорректировал под наш запрос. Автомобиль комфортный, водичка дляЭкскурссия понравилась. Гид учел все наши пожелания, маршрут скорректировал под наш запрос. Автомобиль комфортный, водичка дляЭкскурссия понравилась. Гид учел все наши пожелания, маршрут скорректировал под наш запрос. Автомобиль комфортный, водичка дляЭкскурссия понравилась. Гид учел все наши пожелания, маршрут скорректировал под наш запрос. Автомобиль комфортный, водичка дляЭкскурссия понравилась. Гид учел все наши пожелания, маршрут скорректировал под наш запрос. Автомобиль комфортный, водичка для
K
31 мар 2024
Нашем гидом был Шухрат. Большое спасибо за экскурсию! Очень понравился город и места, в которых были. Спасибо Шухрату за информацию, которой поделился с нами, очень ценно.
Анастасия
27 мар 2024
Прекрасный гид: интересная экскурсия, забота о туристах на всех этапах путешествия. Рекомендую Шухрата как замечательного гида! Будем обращаться снова.
Прекрасный гид: интересная экскурсия, забота о туристах на всех этапах путешествия. Рекомендую Шухрата как замечательного гида!Прекрасный гид: интересная экскурсия, забота о туристах на всех этапах путешествия. Рекомендую Шухрата как замечательного гида!Прекрасный гид: интересная экскурсия, забота о туристах на всех этапах путешествия. Рекомендую Шухрата как замечательного гида!Прекрасный гид: интересная экскурсия, забота о туристах на всех этапах путешествия. Рекомендую Шухрата как замечательного гида!Прекрасный гид: интересная экскурсия, забота о туристах на всех этапах путешествия. Рекомендую Шухрата как замечательного гида!
М
26 мар 2024
В однодневной поездке по ОАЭ на сопровождал гид Шухрат. Он спроектировал наш маршрут с учетом всех наших пожеланий, предложив посетить Абу-Даби, по пути осмотреть самые лучшие достопримечательности и закончить поездку непосредственно в аэропорту. Самостоятельно предложил встретить нас в аэропорту по прилету, был очень внимателен и доброжелателен. Рекомендуем пользоваться услугами гида и водителя Шухрата для экскурсий по Дубаю и Абу-Даби.
Е
10 мар 2024
Было замечательно путешествовать с экскурсоводом организатором Шухратом в Дубае! Нам с сыном очень понравилось экскурсия и мы получили массу удовольствия от его знаний и прекрасной организации. Рекомендуем его всем, кто
читать дальше

хочет получить незабываемый опыт в этом удивительном городе,и мы попали даже в те места в которые вход закрыт,и очень удобно что входные билеты были сразу у Шухрата на выбор по нашему желанию и по приятной цене!
Рекомендую Шухрата как отзывчивого и приятного в общении экскурсовода, который хорошо знает свое дело, будет очень полезна для тех, кто ищет качественные и запоминающиеся экскурсии в Дубае!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа весь деньНабережнаяПопулярные местаПальма ДжумейраБурдж-ХалифаДубай моллПоющие фонтаныКолесо обозренияРазвлеченияСмотровые площадкиРамка ДубаяСамое главноеСтарый ДубайОазис Мадинат Джумейра

Похожие экскурсии из Дубая

Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
277$250 за всё до 6 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Дубай для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
ХорошоТам