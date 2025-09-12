Круиз
Морской круиз в Мусандам, Оман: катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
«На нём вы попадёте на территорию султаната Оман, которому принадлежит полуостров Мусандам»
Расписание: Понедельник, среда и пятница в 9:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$75 за человека
Круиз
Доу-круиз среди фьордов Диббы
Начало: Фуджейра
«После оплаты отправьте нам, пожалуйста, фото первых страниц загранпаспортов для оформления прохождения границы в Оман»
Расписание: Ежедневно, точное время выезда гид сообщит при подтверждении
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
$70 за человека
Круиз
Мусандам: круиз из Хасаба с дельфинами, снорклингом и обедом
Начало: Фуджейра
«После оплаты отправьте нам пожалуйста фото первых страниц загранпаспортов для оформления прохождения границы в Оман»
Расписание: Ежедневно в 6:00
13 ноя в 06:00
15 ноя в 06:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 сентября 2025Хорошая экскурсия, день провели приятно. Дмитрий - отличный сопровождающий!)
Креветки обязательно берите, вкусные.
Я брала дайвинг, о потраченных деньгах не жалею, было интересно, но подводный мир сильно скромнее, чем в Красном море. Хотя ската видела)
- ММарат6 сентября 2025Нам всё понравилось. Организация мероприятия хорошая. Гид Дмитрий классный!, всё разруливал оперативно. Экскурсия неутомительная. Кормили вкусно, напитков достаточно, можно было купить сувениры. Всем спасибо
- ЛЛариса18 февраля 2025Всё было шикарно организовано. Спасибо. Впечатления самые позитивные. Правда, хотелось бы,немного больше времени уделить рыбалке!
- ГГалина13 февраля 2025Поездка прошла замечательно! Нам повезло, что в группе было только 12человек. Вся лодка была в нашем распоряжении. На верхней палубе
- EElena11 февраля 2025Незабываемый морской круиз на лодке ДОУ, очень атмосферно, внимательный гид Ирина!
Огромное спасибо за организацию, отличная рыбалка и приобретенные навыки.
Было классно, тем более мне удалось поймать барракуду!!
Это было незабываемо!!! Тянули рыбину в твоем, была огромная!
- ЮЮлия31 января 2025Отличная экскурсия, хороший сервис, вкусно покормили, от души накупались, прекрасная природа- рекомендую
- ААлена13 января 2025Понравилась прогулка на доу, классно покаталась на ватрушке и каяке. Красивые виды, приемлемый обед. Достаточное количество напитков, всего хватило.
Возможно стоит
- ООльга11 января 202510.01.2025 были на экскурсии в Оман-Мусандам, очень понравилась программа, а именно катание на плюшке, рыбалка, поймали барракуду, купание, обед на лодке супер! Креветки за отдельную плату, очень вкусные! Время провели отлично! Спасибо Спутнику!!!
- ООксана8 января 2025Отличная экскурсия, на сбор и дорогу ушло 2 часа из фуджейры, красивое море, скалы, рыбалка, дайвинг, ватрушки, вкусный обед,креветки за
- ММаксим5 октября 2024Всё прошло отлично - и катание на ватрушке, и снорклинг, и обед) Жаль только, жареных креветок нам не хватило, желающих
- ННаталья20 сентября 2024Было 10 звёзд поставила бы, организация чёткая, забрали во время,границу быстро прошли гид Ирина молодец всё обозначила как и что
