Фантастические водные развлечения на любой вкус: аквапарк Atlantis Aquaventure предлагает услуги для людей любого возраста.
Здесь можно провести спокойный отдых с семьёй; испытать себя на прочность с друзьями, прокатившись на самых адреналиновых водных горках; или размеренно плыть по течению искусственной реки — вы обязательно найдёте что-то своё!
Здесь можно провести спокойный отдых с семьёй; испытать себя на прочность с друзьями, прокатившись на самых адреналиновых водных горках; или размеренно плыть по течению искусственной реки — вы обязательно найдёте что-то своё!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание билетаФантастические водные развлечения на любой вкус Atlantis Aquaventure переполнен аттракционами, идеально подходящими для любителей адреналина, любителей моря, семей и малышей. Помимо бесконечного доступа к его аттракционам, горкам и развлечениям в лагуне Shark, вы можете узнать о морской биологии и насладиться бесплатным входом на лучшие аттракционы курорта, такие как 700-метровый пляж Adventure Beach и Surf's Up — лучший аттракцион для любителей покататься на волнах. Захватывающие приключения для взрослых и детей Любители острых ощущений могут покататься на таких аттракционах, как Leap of Faith, Poseidon's Revenge и Master Blast. Если вы хотите получить максимальное удовольствие от водных развлечений с множеством безумных поворотов и изгибов, обязательно посетите Aquaconda, Zoomerango и Slitherine, которые являются первыми в мире двойными горками. Это заведение для всех возрастов, а значит, оно идеально подойдет и для ваших малышей, благодаря Splasher с крутыми эксклюзивными детскими играми, горками и скалодромами. Важная информация:
- Дети должны находиться в сопровождении взрослого в течение всего времени.
- Запрещены еда, напитки или алкоголь, купленные за пределами аквапарка.
- В аквапарке есть зоны для семейного отдыха.
- В целях безопасности на некоторых аттракционах могут быть установлены ограничения по возрасту или росту.
- Дети в возрасте до 3-х лет допускаются бесплатно.
- Для детей ростом ниже 1,2 метра и младше 7 лет плата по детскому тарифу.
- Для детей от 8-ми лет и выше 1,2 метра плата по взрослому тарифу.
Ежедневно в 10:00.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (8+)
|$99
|Детский билет (0-7 лет)
|$86
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водные горки и аттракционы для всех возрастов
- Расслабляющая река для плавания на надувных баллонах
- Волновой бассейн для создания искусственных волн
- Аква-игровая площадка для детей младшего возраста с интерактивными функциями
- Пороги и реки для захватывающего рафтинга и др
Что включено
- Входной билет в аквапарк
- Доступ ко всем аттракционам
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Питание
Место начала и завершения?
Atlantis, The Palm Hotel
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возврат средств за неиспользованные или частично использованные услуги не производится
- Возврат средств не производится, если гостям не разрешат войти из-за неподходящей для аквапарка одежды
- Гость должен переодеться в купальный костюм перед входом в воду
- Дети должны находиться в сопровождении взрослого в течение всего времени
- В Aquaventure запрещены еда, напитки или алкоголь, купленные за пределами аквапарка
- Поставщик услуг не несёт ответственности, если какой-либо аттракцион не работает по техническим причинам
- В аквапарке есть зоны для семейного отдыха
- В целях безопасности на некоторых аттракционах могут быть установлены ограничения по возрасту или росту
- В целях безопасности во все бассейны и аттракционы можно заходить ногами вперёд, дайвинг запрещён
- Дети в возрасте до 3-х лет допускаются бесплатно
- Для детей ростом ниже 1,2 метра и младше 7 лет плата по детскому тарифу
- Для детей от 8-ми лет и выше 1,2 метра плата по взрослому тарифу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irina.do
5 ноя 2024
Огромная толпа, шумно, бестолково. Очереди на горки по 30-60 минут. Территория большая, ходить нужно бессмысленно много
Море и пляж- просто какое-то теплое соленое болотце, с мелким строительным песком под ногами
Самое неудобное-
Море и пляж- просто какое-то теплое соленое болотце, с мелким строительным песком под ногами
Самое неудобное-
Е
Евгения
2 ноя 2024
Классный аквапарк, но нечего там делать без фаст трека. Просто задорого постояли в очереди.
Входит в следующие категории Дубая
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