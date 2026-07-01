Билеты
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
$95 за билет
Билеты
Входной билет в Парк приключений Фуджейры на целый день
Начало: Фуджейра
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$120 за билет
Билеты
Экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры
Начало: По договоренности
«Входные билеты оплачиваются дополнительно»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$410 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Билеты»
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Сейчас в Фуджейре в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 410. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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