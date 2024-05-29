1 чел.
По популярности
Круиз
10 часов
Круиз по Дубай Марине с экскурсией по достопримечательностям Дубая
Погрузитесь в мир современной архитектуры и роскоши Дубая с нашей уникальной экскурсией и круизом по Дубай Марине
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 13.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$80 за человека
Круиз
10 часов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛьвович29 мая 2024Отличная организация, пунктуальность, отличная подготовка экскурсовода Ирины.
- ЕЕвгения23 мая 2024У нас был очень крутая гид Елена, рассказывала как друзьям все, было очень интересно. Из минусов - попутчики с максимально невоспитанными детьми (привет, Ярослав и его мама с папой), но это претензия не к организатору тура.
- DDmitry10 мая 2024Экскурсия отличная. Мы видели больше, чем другие отдыхающие, ездившие на аналогичную экскурсию за большую стоимость. Отдельное спасибо профессиональному гиду Татьяне, которая ориентируется во всех вопросах получше местных. Отличная организация и только положительные впечатления.
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фуджейре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фуджейре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 135. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Фуджейры с гидом в 2024 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия