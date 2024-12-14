6 дней
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
«Прокатимся по Фуджейре, увидим Хорфокканский водопад и при желании заедем на рынок ковров, шелков и специй»
14 дек в 15:00
11 янв в 15:00
$1 590 за человека
8 дней
Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Отдохнуть на живописных пляжах и прокатиться по завораживающей пустыне
Начало: Аэропорт Дубая/Шарджи, время зависит от времени ва...
«К обеду вернёмся в отель, отдохнём, а в 16:00 стартуем на сафари»
12 окт в 08:00
16 ноя в 08:00
$860 за человека
4 дня
Дубай: волшебство четырёхдневного путешествия
Начало: Ваш отель
«День 1: «Сафари в золотых дюнах» • Отправьтесь в захватывающее сафари, чтобы ощутить дыхание пустыни и увидеть, как она преображается под лучами заката»
Расписание: По договорённости.
21 сен в 10:00
22 сен в 09:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Природа и пейзажи»
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