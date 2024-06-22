1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: У станции метро Al Ghubaiba
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Прогулка по историческим районам Дубая позволит вам окунуться в атмосферу прошлого и увидеть, как развивался этот удивительный город. 🚶♂️
Начало: У станции метро Sharaf DG
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия22 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась, замечательный экскурсовод Максим, очень подробно и интересно рассказывал про историю Эмиратов и старого города, где мы находились! Увидели и узнали всё, что хотели!!! С удовольствием в дальнейшем будем заказывать экскурсии!
- OOlga5 июня 2024Получилась отличная экскурсия. Максим нас вовремя встретил. Был очень вежлив. Мы погуляли не спеша по старому городу, затем пересели на
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ДДарья19 мая 2024Спасибо огромное Максиму, за прекрасную экскурсию. Не смотря на жару, время пролетело незаметно. Максим, вне всякого сомнения, знает историю и любит дело, которым занимается. Обязательно буду рекомендовать прекрасного гида своим друзьям!
- ААнна4 мая 2024Нам очень повезло, что наше знакомство с Дубаем началось именно с экскурсии по старому городу и именно в компнаии Максима.
- ААнна30 апреля 2024Нам очень понравилось. Да, Андрей опоздал и мы начали позже. Но было так интересно. Кажется, он знает ответ на любой
- ЕЕлена27 апреля 2024Начну с неприятного, гид опоздал на 45 минут, из-за этого не успели на ужин в отель. Андрей постарался сгладить, угостив
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «От метро»
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