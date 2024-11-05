читать дальше

нельзя расплачиваться браслетом за еду и напитки. Только носить с собой карту/наличные, или скачать приложение, и платить телефоном. Чтобы носить тиелефон, продаются непромокаемые чехлы с веревочками на шею.

Локеры платные- вообще странное дело.

Контроль безопасности плохой, пускают людей в очках, которые падают на дно, и могут разбиться. Стенки Rapid River шершавые, откалываются кусочки. Можно сильно поцарапаться.

В общем, есть очень много аквапарков в России и в мире куда лучше этого. Не стоит ни денег, ни времени!