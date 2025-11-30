Увидеть животных в природных условиях, пройтись по африканским саваннам и затем оказаться внутри тропического леса прямо в мегаполисе — как вам такая программа? Мы отправимся в два места, Dubai Safari Park и Green Planet, где легко забыть, что совсем рядом несётся городская жизнь. Дикие животные, щебет птиц, шум водопада — яркий день гарантирован.
Dubai Safari Park — сафари на автобусе среди жирафов, зебр, носорогов и антилоп; большие природные зоны хищников; тематические деревни с редкими видами; обзорные платформы и фотостопы. Поездка на закрытом микроавтобусе по зоне, где без клеток живут жирафы, львы, бегемоты, крокодилы и страусы.
1,5–2 часа
The Green Planet — тропический лес с более чем 3000 видами птиц и животных. Возможность покормить попугаев, услышать шум водопада и сделать яркие фотографии в зелёном куполе.
1–1,5 часа
- Поедем на комфортабельном авто с кондиционером: KIA Telluride или Chevrolet Malibu. По запросу и за доплату — стильный Mustang Cabrio
- Входные билеты в Dubai Safari Park и Green Planet оплачиваются отдельно: Safari Park — от $15 до $35; Green Planet — $41 (можно купить на месте или заранее — мы поможем)
- В программе нет экскурсионного сопровождения: с вами будет русскоговорящий водитель. Если хотите, чтобы он вошёл на объекты, — необходимо приобрести для него входные билеты
Трансфер из других эмиратов
- Шарджа → Дубай — $30
- Аджман → Дубай — $40
- Абу-Даби → Дубай — $70
- Рас-эль-Хайма → Дубай — $100
- Для групп до 6 человек — фиксированная стоимость $200
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 32 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
