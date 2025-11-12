Предлагаем совершить незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где сертифицированные дайверы смогут исследовать чудеса подводного мира. Мы позаботились обо всём, включая снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Наши опытные инструкторы по дайвингу будут с вами на каждом этапе пути, обеспечат вашу безопасность и проведут вас к самым захватывающим подводным местам.
Описание водной прогулки
Предлагаем отправиться в незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где у вы совершите два волнующих погружения. Вы погрузитесь в захватывающую дух красоту морских пейзажей Фуджейры, исследуя нетронутые воды и подводную жизнь. От ярких коралловых рифов до интригующих затонувших кораблей и завораживающих искусственных сооружений — каждое погружение ознаменуется уникальной и трогательной встречей. Наши опытные инструкторы по дайвингу будут сопровождать вас на каждом шагу, обеспечивая вашу безопасность и направляя к самым захватывающим подводным местам. Исследуя подводные чудеса Фуджейры, вы откроете для себя разнообразие морских видов: от красочных тропических рыб до неуловимых больших существ. После двух погружений вы побалуете себя вкусным обедом-барбекю, приготовленным нашей командой, — у вас будет возможность подзаправиться и поделиться историями с другими дайверами. Важная информация:
Нельзя летать самолётом в течение 12-ти часов после погружений.
Каждый день в 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Индийский океан
- Подводный мир Фуджейры
Что включено
- Вода и соки
- Услуги опытного гида-инструктора
- Полный комплект оборудования для дайвинга
- Обед
Что не входит в цену
- Трансфер
- Полотенца
- Купальные принадлежности
Место начала и завершения?
Фуджейра, Аль Дана виллы, № 244
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Нельзя летать самолётом в течение 12-ти часов после погружений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фуджейры
