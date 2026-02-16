в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Мои заказы

Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе

Увидеть старейшую мечеть в ОАЭ, попасть на восточный рынок и окунуть ноги в Индийский океан
Давайте оставим завораживающие небоскребы Дубая и на один день отправимся к берегам Индийского океана! В мини-группе до 6 человек вы проедете по старейшим и новейшим достопримечательностям Фуджейры, по желанию заглянете на настоящий восточный рынок и проведете день на берегу океана, нежась на шезлонге с освежающим напитком в руке.
4.3
65 отзывов
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе

Описание экскурсии

Трансфер в мини-группе. С утра на комфортабельном минивэне Kia Carnival мы заберем вас от отеля. И в составе мини-группы до 6 человек отвезем до Индийского океана и обратно.

Самобытный эмират. По пути сделаем остановку у исторических достопримечательностей. Вы увидите форт 17 века и старейшую мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах.

Прогулка по Фуджейре. Прокатимся по городу и посмотрим на недавно открытый водопад в Корфаккане и на мечеть шейха Зайда, вдохновленную Голубой мечетью в Стамбуле.

Восточный рынок. По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями.

Отдых у Индийского океана. Мы привезем вас к отелю на берегу океана. Здесь для вас будут доступны все необходимые удобства: шведский стол, вкусные напитки, шезлонг, полотенца и другие услуги. В вашем распоряжении будет 6-7 часов отдыха. И пусть этот день пройдет незабываемо.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из любого района Дубая и других эмиратов (кроме Абу-Даби), старт экскурсии в 7-8 утра (в зависимости от вашего района)
  • На берегу океана вы проведете 6-7 часов, вся поездка займет около 12 часов
  • В стоимость входит: трансфер до Индийского океана и обратно на минивэне Kia Carnival, еда и напитки
  • С вами будет русскоговорящий водитель-сопровождающий из нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$70
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 30689 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
8
3
5
2
2
1
2
A
Благодарим за проведённую экскурсию. В этом эмирате были впервые, простой отель, но видовый. Шикарная локация. Хорошо провели день.
Благодарим за проведённую экскурсию. В этом эмирате были впервые, простой отель, но видовый. Шикарная локация. Хорошо провели день.
Благодарим за проведённую экскурсию. В этом эмирате были впервые, простой отель, но видовый. Шикарная локация. Хорошо провели день.
Благодарим за проведённую экскурсию. В этом эмирате были впервые, простой отель, но видовый. Шикарная локация. Хорошо провели день.
Благодарим за проведённую экскурсию. В этом эмирате были впервые, простой отель, но видовый. Шикарная локация. Хорошо провели день.
Вам был полезен этот отзыв?
Инга
Понравилась поездка. Как и планировалось, это не экскурсия как таковая, а трансфер на прекрасный пляжный отдых в Фуджейру. Вкусно поели, прекрасно покупались, комфортно доехали. Спасибо.
Понравилась поездка. Как и планировалось, это не экскурсия как таковая, а трансфер на прекрасный пляжный отдых
Понравилась поездка. Как и планировалось, это не экскурсия как таковая, а трансфер на прекрасный пляжный отдых
Понравилась поездка. Как и планировалось, это не экскурсия как таковая, а трансфер на прекрасный пляжный отдых
Понравилась поездка. Как и планировалось, это не экскурсия как таковая, а трансфер на прекрасный пляжный отдых
Понравилась поездка. Как и планировалось, это не экскурсия как таковая, а трансфер на прекрасный пляжный отдых
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Прекрасный день с великолепными видами, чистейшим пляжем и кристально чистым Индийским океаном😍 Весь день прошел на одном дыхании! Отлично организованный отдых с вкусным обедом, прохладительными напитками. Однозначно вернусь еще! Рекомендую)
Прекрасный день с великолепными видами, чистейшим пляжем и кристально чистым Индийским океаном😍 Весь день прошел на
Прекрасный день с великолепными видами, чистейшим пляжем и кристально чистым Индийским океаном😍 Весь день прошел на
Прекрасный день с великолепными видами, чистейшим пляжем и кристально чистым Индийским океаном😍 Весь день прошел на
Прекрасный день с великолепными видами, чистейшим пляжем и кристально чистым Индийским океаном😍 Весь день прошел на
Прекрасный день с великолепными видами, чистейшим пляжем и кристально чистым Индийским океаном😍 Весь день прошел на
Вам был полезен этот отзыв?
Жанна
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как море отхлынуло во второй половине дня, напитков очень много с собой дали, увезли даже
читать дальшеуменьшить

с собой в отель, обед-шикарный, на первое-суп, на второе- стейк из говядины, шашлык из курицы, на десерт мороженое. Порции огромные, сервис отличный, ребенку сразу подложили подушку, чтобы выше сидеть было. Если приедем еще, обязательно возьмем эту же поездку. Водитель наш Азиз, парень эрудированный, хороший словарный запас и шутки тоже шутит, попутчики приятные люди, будто знакомые встретились. Спасибо.

Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как+2
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Очень понравилось. Сад красивый, бассейн оригинальный, вид из него далеко на горизонт, крабы после того, как
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Были вынуждены обратиться к Фаруху тк это единственная организация, которая проводила поездку в пн, у нас была привязка ко дню из-за ДР. Но имейте ввиду это больше похоже на групповой
читать дальшеуменьшить

трансфер, тк вас повезут с людьми с другой экскурсии, которым нужно будет проходить границу с Оманом, и вам придется их ждать несколько часов в машине. Водитель по дороге ничего не расскажет. Его цель успеть развести пассажиров по времени, поэтому он будет гнать на всех парах. Из всех предложенных мероприятий, мы успели посетить океан,рынок финоков(обязательно торгуйтесь), мечеть на 5 минут. Время на океане прошло прекрасно, отель хороший, рекомендую взять с собой маску и очки, но прокат там тоже есть, полное оборудование 130 дирхам.

Были вынуждены обратиться к Фаруху тк это единственная организация, которая проводила поездку в пн, у нас
Были вынуждены обратиться к Фаруху тк это единственная организация, которая проводила поездку в пн, у нас
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Поездка очень понравилась. Интересна и сама дорога, и те достопримечательности, которые мы увидели. Прекрасная возможность искупаться в океане. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе»

Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
На машине
10 часов
54 отзыва
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $300 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
На автобусе
10 часов
25 отзывов
Групповая
Индийский океан через 5 эмиратов
Насыщенная экскурсия по пяти эмиратам ОАЭ с посещением культурных достопримечательностей и отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 авг в 08:30
15 авг в 08:30
$75 за человека
Путешествие к Индийскому океану
На автобусе
12 часов
110 отзывов
Групповая
Путешествие к Индийскому океану
Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$89 за человека
Из Дубая к Индийскому океану: водная прогулка и крепость Фуджейры
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубая к Индийскому океану: водная прогулка и крепость Фуджейры
Отправиться по дороге через Хаджарские горы и открыть другой Восток
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $299 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
$80 за человека