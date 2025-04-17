Что вас ожидает: Полностью индивидуальный тур, специально для вас или вашей группы. 30-минутная экскурсия: пляж JBR, Айн-Дубай и бесплатная поездка в открытом море. 60-минутная экскурсия: Пальма Джумейра, Бурдж-эль-Араб, бесплатная поездка в открытом море. 90-минутный тур: Атлантида, Королевская Атлантида, Свободная поездка в открытом море, Бурдж-эль-Араб и Пальма Джумейра. 120-минутный тур: Атлантида, Королевская Атлантида, Бесплатная поездка в открытом море, Мировые острова, Бурдж-эль-Араб, Пальма Джумейра и сеанс плавания в лагуне Пальмы Вы задаетесь вопросом, чем заняться в Дубае, ищете увлекательное занятие в Дубае.

Испытайте радость, исследуя морской пейзаж Дубая на гидроцикле Sea

Kart. Прокатитесь по бирюзовым водам с гидом на отдельной лодке. Наслаждайтесь купанием по пути! Познакомьтесь с гидом и приготовьтесь к спуску на воду на комфортабельной лодке. Скользите по воде и любуйтесь видами острова Пальма Джумейра, прежде чем остановиться, чтобы сфотографироваться возле Атлантиды. Важная информация:

Уважаемые гости, вы должны прибыть за 30 минут до начала занятий для использования раздевалок/туалетов, формальностей и инструктажа по технике безопасности.

Возьмите такси до гавани Дубая, где ваш гид встретит вас в яхт-клубе.

Если вы приедете очень рано, пожалуйста, сообщите об этом гиду по Whats

App, электронной почте или позвоните.

В месте встречи имеются раздевалки и туалеты. Пожалуйста, приходите как минимум за 40 минут до отправления, чтобы воспользоваться этими удобствами и вовремя оказаться в зоне лодок. Если вы хотите поплавать, возьмите с собой полотенце или купальный костюм.

На каждых 3 взрослых будет выделена одна лодка. Обратите внимание, что на каждой лодке могут разместиться максимум 3 взрослых (плюс 2 детских сиденья), если вы предпочитаете семейную поездку.

Пожалуйста, укажите рабочий номер телефона во время бронирования, желательно через Whats.

App, так как мы отправим важную информацию до вашего тура, а также ваши фотографии и видео после тура. Не подходит для:

дети младше 6 лет.

беременные женщины.

люди, которые недавно перенесли хирургическую операцию;

• люди с заболеваниями сердца. Возьмите с собой:

паспорт или удостоверение личности;

купальный костюм;

солнцезащитные очки;

летняя шляпа;

• солнцезащитный крем. Запрещено:

несовершеннолетние без сопровождения.