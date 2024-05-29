Круизы и туры по воде в Фуджейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Фуджейре на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
36 отзывов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$80 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Львович
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
  • Е
    Евгения
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.
  • D
    Dmitry
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
    Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.
  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
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    понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
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    Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Круизы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия в Дубай с круизом по Дубай Марине из Фуджейры
  2. Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
  3. Экскурсия в Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 135. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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