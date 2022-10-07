в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе

Увидеть старейшую мечеть в ОАЭ, попасть на восточный рынок и окунуть ноги в Индийский океан

Давайте оставим завораживающие небоскребы Дубая и на один день отправимся к берегам Индийского океана! В мини-группе до 6 человек вы проедете по старейшим и новейшим достопримечательностям Фуджейры, по желанию заглянете на настоящий восточный рынок и проведете день на берегу океана, нежась на шезлонге с освежающим напитком в руке.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Ближайшие даты:
7
окт
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окт
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер в мини-группе. С утра на комфортабельном минивэне Kia Carnival мы заберем вас от отеля. И в составе мини-группы до 6 человек отвезем до Индийского океана и обратно.

Самобытный эмират. По пути сделаем остановку у исторических достопримечательностей. Вы увидите форт 17 века и старейшую мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах.

Прогулка по Фуджейре. Прокатимся по городу и посмотрим на недавно открытый водопад в Корфаккане и на мечеть шейха Зайда, вдохновленную Голубой мечетью в Стамбуле.

Восточный рынок. По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями.

Отдых у Индийского океана. Мы привезем вас к отелю на берегу океана. Здесь для вас будут доступны все необходимые удобства: шведский стол, вкусные напитки, шезлонг, полотенца и другие услуги. В вашем распоряжении будет 6-7 часов отдыха. И пусть этот день пройдет незабываемо.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)
  • На берегу океана вы проведет 6-7 часов, вся поездка займет около 12 часов
  • В стоимость входит: трансфер до Индийского океана и обратно на минивэне Kia Carnival, еда и напитки
  • С вами будет русскоговорящий гид-сопровождающий из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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