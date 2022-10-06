Дубай Марина - один из красивейших современных районов Дубая, удивляющий своей неповторимой архитектурой, шикарными яхтами и небоскребами. Мы предлагаем Вам насладиться этой красотой во время вечерней прогулки на деревянном арабском судне Доу. В течение двухчасового круиза Вам будет предложен ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа с живой музыкой и национальным танцем «Танура».

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до Дубая (Dubai) из других регионов. Время в пути до Дубая (Dubai) из эмиратов Аджман (Ajman), Шарджа (Sharjah) может составить до 1 часа 30 минут в одну сторону.

В период священного месяца Рамадан - развлекательная программа не проводится.