  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере

4.3
10 отзывов
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Вас ждёт шоу поющих фонтанов, прогулка 👣 по старинному рынку Сук аль-Бахар, посещение огромный рукотворного острова в виде пальмы 🌴 Пальма Джумейра, где находится знаменитый отель 🏨 Атлантис.

Кульминацией вечера станет прогулка на катере по знаменитому району Дубай Марина, в котором кипит ночная жизнь.

Завершением вечера станет бар 🍹 на 44 этаже небоскрёба с бесплатным напитком и шикарным видом на город 🏙️.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $85 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере

Что вы увидите

  • Дубай Молл
  • Фонтаны
  • Торговый центр Souq Al Bahar
  • Пальмовый Остров
  • Отель Атлантис
  • Отель Бурж Аль Араб
  • Дубай Марина и береговая линия
Наше путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город 🏙️, и Дубай засияет в своем сказочном великолепии.
Мы прогуляемся у подножия самого высокого здания в мире Бурж Халифа, увидим великолепное шоу танцующих поющих фонтанов, пройдемся по старинному рынку Сук Аль Бахар, cфотографируемся на фоне роскошного в ночной подсветке отеля-паруса Бурж Аль Араб, посетим рукотворный пальмовый остров 🏝️ и увидим его знаменитый отель 🏨 Атлантис.
Далее нас ждет незабываемая прогулка 👣 на катере по самому шикарному району города – Дубай Марина с элитной береговой линией Джумейра Бич Резиденс.
А закончим мы наше путешествие в баре отеля Grosvenor House на 44 этаже, откуда открывается великолепный вид на ультрасовременный ночной Дубай.
Что входит
  • Морской круиз, в самое красивое время на закате
  • Увлекательный рассказ от профессионального русскоговорящего гида
  • Осмотр прекрасно подсвеченных, самых красивых исторических зданий и «визитных карточек» города
  • Один напиток в баре
  • Потрясающее шоу поющих фонтанов с самого выгодного ракурса
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (любой отель Дубая)
Что не входит
  • Еда и алкогольные напитки в баре
  • Личные расходы туристов
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель, любой другой город
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая. Укажите отель
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае.
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

DubaiRelaxTours проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
95 отзывов
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
$50
2 часа
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина
21 отзыв
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
$110
10 часов
Парк Мир Феррари с обедом и мечеть Шейха Заеда
15 отзывов
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
$75
5 часов
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
13 отзывов
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
$95
6 часов
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
12 отзывов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
$95
6 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
12 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
113 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка30%
180
$126
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Сказочный Абу-Даби
$60
12 часов
Сказочный Абу-Даби
68 отзывов