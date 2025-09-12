Мои заказы

Экскурсии в Оман из Фуджейры

Найдено 3 экскурсии в категории «Оман» в Фуджейре на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
На автобусе
7 часов
33 отзыва
Круиз
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«На нём вы попадёте на территорию султаната Оман, которому принадлежит полуостров Мусандам»
Расписание: Понедельник, среда и пятница в 9:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$75 за человека
Доу-круиз среди фьордов Диббы
7 часов
Круиз
Доу-круиз среди фьордов Диббы
Начало: Фуджейра
«После оплаты отправьте нам, пожалуйста, фото первых страниц загранпаспортов для оформления прохождения границы в Оман»
Расписание: Ежедневно, точное время выезда гид сообщит при подтверждении
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
$70 за человека
Мусандам: круиз из Хасаба с дельфинами, снорклингом и обедом
7 часов
Круиз
Мусандам: круиз из Хасаба с дельфинами, снорклингом и обедом
Начало: Фуджейра
«После оплаты отправьте нам пожалуйста фото первых страниц загранпаспортов для оформления прохождения границы в Оман»
Расписание: Ежедневно в 6:00
13 ноя в 06:00
15 ноя в 06:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 сентября 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Хорошая экскурсия, день провели приятно. Дмитрий - отличный сопровождающий!)
    Креветки обязательно берите, вкусные.
    Я брала дайвинг, о потраченных деньгах не жалею, было интересно, но подводный мир сильно скромнее, чем в Красном море. Хотя ската видела)
  • М
    Марат
    6 сентября 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Нам всё понравилось. Организация мероприятия хорошая. Гид Дмитрий классный!, всё разруливал оперативно. Экскурсия неутомительная. Кормили вкусно, напитков достаточно, можно было купить сувениры. Всем спасибо
  • Л
    Лариса
    18 февраля 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
  • Г
    Галина
    13 февраля 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Поездка прошла замечательно! Нам повезло, что в группе было только 12человек. Вся лодка была в нашем распоряжении. На верхней палубе
    мы загорали на лежаках, а на нижней нас кормили. Мы купались, катались на кайаках, рыбачили. Правда, не поймали ни одной рыбки… Попробовали очень вкусные королевские креветки с безалкогольным пивом. Нас ещё покормили обедом, покатали на большой ватрушке. Мы получили большое удовольствие, покричав и повизжав, как дети. Единственное, в чём нам не повезло, это прохождение границы. Ждали 1,5ч. Перед нами было 5 полных автобусов. Всех проверяли по одному и очень медленно. Но в целом, всё очень понравилось! Рекомендую!

  • E
    Elena
    11 февраля 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Незабываемый морской круиз на лодке ДОУ, очень атмосферно, внимательный гид Ирина!
    Огромное спасибо за организацию, отличная рыбалка и приобретенные навыки.
    Было классно, тем более мне удалось поймать барракуду!!
    Это было незабываемо!!! Тянули рыбину в твоем, была огромная!
  • Е
    Елена
    11 февраля 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Незабываемый морской круиз на лодке ДОУ, очень атмосферно, внимательный гид Ирина!
    Огромное спасибо за организацию, отличная рыбалка и приобретенные навыки.
    Было классно, тем более мне удалось поймать барракуду!!
    Это было незабываемо!!! Тянули рыбину в твоем, была огромная!
  • Ю
    Юлия
    31 января 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Отличная экскурсия, хороший сервис, вкусно покормили, от души накупались, прекрасная природа- рекомендую
  • А
    Алена
    13 января 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Понравилась прогулка на доу, классно покаталась на ватрушке и каяке. Красивые виды, приемлемый обед. Достаточное количество напитков, всего хватило.
    Возможно стоит
    проводить какой-то инструктаж по технике безопасности и эвакуации при нештатной ситуации на воде.
    Не понравилась гид, которая забирала из отеля: сама опоздала ко времени сбора, разминулись с ней на входе в лобби, когда вышла покурить. Вместо того, чтобы написать в Ватсапп и уточнить, устроила какую-то панику за эти три минуты, собралась уезжать без меня. Зачем тогда номер телефона у гида? А если бы я в туалет отошла на пару минут, то всё? Прекрасно понимаю, когда туриста не могут вообще найти 5-10 минут и уезжают, это оправданно, экскурсия групповая и никто никого ждать не должен, но эта ситуация уже перебор.

  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    10.01.2025 были на экскурсии в Оман-Мусандам, очень понравилась программа, а именно катание на плюшке, рыбалка, поймали барракуду, купание, обед на лодке супер! Креветки за отдельную плату, очень вкусные! Время провели отлично! Спасибо Спутнику!!!
  • О
    Одинец
    11 января 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    10.01.2025 были на экскурсии в Оман-Мусандам, очень понравилась программа, а именно катание на плюшке, рыбалка, поймали барракуду, купание, обед на лодке супер! Креветки за отдельную плату, очень вкусные! Время провели отлично! Спасибо Спутнику!!!
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Отличная экскурсия, на сбор и дорогу ушло 2 часа из фуджейры, красивое море, скалы, рыбалка, дайвинг, ватрушки, вкусный обед,креветки за
    дополнительную плату обалденные! Купили сувениры на корабле, поймали ската и кальмара, рыбу, видели черепаху) Можно загорать на палубе, если не интересен активный отдых.

  • М
    Максим
    5 октября 2024
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Всё прошло отлично - и катание на ватрушке, и снорклинг, и обед) Жаль только, жареных креветок нам не хватило, желающих
    много было. На лодке есть комната для переодевания, так что можно взять с собой сухое бельё. Но жара такая, что и на себе всё нормально успевает высохнуть) Ещё есть пресный душ, очень полезная вещь. Жене повезло увидеть морскую черепаху. На обратном пути водитель завёз на рынок, затарились там отличным манго и финиками в шоколаде. Экскурсия на 5+, всем рекомендую!

  • Н
    Наталья
    20 сентября 2024
    Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
    Было 10 звёзд поставила бы, организация чёткая, забрали во время,границу быстро прошли гид Ирина молодец всё обозначила как и что
    делать, на обратном пути пересчитала всех, команда на лодке супер, внимательная, всё для вас, виды обалденные, я не рыбак это мне не интересно, но поймали рыбу прилипалу все в восторге, накупалась на плюшке накатались,ещё в порту увидели у рыбаков акулу что типа рыба молот с расплющеной головой они поймали несколько. И самое главное кто отдыхает в Фуджейра Вам ехать 30 мин!!!!!!! Это много стоит.

