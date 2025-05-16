Экскурсии и прогулки по крышам Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Крыши» в Дубае на русском языке, цены от $87, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По руфтопам Дубая - на кабриолете
На машине
На кабриолете
3 часа
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По руфтопам Дубая - на кабриолете
В центре Дубая есть уникальные места, где можно отдохнуть от суеты. Попробуйте авторские коктейли и насладитесь видами города с высоты
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«Составляя список мест, которые непременно стоит посетить в Дубае, включите туда руфтопы (так называют бары на крышах
Завтра в 16:00
3 июн в 16:00
$288$320 за всё до 3 чел.
Бурдж-Халифа: 124-й этаж, обед или ужин на крыше, Burj Club
Пешая
4 часа
8 отзывов
Билеты
Бурдж-Халифа: 124-й этаж, обед или ужин на крыше, Burj Club
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
Расписание: Каждый день в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
$87.67 за билет
Запретный вид на Дубай
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Запретный вид на Дубай
Побывать на беговой дорожке из Книги рекордов Гиннесса и полюбоваться городом с секретной крыши
Начало: Рядом с метро Max (красная линия)
«Эксклюзивный подъём на закрытую крышу»
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
$99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    16 мая 2025
    Бурдж-Халифа: 124-й этаж, обед или ужин на крыше, Burj Club
    Добрый день! Нам всё понравилось, вы большие молодцы. Организация хорошая. Все остались довольны!
  • Л
    Людмила
    11 мая 2025
    Бурдж-Халифа: 124-й этаж, обед или ужин на крыше, Burj Club
    Здравствуйте, все хорошо, очень красиво. Вкусный обед и подарок от заведения в виде тортика
  • А
    Александр
    18 сентября 2024
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Отличная экскурсия на День рождения! Гид Давид отлично ее провел, интересный собеседник, много рассказал о жизни в Эмиратах. Виды с локаций превосходные. Очень рекомендуем!
  • В
    Владимир
    4 июля 2024
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Экскурсия очень понравилась! Давид молодец и за короткое время смог рассказать много интересныз фактов о Дубае и стране в целом, при этом сопровождал свой рассказ фото и юмором! Локации классные! Всем рекомендую такие впечатления!
  • А
    Арина
    6 декабря 2023
    По руфтопам Дубая - на кабриолете
    Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с 21.00. Заранее связалась девушка
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    и подтвердила поездку, уточнила откуда забирать. Согласовали, что встретимся после шоу фонтанов в центре. Нас встретил Давид, очень приятный молодой человек. Машина красная, в отличном состоянии. Покружились немного по центру, маршрут был красивый. Давид оказался интересным собеседником и аккуратным водителем. Рассказал много интересного о жизни экспатов в эмиратах и местных жителях, планах по развитию районов города, ПДД, налогах и об устройстве страны в целом. Давид также посоветовал, что посмотреть самостоятельно и в рамках экскурсий. Формат заведений и атмосфера внутри различались. Предложенные локации понравились. Сами бы, однозначно, не нашли =). Виды на город очень красивые. По напиткам и кухне большой выбор. Завершили прогулку на Dubai Marina. Спасибо Давиду за отлично проведенный вечер и уделенное время.

    Остались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь сОстались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь сОстались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь сОстались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь сОстались в полном восторге от экскурсии. Хотя, изначально, не строили больших ожиданий. Катались вечером, бронь с

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Крыши»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По руфтопам Дубая - на кабриолете
  2. Бурдж-Халифа: 124-й этаж, обед или ужин на крыше, Burj Club
  3. Запретный вид на Дубай
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пальма Джумейра
  2. Самое главное
  3. Бурдж-Халифа
  4. Дубай-Марина
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Музей Будущего
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2025
Сейчас в Дубае в категории "Крыши" можно забронировать 3 экскурсии от 87 до 288 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Крыши», 11 ⭐ отзывов, цены от $87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август