Экскурсии от метро в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Дубае на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: У станции метро Al Ghubaiba
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶‍♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
    Экскурсия нам очень понравилась, замечательный экскурсовод Максим, очень подробно и интересно рассказывал про историю Эмиратов и старого города, где мы находились! Увидели и узнали всё, что хотели!!! С удовольствием в дальнейшем будем заказывать экскурсии!
  • O
    Olga
    5 июня 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
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    лодку и оказались на рынке специй и золота. На протяжении нашей прогулки Максим рассказал, много интересного про Эмираты и в том числе свою историю, как он стал гидом в Дубае. Отдельное за это спасибо) Такие истории так же очень интересны туристам! Спасибо больше Максиму за эту прогулку!

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Старый Дубай: прогулка по историческим районам
    Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
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    Максим - великолепный рассказчик, знающий, вежливый, пунктуальный, внимательный к деталям. Его приятно слушать, речь структурированная и грамотная. И, конечно, огромный багаж знаний об истории эмиратов, особенностях политического устройства, принятий государственных решений, традициях и культуре. Отдельное спасибо за увлекательное повествование о шейхе и его семье. Это очень многое объяснило и помогло понять, почему Дубай сегодня имнно такой и почему в принципе стало возможно это "экономическое чудо" посреди бежизненной пустыни. И, конечно, нам очень повезло, что Максим разбирается в фотографии, - бесценный дар для гида! Он подсказал лучшие точки для съемки и самые выигрышные ракурсы. Фотографии из старого Дубая получились самые эффектные! И сам формат мини-группы для пешеходной экскурсии очень удачный. Нас было трое, и было максимально комфортно общаться и слушать, ни один вопрос не остался без внимания. Поначалу нас немного смутила продожительность экскурсии в 3,5 часа, но время пролетело настольно незаметно, что мы чуть не опоздали на следующую экскурсию. А нагуляли в общей сдложности часов пять. И Максиму огромное человеческое спасибо, что оставался с нами до конца, помог сориентироваться и проводил до места встречи следующей экскурсии. Очень приятная и познавательная получилась прогулка. Пять звезд абсолютно заслуженны! Всячески рекомендую Максима в качестве гида, как приятного, знающего и отзывчивого собеседника.

  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
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    вопрос об ОАЭ. Показал Старый город, его дворики и переулки, рассказал об истории, особенностях архитектуры, местных поверьях и многом другом. В качестве извинения, за опоздание, он пригласил нас в кафе с видом на залив, угостил кофе со специями по местному рецепту. Проводил по базару, заводя в лавочки и подробно рассказывая про интересующие нас вещи и сувениры. Потом мы целый час катались по заливу, любуясь огнями города с воды, а он рассказывал и рассказывал. Мы были совершенно очарованы и гидом и местом. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
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    нас кофе. В Дубае бываем несколько раз в год, но побывав на экскурсии, почувствовали, что как будто здесь впервые. Экскурсия была очень интересная, гид ответил на все наши вопросы по исторической части и посоветовал места для самостоятельного посещения. Маршрут для тех, кто любит пешие экскурсии по историческим местам. Также заглянули на рынок и без навязывания приобрели сувениры. P.S. Если едете зимой, то на лодку обязательно берите кофты.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «От метро»

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  2. Дубай-Марина
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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июле 2024
Сейчас в Дубае в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От метро», 49 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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