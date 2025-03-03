Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Фуджейре: Культура, роскошь и развлечения
Погрузитесь в культуру ОАЭ, посетив мечеть шейха Зайда, президентский дворец Каср аль-Ватан и тематический парк Ferrari World. Увидите шедевры Лувра Абу-Даби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
30 окт в 10:00
$530 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
$450
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В блистательный Абу-Даби - из Фуджейры
В мир сияющих небоскрёбов в окружении бескрайних дюн
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 марта 2025Прекрасное владение русским языком. Прекрасное знание истории ОАЭ. Интересный собеседник, внимательный хозяин, комфортный водитель, решение нестандартных ситуаций. Благодарим Эмира за этот день❤️
- ИИрина8 февраля 2025Нам понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в октябре 2025
Сейчас в Фуджейре в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 530 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 6 ⭐ отзывов, цены от $380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь