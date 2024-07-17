Музеи и искусство Фуджейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Фуджейре на русском языке, цены от $100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Абу-Даби с посещением музея Лувр из Фуджейры
На автобусе
5 отзывов
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Форма одежды smart casual (закрытая – для посещения музея, дворца и мечети)»
Расписание: По вторникам в 07:30
27 авг в 07:30
3 сен в 07:30
$100 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
На машине
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Фуджеры
Многогранная культура и величественная архитектура столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450$428 за всё до 4 чел.
Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят многочисленные находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$288 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Музеи»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзорная поездка по Фуджейре и отдых на пляже Индийского океана
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. LegoLand
  3. Бурдж-Халифа
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в августе 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 428 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.27 из 5
Экскурсии на русском языке в Фуджейре (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 5 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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