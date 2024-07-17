10 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети)»
Расписание: По вторникам в 07:30
27 авг в 07:30
3 сен в 07:30
$100 за человека
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
Многогранная культура и величественная архитектура столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450$428 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят многочисленные находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$288 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 июля 2024Отлично. Все чётко, интересно. А самое главное пунктуальность.
- ЕЕвгения25 мая 2024Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
- ЛЛидия18 мая 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Музеи»
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