Ужин на арабской лодке Доу

Вечерняя прогулка с ужином на арабской лодке Доу (Dhow)

Вечерняя прогулка с ужином на арабской лодке Доу (Dhow).
Ужин на арабской лодке Доу
Ужин на арабской лодке Доу
Ужин на арабской лодке Доу
Ужин на арабской лодке Доу

Что вас ожидает 🤩

  • Дубай Марина
  • Арабская лодка Доу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Дубай Марина - один из красивейших современных районов Дубая, удивляющий своей неповторимой архитектурой, шикарными яхтами и небоскребами. Мы предлагаем Вам насладиться этой красотой во время вечерней прогулки на деревянном арабском судне Доу. В течение двухчасового круиза Вам будет предложен ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа с живой музыкой и национальным танцем «Танура».

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до Дубая (Dubai) из других регионов. Время в пути до Дубая (Dubai) из эмиратов Аджман (Ajman), Шарджа (Sharjah) может составить до 1 часа 30 минут в одну сторону.

В период священного месяца Рамадан - развлекательная программа не проводится.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин (шведский стол)
  • Безалкогольные напитки. Вечерняя программа представлена живой музыкой и национальным танцем Танура
Что не входит
  • Алкогольные напитки доступны a la carte
  • Или безлимитно за доп. плату $45
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

🚗На машинеВодные развлечения🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеУжин на традиционной лодке "Доу"🌇Вечерние🍤ГастрономическиеС ужином

Похожие туры в Дубае

Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
2 часа
🛳 Круизы
⚓️ По рекам и каналам
Групповая
до 80 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4
25 отзывов
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Групповая прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
в любом отеле Дубая. При бронировании сообщите наи...
6 окт
7 окт
9 окт
10 окт
$60 за 1 человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
2 часа
Групповая
до 90 чел.
Организатор экскурсии Dubai.Trip
Dubai.Trip
4.4
14 отзывов
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Вы проведете незабываемый вечер на традиционном деревянном корабле Доу
Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Сегодня
Завтра
6 окт
7 окт
от $50 за 1 человека
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Irina
Irina
5
7 отзывов
Магия старого Дубая: экскурсия и прогулка на лодке абра
Попасть в настоящую арабскую сказку
10 окт
11 окт
12 окт
14 окт
$288 за всё до 3 чел.
Конная прогулка по пустыне в Дубае
5 часов
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
у вашего отеля
Завтра
6 окт
9 окт
10 окт
от $225 за всё до 6 чел.
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
9 часов
🚌 На автобусе
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
4.5
2 отзыва
Морской круиз в Диббе на арабской лодке Дау
Исследовать подводный мир, вдоволь накупаться и отдохнуть в окружении Хаджарских гор
в вашем отеле
7 окт
10 окт
14 окт
17 окт
$90 за 1 человека
Ужин в пустыне в Bab Al Shams
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Badshah
Badshah
Нет отзывов
Ужин в пустыне в Bab Al Shams
Чтобы лучше понять пустыню, нужно ощутить ее вкус
Ваш отель
Сегодня
Завтра
6 окт
7 окт
$290 за 1 человека
Романтический ужин в пустыне
5 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Badshah
Badshah
Нет отзывов
Романтический ужин в пустыне
Предлагаем Вам отправиться на романтический ужин в пустыню
Ваш отель
Сегодня
Завтра
6 окт
7 окт
$160 за 1 человека
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой
5 часов
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
4.8
9 отзывов
Экскурсия по ночному Дубаю с морской прогулкой
Вас ждёт шоу поющих фонтанов, прогулка по старинному рынку Сук аль-Бахар
Сбор в любом отеле Дубая. Укажите отель
Завтра
8 окт
10 окт
12 окт
$100 за 1 человека
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
2 часа
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Badshah
Badshah
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Индивидуальная морская прогулка на роскошной яхте
Dubai Marina
$470 за всё до 10 чел.
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
6 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
3.9
19 отзывов
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
Совершить приключение по жаркой пустыне и с особым комфортом насладиться ужином и шоу-программой
у вашего отеля
6 окт
10 окт
13 окт
14 окт
$60 за 1 человека
Индивидуальный сафари тур с премиум ужином и персональным обслуживанием
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Badshah
Badshah
5
3 отзыва
Индивидуальный сафари тур с премиум ужином и персональным обслуживанием
Поездка в пустыню - это обязательный пункт в программе во время путешествия в Дубай
Ваш отель
Сегодня
Завтра
6 окт
7 окт
$350 за всё до 4 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
5
1 отзыв
Глубоководная рыбалка в Дубае
В Персидском (Арабском) заливе водятся морской окунь
Сбор в любом отеле в ОАЭ
$500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ