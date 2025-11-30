Увидеть животных в природных условиях, пройтись по африканским саваннам и затем оказаться внутри тропического леса прямо в мегаполисе — как вам такая программа? Мы отправимся в два места, Dubai Safari Park и Green Planet, где легко забыть, что совсем рядом несётся городская жизнь. Дикие животные, щебет птиц, шум водопада — яркий день гарантирован.

Dubai Safari Park — сафари на автобусе среди жирафов, зебр, носорогов и антилоп; большие природные зоны хищников; тематические деревни с редкими видами; обзорные платформы и фотостопы. Поездка на закрытом микроавтобусе по зоне, где без клеток живут жирафы, львы, бегемоты, крокодилы и страусы.

1,5–2 часа

The Green Planet — тропический лес с более чем 3000 видами птиц и животных. Возможность покормить попугаев, услышать шум водопада и сделать яркие фотографии в зелёном куполе.

1–1,5 часа

Организационные детали

Поедем на комфортабельном авто с кондиционером: KIA Telluride или Chevrolet Malibu. По запросу и за доплату — стильный Mustang Cabrio

Входные билеты в Dubai Safari Park и Green Planet оплачиваются отдельно: Safari Park — от $15 до $35; Green Planet — $41 (можно купить на месте или заранее — мы поможем)

В программе нет экскурсионного сопровождения: с вами будет русскоговорящий водитель. Если хотите, чтобы он вошёл на объекты, — необходимо приобрести для него входные билеты

