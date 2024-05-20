Приглашаем вас на экскурсию по Safari Park. Здесь вы окажетесь в самом сердце дикой природы.
Вы увидите жирафов, носорогов, газелей и других экзотических животных в естественной среде обитания, а в контактной части парка сможете познакомиться поближе с кенгуру, пони, попугаями и его остальными ручными обитателями.
Вы увидите жирафов, носорогов, газелей и других экзотических животных в естественной среде обитания, а в контактной части парка сможете познакомиться поближе с кенгуру, пони, попугаями и его остальными ручными обитателями.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансфер
В этом чудном парке Вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт. Такие редкие обитатели Аравии, как песчаная газель и белая антилопа, спокойно уживаются рядом с зебрами, жирафами и со множеством птиц, а крокодилы и бегемоты прекрасно себя чувствуют рядом с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми. В контактной части сафари - парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции. Билет включает в себя Транспортный тур в африканские, азиатские и исследовательские деревни Безлимитные поездки на поезде Сафари по арабской пустыне (10 минут на электромобиле) Живые выступления Детская Ферма Билет НЕ включает Любое питание Зарезервированные места во время живого выступления Трансферы в/из отелей Safari Journey (35-минутная автобусная экскурсия с гидом) Условия билетов Билеты с открытой датой - действительны более 3 месяцев. Вы получите билеты сразу после покупки Чтобы войти, отсканируйте билеты с телефона. Категория билета: «САФАРИ-ПУТЕШЕСТВИЕ» Билет включает в себя Транспортный тур в африканские, азиатские и исследовательские деревни Безлимитные поездки на поезде Safari Journey (35-минутная автобусная экскурсия с гидом) Сафари по арабской пустыне (10 минут на электромобиле) Живые выступления Детская Ферма
Парк работает ежедневно с 09:00 до 17:00. Вы можете прийти в любое время и находится в нем до закрытия
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Детский от 3 до 11 лет
|от $6
|Взрослый 12+
|от $13.50
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортный тур в африканские, азиатские и исследовательские деревни
- Безлимитные поездки на поезде
- Сафари по арабской пустыне (10 минут на электромобиле)
- Живые выступления
- Детская ферма
Что не входит в цену
- Трансфер из/в отель
- Личные расходы
- Еда и напитки, сувениры
- Safari Journey (35-минутная автобусная экскурсия с гидом)
Место начала и завершения?
Дубай, Al Warqa 5
Когда и сколько длится?
Когда: Парк работает ежедневно с 09:00 до 17:00. Вы можете прийти в любое время и находится в нем до закрытия
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Сбор осуществляется только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города)
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с Вами связаться
- Дети, не достигшие 3х летнего возраста, обслуживаются бесплатно без предоставления посадочного места в автобусе
- Форма одежды smart casual, удобная обувь, головной убор
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер
- Во время Рамадана время выезда будет позже:
- Ajman
- 9:00
- 9:30
- BD, JUM & DT
- 10:00
- Deira
- 8:45
- 9:15
- J. Ali & D. Grdns
- 8:30
- Marina & JLT
- Palm
- 8.45
- 9.15
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Pavel
20 мая 2024
Заказывали с трансфером от отеля и обратно, водитель написал в Вацап на русском, в этом плане все ровно было. Если будете брать дневную поездку, то берите первую палубу т. к.
Р
Розалия
8 мая 2024
Парк классный, очень вежливые сотрудники, не понравилось только что попали во время, когда все животные спали причем далеко от стекла и не понравилось что внутри заопарка некоторые территории были закрыты, а в некоторые нужно было доплачивать отдельно вход (например, что бы увидеть зебру) ИМЕЙТЕ ЭТО ВВИДУ
Ю
Юлия
7 апр 2024
Отличный сервис!
Нам нужна была экскурсия с индивидуальным трансфером - вопрос решился моментально! Менеджер сразу отвечает на все возникающие вопросы и помогает решить проблемы))
Однозначно, рекомендую!!!
Нам нужна была экскурсия с индивидуальным трансфером - вопрос решился моментально! Менеджер сразу отвечает на все возникающие вопросы и помогает решить проблемы))
Однозначно, рекомендую!!!
А
Андрей
6 апр 2024
Очень понравился поход в зоопарк.
Трансфер комфортный, много времени не занял. Внутри зоопарка провели все отведенное время, все в восторге!
Трансфер комфортный, много времени не занял. Внутри зоопарка провели все отведенное время, все в восторге!
K
Kristina
5 апр 2024
Все было отлично. Вежливый водитель, рассказал подробно, куда идти, что делать. По дороге рассказывал как вообще парк построили и тд. Было интересно. Сам парк огромный и красивый. Много разных животных. Кормили жирафов, это все по времени, времени на кормление дается мало, тк много желающих. Очередь занимайте заранее. Надевайте кепку иначе ваще лицо будет как помидор.
Все понравилось. Спасибо
Все понравилось. Спасибо
К
Карине
29 мар 2024
Н
Наталья
26 мар 2024
Восхитительное место
Жаль я поздно приехала, закладывайте на посещение часа 3, чтобы всё-всё посмотреть
Территория парка огромная
Животные красивейшие и живут в прекрасных условиях
Обязательно прокатитесь в Safary Journay, завораживает!
Жаль я поздно приехала, закладывайте на посещение часа 3, чтобы всё-всё посмотреть
Территория парка огромная
Животные красивейшие и живут в прекрасных условиях
Обязательно прокатитесь в Safary Journay, завораживает!
Ю
Юлия
23 мар 2024
Удобный трансфер из отеля. В зоопарк мы прибыли первыми, очередей нигде не было. Успели все посмотреть, даже осталось много свободного времени. Начали с африканской деревни, затем деревня исследователей. Катание на
И
Ирина
20 мар 2024
Сам парк замечательный!). Организация экскурсии не понравилась!). Гид опоздала и мы ее ждали в автобусе полчаса!).
О
Оксана
17 мар 2024
Всё отлично! Привезли в Зоопарк, дали билеты. Большая территория, много животных. Катают на трамвайчиках. Потом отвезли обратно в отель. Я очень довольна! Спасибо!
А
Александр
2 мар 2024
Парк оставил прекрасные впечатления, особенно понравилось качество организации - карты, трансферы между зонами, вежливый персонал.
Что касается тура, то здесь все прошло хорошо. Водитель русскоговорящий, в дороге рассказал несколько фактов о
Что касается тура, то здесь все прошло хорошо. Водитель русскоговорящий, в дороге рассказал несколько фактов о
Е
Елена
15 фев 2024
Ожидания оправдались!) все как в описании. Трансфер на 10 из 10! Очень приветливые, русскоязычные водители. Поездка пролетела за разговорами незаметно! Организация оперативная, на высшем уровне! Спасибо организаторам!)
Н
Наталья
15 янв 2024
Мы посетили Зоопарк в январе 2024г. Прекрасное место для детей и даже родителей. Большой парк, большая парковка для авто, если приехать на своей машине. Мы купили тур у компании Спутник,
L
Larisa
11 янв 2024
Было отличное путешествие; животные на свободе- это отдельное событие; это не зоопарк это совместное путешествие. Какое это наслаждение
Д
Данияр
30 мая 2023
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