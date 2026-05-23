Девичник в ОАЭ с комфортом и без детей: Дубай, Абу-Даби и тысяча развлечений

Отдохнуть на яхте и в аквапарке, покорить дюны на джипе, посетить парк Ferrari, Лувр и океанариум
Добро пожаловать в мир роскоши, золотых песков и беззаботного веселья! Будем жить с комфортом в отеле 4* и отдыхать тёплой девичьей компанией.

Изучим Дубай: сделаем фото на фоне Бурдж-Халифы и отеля-паруса,
вдохнём тончайшие ароматы в Парке цветов, взмоем над мегаполисом на гигантском колесе обозрения и рассечём волны Персидского залива на яхте. Устроим джип-сафари по пустыне, среди дюн проводим закат и посмотрим восточные танцы.

В Абу-Даби полюбуемся белоснежными куполами мечети шейха Зайда и бесценной коллекцией сокровищ Лувра.

А также насладимся развлечениями на острове Яс: зарядимся адреналином в аквапарке и парке Ferrari World и понаблюдаем за подводным миром в океанариуме.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
Солнцезащитный крем
Головной убор
Очки
Купальники / буркини
Деньги на личные расходы
Хорошее настроение

Помогу с авиабилетами и визами, если требуется.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Дубаем

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Будет время отдохнуть после дороги, а вечером пойдём гулять по набережной, острову Блувотерс или площади с фонтанами у Dubai Mall. Отличная возможность почувствовать атмосферу города и сделать первые фото!

2 день

Близкое знакомство с Дубаем

В планах на сегодня — большая обзорная экскурсия по городу, во время которой мы ближе познакомимся с традициями и футуризмом. Увидим все знаковые точки: небоскрёб Бурдж-Халифа, курорт-оазис Мадинат Джумейра, отель-парус Бурдж-аль-Араб. Сделаем фотоостановки у рамки Дубая и Музея будущего, а также покатаемся на самом высоком колесе обозрения в мире.

3 день

Прогулка на яхте, цветочный Сад чудес, Global Village

Новый день — новые впечатления! Покатаемся на яхте по Персидскому заливу, с воды сделаем фото на фоне Бурдж-Аль-Араб. Сходим в Сад чудес — самый большой цветочный парк в мире. Вечер проведём в культурно-развлекательном центре Global Village.

4 день

Пляжный отдых, джип-сафари по пустыне

До полудня — релакс у моря на женском пляже. Во второй половине дня отправимся в джип-сафари по пустыне: покорим дюны, проводим закат, поужинаем и посмотрим восточные танцы.

5 день

Поездка в Абу-Даби

Этот день проведём в роскошном Абу-Даби. Посетим великолепную мечеть шейха Зайда, насладимся собранием Лувра и осмотрим Президентский дворец.

6 день

Отдых в аквапарке

После полудня отправимся в аквапарк Yas Waterworld на острове Яс, основной тематикой которого является традиция ловли жемчуга. Тут 45 горок и аттракционов, в том числе экстремальных, проходят мероприятия и шоу — будет весело!

7 день

Парк Ferrari, океанариум

Проведём на острове Яс ещё один незабываемый день. Сначала посетим вселенную скорости и адреналина — парк развлечений Ferrari World. А потом сходим в океанариум и познакомимся с подводным миром Персидского залива.

8 день

Возвращение домой

До выселения ещё будет время, чтобы сделать последние покупки и собрать чемодан. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1880
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Дубай и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или отель в Дубае, 19:30
Завершение: Аэропорт или отель в Дубае, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамиля
Джамиля — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Джамиля, я представляю лицензированного туроператора с многолетним опытом работы на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Уже более 9 лет я живу и работаю в Дубае — городе, который вдохновляет
сочетанием традиций и современности. За это время я приобрела богатый опыт в организации экскурсий, индивидуальных туров, логистике и сопровождении гостей, а также отлично знаю особенности культуры, истории и современной жизни Эмиратов. Мы стремимся показать гостям не только знаменитые достопримечательности, но и атмосферу настоящего восточного гостеприимства. Мне нравится знакомить путешественников с Дубаем и другими эмиратами, рассказывать о том, как развивается страна, делиться интересными фактами, советами и секретами, которые знают только местные жители. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых в ОАЭ был комфортным, безопасным и запоминающимся.

