Искусство и музеи – экскурсии в Фуджейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Фуджейре на русском языке, цены от $380, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджейры
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Фуджейре: Культура, роскошь и развлечения
Погрузитесь в культуру ОАЭ, посетив мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср аль-Ватан и тематический парк Ferrari World. Увидите шедевры Лувра Абу-Даби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
30 окт в 10:00
$530 за всё до 5 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
На машине
11 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
$450$500 за всё до 4 чел.
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры
В мир сияющих небоскрёбов в окружении бескрайних дюн
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в октябре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 530 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
