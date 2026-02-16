в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 и 20:00

Давайте оставим завораживающие небоскребы Дубая и на один день отправимся к берегам Индийского океана! В мини-группе до 6 человек вы проедете по старейшим и новейшим достопримечательностям Фуджейры, по желанию заглянете на настоящий восточный рынок и проведете день на берегу океана, нежась на шезлонге с освежающим напитком в руке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер в мини-группе. С утра на комфортабельном минивэне Kia Carnival мы заберем вас от отеля. И в составе мини-группы до 6 человек отвезем до Индийского океана и обратно.

Самобытный эмират. По пути сделаем остановку у исторических достопримечательностей. Вы увидите форт 17 века и старейшую мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах.

Прогулка по Фуджейре. Прокатимся по городу и посмотрим на недавно открытый водопад в Корфаккане и на мечеть шейха Зайда, вдохновленную Голубой мечетью в Стамбуле.

Восточный рынок. По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями.

Отдых у Индийского океана. Мы привезем вас к отелю на берегу океана. Здесь для вас будут доступны все необходимые удобства: шведский стол, вкусные напитки, шезлонг, полотенца и другие услуги. В вашем распоряжении будет 6-7 часов отдыха. И пусть этот день пройдет незабываемо.

Организационные детали