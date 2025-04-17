Почувствуйте острые ощущения от вождения на гидроцикле Seakart под руководством инструктора по лодке.
Осмотрите достопримечательности с воды, такие как Пальма, Атлантида, Королевская Атлантида, Мировые острова и Бурдж-эль-Араб.
Осмотрите достопримечательности с воды, такие как Пальма, Атлантида, Королевская Атлантида, Мировые острова и Бурдж-эль-Араб.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Полностью индивидуальный тур, специально для вас или вашей группы. 30-минутная экскурсия: пляж JBR, Айн-Дубай и бесплатная поездка в открытом море. 60-минутная экскурсия: Пальма Джумейра, Бурдж-эль-Араб, бесплатная поездка в открытом море. 90-минутный тур: Атлантида, Королевская Атлантида, Свободная поездка в открытом море, Бурдж-эль-Араб и Пальма Джумейра. 120-минутный тур: Атлантида, Королевская Атлантида, Бесплатная поездка в открытом море, Мировые острова, Бурдж-эль-Араб, Пальма Джумейра и сеанс плавания в лагуне Пальмы Вы задаетесь вопросом, чем заняться в Дубае, ищете увлекательное занятие в Дубае.
Испытайте радость, исследуя морской пейзаж Дубая на гидроцикле Sea
Kart. Прокатитесь по бирюзовым водам с гидом на отдельной лодке. Наслаждайтесь купанием по пути! Познакомьтесь с гидом и приготовьтесь к спуску на воду на комфортабельной лодке. Скользите по воде и любуйтесь видами острова Пальма Джумейра, прежде чем остановиться, чтобы сфотографироваться возле Атлантиды. Важная информация:
- Уважаемые гости, вы должны прибыть за 30 минут до начала занятий для использования раздевалок/туалетов, формальностей и инструктажа по технике безопасности.
- Возьмите такси до гавани Дубая, где ваш гид встретит вас в яхт-клубе.
Если вы приедете очень рано, пожалуйста, сообщите об этом гиду по Whats
App, электронной почте или позвоните.
- В месте встречи имеются раздевалки и туалеты. Пожалуйста, приходите как минимум за 40 минут до отправления, чтобы воспользоваться этими удобствами и вовремя оказаться в зоне лодок. Если вы хотите поплавать, возьмите с собой полотенце или купальный костюм.
- На каждых 3 взрослых будет выделена одна лодка. Обратите внимание, что на каждой лодке могут разместиться максимум 3 взрослых (плюс 2 детских сиденья), если вы предпочитаете семейную поездку.
- Пожалуйста, укажите рабочий номер телефона во время бронирования, желательно через Whats.
App, так как мы отправим важную информацию до вашего тура, а также ваши фотографии и видео после тура. Не подходит для:
- дети младше 6 лет.
- беременные женщины.
- люди, которые недавно перенесли хирургическую операцию;
• люди с заболеваниями сердца. Возьмите с собой:
- паспорт или удостоверение личности;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки;
- летняя шляпа;
• солнцезащитный крем. Запрещено:
несовершеннолетние без сопровождения.
Каждый день
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от $95.29
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Атлантида
- Мировые острова
- Бурдж-эль-Араб
- Пальма Джумейра
Что включено
- Самоходный гидроцикл Seakart
- Гид (на собственной лодке)
- Время плавания (только при 2-часовой экскурсии)
- Спасательный жилет
- Бутилированная вода
- Фотографии и видео (с вашего устройства или с устройства гида)
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Плата за парковку автомобиля
- Прочие транспортные сборы
Место начала и завершения?
Dubai Harbour - Yacht Club
Когда начало
Каждый день
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Уважаемые гости, вы должны прибыть за 30 минут до начала занятий для использования раздевалок/туалетов, формальностей и инструктажа по технике безопасности
- Возьмите такси до гавани Дубая, где ваш гид встретит вас в яхт-клубе. Если вы приедете очень рано, пожалуйста, сообщите об этом гиду по WhatsApp, электронной почте или позвоните
- В месте встречи имеются раздевалки и туалеты. Пожалуйста, приходите как минимум за 40 минут до отправления, чтобы воспользоваться этими удобствами и вовремя оказаться в зоне лодок
- Если вы хотите поплавать, возьмите с собой полотенце или купальный костюм
- На каждых 3 взрослых будет выделена одна лодка. Обратите внимание, что на каждой лодке могут разместиться максимум 3 взрослых (плюс 2 детских сиденья), если вы предпочитаете семейную поездку
- Пожалуйста, укажите рабочий номер телефона во время бронирования, желательно через WhatsApp, так как мы отправим важную информацию до вашего тура, а также ваши фотографии и видео после тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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