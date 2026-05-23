Девичник в ОАЭ с комфортом и без детей: Дубай, Абу-Даби и тысяча развлечений
Отдохнуть на яхте и в аквапарке, покорить дюны на джипе, посетить парк Ferrari, Лувр и океанариум
Добро пожаловать в мир роскоши, золотых песков и беззаботного веселья! Будем жить с комфортом в отеле 4* и отдыхать тёплой девичьей компанией.
Изучим Дубай: сделаем фото на фоне Бурдж-Халифы и отеля-паруса, читать дальшеуменьшить
вдохнём тончайшие ароматы в Парке цветов, взмоем над мегаполисом на гигантском колесе обозрения и рассечём волны Персидского залива на яхте. Устроим джип-сафари по пустыне, среди дюн проводим закат и посмотрим восточные танцы.
В Абу-Даби полюбуемся белоснежными куполами мечети шейха Зайда и бесценной коллекцией сокровищ Лувра.
А также насладимся развлечениями на острове Яс: зарядимся адреналином в аквапарке и парке Ferrari World и понаблюдаем за подводным миром в океанариуме.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: Солнцезащитный крем Головной убор Очки Купальники / буркини Деньги на личные расходы Хорошее настроение
Помогу с авиабилетами и визами, если требуется.
Программа тура по дням
1 день
Первая встреча с Дубаем
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Будет время отдохнуть после дороги, а вечером пойдём гулять по набережной, острову Блувотерс или площади с фонтанами у Dubai Mall. Отличная возможность почувствовать атмосферу города и сделать первые фото!
2 день
Близкое знакомство с Дубаем
В планах на сегодня — большая обзорная экскурсия по городу, во время которой мы ближе познакомимся с традициями и футуризмом. Увидим все знаковые точки: небоскрёб Бурдж-Халифа, курорт-оазис Мадинат Джумейра, отель-парус Бурдж-аль-Араб. Сделаем фотоостановки у рамки Дубая и Музея будущего, а также покатаемся на самом высоком колесе обозрения в мире.
3 день
Прогулка на яхте, цветочный Сад чудес, Global Village
Новый день — новые впечатления! Покатаемся на яхте по Персидскому заливу, с воды сделаем фото на фоне Бурдж-Аль-Араб. Сходим в Сад чудес — самый большой цветочный парк в мире. Вечер проведём в культурно-развлекательном центре Global Village.
4 день
Пляжный отдых, джип-сафари по пустыне
До полудня — релакс у моря на женском пляже. Во второй половине дня отправимся в джип-сафари по пустыне: покорим дюны, проводим закат, поужинаем и посмотрим восточные танцы.
5 день
Поездка в Абу-Даби
Этот день проведём в роскошном Абу-Даби. Посетим великолепную мечеть шейха Зайда, насладимся собранием Лувра и осмотрим Президентский дворец.
6 день
Отдых в аквапарке
После полудня отправимся в аквапарк Yas Waterworld на острове Яс, основной тематикой которого является традиция ловли жемчуга. Тут 45 горок и аттракционов, в том числе экстремальных, проходят мероприятия и шоу — будет весело!
7 день
Парк Ferrari, океанариум
Проведём на острове Яс ещё один незабываемый день. Сначала посетим вселенную скорости и адреналина — парк развлечений Ferrari World. А потом сходим в океанариум и познакомимся с подводным миром Персидского залива.
8 день
Возвращение домой
До выселения ещё будет время, чтобы сделать последние покупки и собрать чемодан. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
$1880
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Дубай и обратно в ваш город
Обеды, ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или отель в Дубае, 19:30
Завершение: Аэропорт или отель в Дубае, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамиля — Организатор в Дубае
Меня зовут Джамиля, я представляю лицензированного туроператора с многолетним опытом работы на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Уже более 9 лет я живу и работаю в Дубае — городе, который вдохновляет читать дальшеуменьшить
сочетанием традиций и современности.
За это время я приобрела богатый опыт в организации экскурсий, индивидуальных туров, логистике и сопровождении гостей, а также отлично знаю особенности культуры, истории и современной жизни Эмиратов. Мы стремимся показать гостям не только знаменитые достопримечательности, но и атмосферу настоящего восточного гостеприимства.
Мне нравится знакомить путешественников с Дубаем и другими эмиратами, рассказывать о том, как развивается страна, делиться интересными фактами, советами и секретами, которые знают только местные жители.
Мы делаем всё, чтобы ваш отдых в ОАЭ был комфортным, безопасным и запоминающимся.
