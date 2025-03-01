Что может быть романтичнее, чем путешествие на воздушном шаре? У вас будет целый час, чтобы насладиться панорамами с высоты и, если улыбнётся удача, разглядеть внизу диких животных.
Традиционный арабский завтрак в бедуинском лагере и прогулка на верблюдах по пустыне — также в программе.
Традиционный арабский завтрак в бедуинском лагере и прогулка на верблюдах по пустыне — также в программе.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и привезём в пустыню, где вас будет ждать воздушный шар. Вы поднимитесь на высоту до 1200 метров, наслаждаясь видом на дюны. Если повезёт, увидите диких животных (например, газелей). В корзине обычно помещается до 18 человек, а за безопасность отвечают опытные пилоты
- После приземления вы отправитесь на традиционный арабский завтрак в бедуинский лагерь, где подают блюда местной кухни в формате шведского стола
- Финальный аккорд путешествия — прогулка на верблюдах по песчаным дюнам пустыни. У вас будет около 10 минут, чтобы насладиться новым опытом, полюбоваться пейзажами и сделать фото
Вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который не только поможет со всеми организационными вопросами, но и увлекательно расскажет про пустыню и бескрайние пески Аравийского полуострова.
Вы узнаете:
- Почему в бедуинской культуре высоко ценят верблюдов
- Чем интересна дикая природа пустыни
- Как возникло воздухоплавание в Дубае
- Как безопасно летать на воздушных шарах
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Kia, Toyota, Honda, Mercedes или аналогичном
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно, полёт на воздушном шаре (1 час), завтрак в лагере, катание на верблюдах, русскоговорящий сопровождающий
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 969 туристов
В туризме я работаю уже 19 лет. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяюЗадать вопрос
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