Трансфер в одну сторону: из Дубая в Абу-Даби или наоборот (на английском)

Трансфер в одну сторону
Начните своё путешествие без стресса — встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка в отель или к месту назначения в Дубае и Абу-Даби.
5
3 отзыва
Описание трансфер

Комфортная встреча в аэропорту По прилёте вас встретит профессиональный водитель, который заранее свяжется с вами по Whats
App. Он поможет с багажом и проведёт к автомобилю, чтобы ваше путешествие началось спокойно и без спешки. Уют и удобство в дороге Путешествие пройдёт в современном и комфортабельном автомобиле с кондиционером. Водитель доставит вас к отелю, на деловую встречу или к туристической достопримечательности — быстро, безопасно и без лишних хлопот. Наши водители не только обеспечивают безопасную поездку, но и готовы поделиться полезными советами о городе. Для нас главное — ваш комфорт и спокойствие, чтобы с первых минут пребывания в Дубае или Абу-Даби вы чувствовали себя уверенно. Важно: трансфер предоставляется только на английском языке. Важная информация: Запрещено:

• Животные Важно знать заранее:

  • За день до бронирования наша команда свяжется с вами через Whats.
  • App для подтверждения всех важных деталей — место посадки и высадки, номера рейсов, информация о багаже и особые пожелания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Профессиональный, дружелюбный водитель
  • Частный автомобиль с кондиционером
  • Гибкий график, адаптированный под ваш маршрут
  • Все оплаченные сборы: топливо, платные дороги и парковка
Что не входит в цену
  • Экскурсии и осмотр достопримечательностей
  • Табличка с именем встречающего
  • Питание и напитки
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания или аэропорта
Завершение: Трансфер до места проживания или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Запрещено:
  • Животные
  • Важно знать заранее:
  • За день до бронирования наша команда свяжется с вами через WhatsApp для подтверждения всех важных деталей - место посадки и высадки, номера рейсов, информация о багаже и особые пожелания
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
J
Julie
6 авг 2024
Поездка из Абу-Даби в Дубай была комфортной и прошла без каких-либо проблем. Машина была чистой, водитель пунктуален и профессионален. Мы особенно ценим безопасное вождение и дружелюбие. Рекомендуем этот сервис для междугородних путешествий! 🚖✨
Е
Егор
23 июл 2024
Водитель приехал точно в срок, а сама поездка прошла очень гладко. Машина красивая и удобная.
М
Милана
21 мая 2024
Поездка удалась на отлично. Водитель проявлял внимание, был оперативным и очень приятным в общении. С удовольствием рекомендую!

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Увидеть столицу с неожиданной стороны и ощутить сопричастность арабским традициям и культуре
$250 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
На машине
7 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 09:30
30 ноя в 10:33
$290 за всё до 6 чел.
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
На машине
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе
Посетите ключевые достопримечательности Абу-Даби за один день. Узнайте о прошлом и настоящем ОАЭ, погуляйте по набережной и сделайте яркие фото
Начало: У вашего отеля
$107 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае