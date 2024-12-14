6 дней
Эмираты во всех красках: грандиозный Дубай, роскошный Абу-Даби и релакс у Индийского океана
Отправиться в вечерний круиз по заливу и джип-сафари по пустыне и поужинать в бедуинской деревне
Начало: Аэропорт Аль-Мактум (Дубай), до 15:00
14 дек в 15:00
11 янв в 15:00
$1 590 за человека
12 дней
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт в ОАЭ с пересад...
20 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
€1 266 за человека
4 дня
Дубай: волшебство четырёхдневного путешествия
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
21 сен в 10:00
22 сен в 09:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Выездные»
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