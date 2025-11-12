Предлагаем отправиться в незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где у вы совершите два волнующих погружения. Вы погрузитесь в захватывающую дух красоту морских пейзажей Фуджейры, исследуя нетронутые воды и подводную жизнь. От ярких коралловых рифов до интригующих затонувших кораблей и завораживающих искусственных сооружений — каждое погружение ознаменуется уникальной и трогательной встречей. Наши опытные инструкторы по дайвингу будут сопровождать вас на каждом шагу, обеспечивая вашу безопасность и направляя к самым захватывающим подводным местам. Исследуя подводные чудеса Фуджейры, вы откроете для себя разнообразие морских видов: от красочных тропических рыб до неуловимых больших существ. После двух погружений вы побалуете себя вкусным обедом-барбекю, приготовленным нашей командой, — у вас будет возможность подзаправиться и поделиться историями с другими дайверами. Важная информация:

Нельзя летать самолётом в течение 12-ти часов после погружений.