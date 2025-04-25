Откройте для себя высшую точку ОАЭ — Джабель-Джайс — в приватном туре с гидом и комфортным трансфером из Дубая.
Насладитесь панорамами Хаджарских гор, освежитесь в прохладе вершины и раскройте новые горизонты с дополнительными активностями.
Описание экскурсииВпечатляющие виды и приключения Отправляйтесь на экскурсию на внедорожнике в сопровождении опытного гида. Трансфер из отеля в Дубае включён, а поездка по горному хребту Хаджар обеспечит максимальный комфорт и безопасность. Полюбуйтесь величественной красотой скалистых гор и извилистым хребтом. Опционально можно попробовать зиплайн и пеший маршрут Виа Феррата (билеты оплачиваются отдельно) для прилива адреналина. Свежесть и созерцание На вершине ощутите свежесть прохладного воздуха, отдыхающую от жаркого пустынного климата. Возможность встретить рассвет или полюбоваться звёздным небом дарит незабываемые впечатления.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джабель-Джайс (высшая горная вершина ОАЭ)
- Хаджарский хребет
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Осмотр достопримечательностей в горах
- Средства безопасности
- Освежающие напитки (вода и безалкогольные напитки)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Зиплайн
- Катание на санях Jais Sledder
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николь
25 апр 2025
Гид был очень полезным, информативным и дружелюбным, пунктуальным и всегда готовым помочь. Помог нам сделать много отличных фото и обеспечил плавное путешествие. Определённо рекомендую всем!
Е
Елисей
3 июн 2024
Это был замечательный опыт с отличным сервисом. Большое спасибо! Я получил огромное удовольствие.
в
владимир
31 янв 2024
Прекрасный поход!
