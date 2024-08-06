Начните своё путешествие без стресса — встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка в отель или к месту назначения в Дубае и Абу-Даби.
Описание трансфер
Комфортная встреча в аэропорту По прилёте вас встретит профессиональный водитель, который заранее свяжется с вами по Whats
App. Он поможет с багажом и проведёт к автомобилю, чтобы ваше путешествие началось спокойно и без спешки. Уют и удобство в дороге Путешествие пройдёт в современном и комфортабельном автомобиле с кондиционером. Водитель доставит вас к отелю, на деловую встречу или к туристической достопримечательности — быстро, безопасно и без лишних хлопот. Наши водители не только обеспечивают безопасную поездку, но и готовы поделиться полезными советами о городе. Для нас главное — ваш комфорт и спокойствие, чтобы с первых минут пребывания в Дубае или Абу-Даби вы чувствовали себя уверенно. Важно: трансфер предоставляется только на английском языке. Важная информация: Запрещено:
• Животные Важно знать заранее:
- За день до бронирования наша команда свяжется с вами через Whats.
- App для подтверждения всех важных деталей — место посадки и высадки, номера рейсов, информация о багаже и особые пожелания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный, дружелюбный водитель
- Частный автомобиль с кондиционером
- Гибкий график, адаптированный под ваш маршрут
- Все оплаченные сборы: топливо, платные дороги и парковка
Что не входит в цену
- Экскурсии и осмотр достопримечательностей
- Табличка с именем встречающего
- Питание и напитки
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания или аэропорта
Завершение: Трансфер до места проживания или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Julie
6 авг 2024
Поездка из Абу-Даби в Дубай была комфортной и прошла без каких-либо проблем. Машина была чистой, водитель пунктуален и профессионален. Мы особенно ценим безопасное вождение и дружелюбие. Рекомендуем этот сервис для междугородних путешествий! 🚖✨
Е
Егор
23 июл 2024
Водитель приехал точно в срок, а сама поездка прошла очень гладко. Машина красивая и удобная.
М
Милана
21 мая 2024
Поездка удалась на отлично. Водитель проявлял внимание, был оперативным и очень приятным в общении. С удовольствием рекомендую!
