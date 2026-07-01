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Билеты онлайн без очередей в Фуджейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Фуджейре на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Тематический парк Ferrari World: входные билеты
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Билеты
Тематический парк Ferrari World: входные билеты
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
$95 за билет
Входной билет в Парк приключений Фуджейры на целый день
Пешая
На автобусе
6 часов
Билеты
Входной билет в Парк приключений Фуджейры на целый день
Начало: Фуджейра
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$120 за билет
Экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры
11 часов
Билеты
Экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры
Начало: По договоренности
«Входные билеты оплачиваются дополнительно»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$410 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тематический парк Ferrari World: входные билеты;
  2. Входной билет в Парк приключений Фуджейры на целый день;
  3. Экскурсия в Абу-Даби из Фуджейры.
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. LegoLand;
  2. Дубай молл.
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июле 2026
Сейчас в Фуджейре в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 410. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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