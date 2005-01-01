Наше путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город 🏙️, и Дубай засияет в своем сказочном великолепии.

Мы прогуляемся у подножия самого высокого здания в мире Бурж Халифа, увидим великолепное шоу танцующих поющих фонтанов, пройдемся по старинному рынку Сук Аль Бахар, cфотографируемся на фоне роскошного в ночной подсветке отеля-паруса Бурж Аль Араб, посетим рукотворный пальмовый остров 🏝️ и увидим его знаменитый отель 🏨 Атлантис.

Далее нас ждет незабываемая прогулка 👣 на катере по самому шикарному району города – Дубай Марина с элитной береговой линией Джумейра Бич Резиденс.

А закончим мы наше путешествие в баре отеля Grosvenor House на 44 этаже, откуда открывается великолепный вид на ультрасовременный ночной Дубай.