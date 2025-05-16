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10%
Индивидуальная
до 3 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«Составляя список мест, которые непременно стоит посетить в Дубае, включите туда руфтопы (так называют бары на крышах)»
Завтра в 16:00
3 июн в 16:00
$288
$320 за всё до 3 чел.
Билеты
Бурдж-Халифа: 124-й этаж, обед или ужин на крыше, Burj Club
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
Расписание: Каждый день в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
$87.67 за билет
Групповая
до 15 чел.
Запретный вид на Дубай
Побывать на беговой дорожке из Книги рекордов Гиннесса и полюбоваться городом с секретной крыши
Начало: Рядом с метро Max (красная линия)
«Эксклюзивный подъём на закрытую крышу»
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
$99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса16 мая 2025Добрый день! Нам всё понравилось, вы большие молодцы. Организация хорошая. Все остались довольны!
- ЛЛюдмила11 мая 2025Здравствуйте, все хорошо, очень красиво. Вкусный обед и подарок от заведения в виде тортика
- ААлександр18 сентября 2024Отличная экскурсия на День рождения! Гид Давид отлично ее провел, интересный собеседник, много рассказал о жизни в Эмиратах. Виды с локаций превосходные. Очень рекомендуем!
- ВВладимир4 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Давид молодец и за короткое время смог рассказать много интересныз фактов о Дубае и стране в целом, при этом сопровождал свой рассказ фото и юмором! Локации классные! Всем рекомендую такие впечатления!
- ААрина6 декабря 2023Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с 21.00. Заранее связалась девушка
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Крыши»
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