в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Описание экскурсии
Трансфер в мини-группе. С утра на комфортабельном минивэне Kia Carnival мы заберем вас от отеля. И в составе мини-группы до 6 человек отвезем до Индийского океана и обратно.
Самобытный эмират. По пути сделаем остановку у исторических достопримечательностей. Вы увидите форт 17 века и старейшую мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах.
Прогулка по Фуджейре. Прокатимся по городу и посмотрим на недавно открытый водопад в Корфаккане и на мечеть шейха Зайда, вдохновленную Голубой мечетью в Стамбуле.
Восточный рынок. По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями.
Отдых у Индийского океана. Мы привезем вас к отелю на берегу океана. Здесь для вас будут доступны все необходимые удобства: шведский стол, вкусные напитки, шезлонг, полотенца и другие услуги. В вашем распоряжении будет 6-7 часов отдыха. И пусть этот день пройдет незабываемо.
Организационные детали
- Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)
- На берегу океана вы проведете 6-7 часов, вся поездка займет около 12 часов
- В стоимость входит: трансфер до Индийского океана и обратно на минивэне Kia Carnival, еда и напитки
- С вами будет русскоговорящий водитель-сопровождающий из нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|$70
|Стандартный билет
|$80