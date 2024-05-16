Дубай — один из самых прогрессивных, безопасных и современных городов в мире. Мы с радостью познакомим вас с его визитными карточками! Вы посетите старинные и современные кварталы, побываете на Пальмовом острове, оцените инновационные архитектурные шедевры и посмотрите шоу Поющих фонтанов. А также узнаете о прошлом и настоящем города.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

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Shukhrat Ваш представитель в Дубае

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Район JBR Marina. Вы увидите самое высокое колесо обозрения в мире и прогуляетесь по изумительной набережной.

Пальмовый остров. Вы побываете на роскошном искусственном острове и полюбуетесь со смотровой площадки видом на культовый отель в виде паруса.

Район Мадинат Джумейра. Мы посетим квартал, который называют Арабской Венецией, и оценим его живописные каналы. А также заглянем на традиционный восточный рынок.

Золотая рамка. Вы оцените архитектурный шедевр, разделяющий Старый и Новый Дубай.

Старый город Дейра. Я проведу вас по аутентичным улицам, где до сих пор торгуют золотом, специями и тканями.

Дубай Молл. Мы посетим лучший торговый центр в городе, украшенный гигантским аквариумом.

Бурдж-Халифа и Поющие фонтаны. Вы увидите самую высокую башню мира и насладитесь ярким шоу Поющих фонтанов.

Организационные детали